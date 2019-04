Efter homo-råb: Det er sgu godt gået, Fischer

WAUW, HAN var provokerende.

Viktor Fischer gav den hele armen. Fra et ølkrus placeret på den nederste del af ryggen vendt mod OB’s fans efter Dame N’Doyes scoring – og flyvekyssene ned mod OB-tribunen efter sejren.

DET KAN KLART virke over grænsen, men når Viktor Fischer efterfølgende forklarer, at der var en masse homo-råb ned mod ham gennem store dele af kampen, så er provokationerne måske til at se gennem fingre med.

Som Viktor Fischer ganske rigtigt sagde efter kampen, så skal homofobiske råb ud af stadions. Uden undtagelse. Ligesom vi ikke gider racistiske råb, så gælder det også homofobiske sange.

DEN BEDSTE vej er netop, at højt profilerede spillere siger fra og gør opmærksom på problemet. Som Raheem Sterling har gjort omkring racisme – og altså Fischer om homo-tilråb.

For det er det reelle problem – ikke at FCK-spilleren var provokerende. Forhåbentlig tager OB selv fat om problemet, ligesom der ligger en fælles opgave Superliga-klubberne imellem for at den slags tilråb stoppet.

Guldduellen aflyst

ÆV, DEN LÅ ELLERS lige til højre-poten. Altså at guldkampen mellem FCK og FCM skulle løbe lige til det sidste – og at vi måske skulle hen til 12. maj, hvor FCM tager imod FCK, før en vinder kunne udpeges.

Sådan ser det ikke ud, desværre, og jeg kalder gerne en aflysning af det afsindigt tætte parløb, vi alle havde set frem til.

ÅRSAGEN ER indlysende. FCM er kommet pointmæssigt elendigt ud til mesterskabsspillet med to uafgjorte kampe mod FCN og Esbjerg, mens FCK har vundet sine to mod Esbjerg og OB.

For FCM er problemerne til at tage og føle på. Hverken FCN, som man oven i købet mødte hjemme i Herning, eller Esbjerg skulle have været sten i fodboldstøvlerne i guldkampen.

Det er de blevet og i et kort, hektisk slutspil, så er der ikke råd til at smide den slags point, hvis man har guldambitioner.

DET ER LIGE præcis mesterskabs-slutspils styrke, at man skal kunne levere i en given periode – præcis som et landshold skal kunne det.

Er det her Kenneth Andersens manglende rutine kommer til udtryk? Det er en nem konklusion, men det gør den ikke nødvendigvis forkert.

FCM har ikke formået at sætte hverken FCN eller Esbjerg under det normale pres, man ser fra midtjyderne.

Artiklen fortsætter under billedet:

Dame N'Doye scorede sit FCK-mål nr. 100 mod OB. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

MOD ESBJERG kunne Awer Mabil have lukket kampen i de døende minutter, men Jeppe Højbjergs fantomrefleks forhindrede det.

I stedet tog FCM-keeper Jesper Hansen en ordentlig blunder i den anden ende – og så kunne Rudolph Austin gøre det til 2-2.

Ja, det er de såkaldt små marginaler, og det illustrerede FCK glimrende mod OB.

KØBENHAVNERNE VAR klart det svageste hold i hele første halvleg mod et voldsomt spændende OB-hold, men rejser alligevel fra Odense med tre point efter Nicolaj Thomsens geniale hælaflevering til 100-målsbomberen Dame N’Doye.

De små forskelle afgør mesterskaber.

JA, DER ER stadig to indbyrdes kampe til at udligne de fem points forskel, som FCM har op til FCK, men det kommer ikke til at ske. Mere realistisk er det, at FCK tager stikket helt hjem skærtorsdag, hvor FCM gæster Parken.

Det er ganske enkelt skuffende, at FCM ikke har budt mere ind i guldduellen indtil videre.

ELLERS NOGET fra weekendens runde? Ja, eksempelvis:

At OB bliver spændende at følge i næste sæson. Der skal bygges på offensivt, men ellers er det både et kreativt, velspillende og fysisk stærkt mandskab, der leverer underholdende fodboldkampe.

At AaB’s sportschef, Allan Gaarde skal hælde sine frustrationer ud over nogle andre end bolddrengene i Hobro. ’Snotunger’ er underholdende, men over grænsen.

At Vejle spræller endnu. Nu var SønderjyskE ikke engang på 1.divisionsniuveau, men alligevel rart, at de ikke har opgivet ævred i Vejle.

NÅ, JA - OG så er det værd at bemærke, at kampene i både Esbjerg og OB var dejligt velbesøgte. God bonus for de hold, der har slået sig ind i mesterskabsslutspillet.

