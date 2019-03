Efter kæmpe Superliga-drama: Skandalen ligger i AGF

THOMAS HAGELSKJÆR SKAL næppe vise sig i Jomfru Ane Gade lige med det samme. Der vil han med garanti blive mødt med knyttede næver og de bedste forbandelser, aalborgenserne kan komme op med.

Vejle-målmandens gigant-brøler, hvor Joni Kauko snuppede kuglen for fødderne af ham og trillede den i mål, betød nemlig, at AaB i et kæmpe overtidsdrama strøg ud af top-seks trods sejren på 3-1 over AGF.

Så kan Hagelskjær med garanti gengæld drikke alle de fadøl han måtte lyste i Esbjerg, der i samme ombæring strøg tilbage i top-seks-selskabet.

Tak for kaffe – og et vanvittigt drama!

HER LEVERER DEN nye turneringsstruktur på alle pedaler – og det var en vanvittig spændende runde, der blev afviklet. Fedt!

Skal der uddeles særlige diplomer, så falder de her:

Esbjerg . Oprykker og nu i mesterskabsslutspil. Afsindigt imponerende. Foråret har været sløjt og der skulle Vejle-hjælp til, men en stor præstation på den jyske vestkyst.

. Oprykker og nu i mesterskabsslutspil. Afsindigt imponerende. Foråret har været sløjt og der skulle Vejle-hjælp til, men en stor præstation på den jyske vestkyst. FCN. Ofte Superligaens bedst spillende mandskab. En forrygende slutspurt i foråret og et imponerende arbejde af Kasper Hjulmand, der kan slutte FCN-tiden i fornem stil.

Resten var ventet - også Brøndbys placering blandt de seks øverste. Dog skal OB og Jakob Michelsen også have en runde klapsalver for – langt om længe – at have skabt et slagkraftigt fynsk mandskab.

SELVFØLGELIG ER DER en stribe hold, der er skuffet over ikke at nå med i det fine selskab, men AaB’s manglende billet har et skær af tilfældighed over sig, da de kun mangler et mål og gjorde arbejdet færdigt mod AGF, mens Randers nok kan være skuffet, men ikke skal have alt for store høvl, for ikke at høvle ind blandt de seks bedste mandskaber.

Tætte venner sidder på magten i FCK

Benjamin Hvidt, AGF og AaB's Tom van Weert kæmper, men forgæves. Begge hold missede slutspillet. Foto: Claus Bonnerup

NIX, DEN STØRSTE skandale skal findes i AGF, der atter misser slutspillet. En niendeplads efter grundspillet og et pokalexit til Næstved i 1/8-finalen er de knastørre tal – og det kan kun stemples på en enkelt måde: Fiasko!

Ja, David Nielsen har skabt stor optimisme i Aarhus og omegn. På det sidste med en mindre ungdomsrevolution, hvor blandt andre Kasper Lunding har skinnet og forlænget kontrakten. Det sidste et vanvittigt vigtigt signal for AGF, nemlig at man også kan holde på sine egenudviklede talenter.

Det har med garanti givet David Nielsen plusser i AGF-bogen, at han har brugt egne talenter. Noget af nød, men også et valg som giver nogle fremtidsløfter.

FAKTUM ER BLOT, at den boblende tro på AGF som en del af toppen i dansk fodbold ikke bliver vekslet til resultater.

Skandalen bliver ikke mindre af, at AGF opererer med Superligaens fjerde største spillerbudget på rundt regnet 40 mio. kroner. Så SKAL man forvente noget mere!

Alle var også enige om, at AGF kom stærkt ud ad vinterens transfervindue med nye spillere som Patrick Mortensen, Alexander Munksgaard, Frederik Tingager og Kamil Grabara,

Bestemt, men måske skal miseren findes tilbage til et sløvt sommervindue i 2018, der også kastede en sørgelig omgang efterårs-fodbold af sig. Gennem en hel sæson for mange uafgjorte kampe og for lidt sats på alle tre point i en stribe kampe.

UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER, så er AGF det mandskab, der skuffer allermest i forhold til forventninger og med nedrykningsgruppernes sammensætning, så er Aarhus-klubben oven i købet langt fra sikker på at undgå playoff-kampene om nedrykning.

I en pulje med en SønderjyskE i formfremgang, skal AGF sætte deres lid til et Horsens-hold i frit fald – og selvfølgelig bør AGF være for gode til at havne i det afgørende hundeslagsmål om nedrykning.

Men den sidste overraskelse er næppe set i en temmelig tæt Superliga – og AGF’s må nok engang tænke over, om et hvert skridt frem bliver efterfulgt af to tilbage…

