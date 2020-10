Efter klovnebold: Fæl fiasko

FCK kunne have spillet til første advent i år - og alligevel ikke få scoret...

Hold nu Carlsberg, hvor var FCK endnu en gang uinspireret, uspændende og ufarlige.

Seriøst: FC København vil slå et begrænset hold som HNK Rijeka 19 ud af 20 gange, men i det hul FCK befinder sig i, der rammer de altså den 20. gang…

Det pinlige exit fra Europa League er vanvittigt skuffende, men vi kan sagtens dreje en tand mere på volumenknappen: Det var en fæl fiasko! En af de største i FCK's historie, faktisk.

At FCK ryger ud til et harmløst hold som Rijeka, der hverken havde fart, teknik, ideer eller bare en snert af kreativitet er jo absurd, men sandheden er desværre, at FCK ikke er en trussel for nogen.

Der er ingen, der kan sætte en mand, ingen der kan lave det overraskende, ingen individuelle kvaliteter ud over leverpostejs-niveauet.

Peter Ankersen spræller i nettet efter at have lavet selvmål til 0-1. Foto: Lars Poulsen

Ja, ja – der er jo ingen, der kan gøre for, at Rijeka scorer et rent klovnemål, hvor Ragnar Sigurdsson i tilbageløbet fælder Victor Nelsson, hvorefter Peter Ankersen sender returen fra overliggeren i kassen.

Komikken – den tragiske af slagsen – ligger dog i, at FCK ikke formår at score i samfulde 90 minutter. Selv Kamil Wilczek – som dog trods alt havde et par behjertede forsøg – for intet at arbejde med, og kreativiteten fra FCK kunne ligge på bagsiden af et kroatisk frimærke.

Centralt bringer Carlos Zeca og Jens Stage absolut intet, Robert Mudrazija gjorde det mest i fejlbeslutninger, da han kom ind – og de oplagte kreatører, Viktor Fischer og Pep Biel var bare uinteressante.

Nu havde vi ellers lige armene oppe efter FC Midtjyllands gennembrud til Champions League-gruppespillet – og jublede over puljen med Liverpool, Atalanta og Ajax, men FCK ville åbenbart ikke være med til festen og skaffe flere point til den danske rangliste…

Økonomisk er det også en kæmpe lussing for Ståle Solbakken og Co., der nu nedjusterer forventningerne til året med 65 millioner kroner, så årets resultat i værste fald nærmer sig et minus på en kvart milliard!

Eller nogenlunde det samme som midtjyderne hentede på Champions League-kvalifikationen. Selvfølgelig skubber det til magtbalancen i FCM’s favør. Det er uundgåeligt.

En dybt skuffet FCK træner Ståle Solbakken forlader Parken. Foto: Lars Poulsen

Noget kan reddes med et salg af eksempelvis Victor Nelsson, der kan indbringe mellem 80 og 100 millioner kroner – og da sæsonen på mange måder er ved at være smadret for FCK, så kan det sagtens være på tegnebordet.

For lige pludselig kan sæsonen bliver enormt lang for FCK. Intet Europa League-gruppespil – og hvis ikke snart FCK får hægtet sig på Superligapointene, så er der en reel risiko for, at det bliver en sæson lige til skraldespanden.

Ansvaret for den sportslige nedtur: Selvfølgelig Ståle Solbakkens. Det tager han jo også på sig, men man kan ikke lade være med at få den tanke, at han er ved at tabe spillernes respekt og opbakning.

Kæmper de her spillere virkelig for Ståle Solbakken? Måske, men det banker ikke ligefrem ud af alle porrerne på spillerne, at de går gennem ild og vand for deres træner.

Kvaliteten halter voldsomt, selvtilliden er forsvundet, Europa er druknet og Superligaen halter.

Det er nu, at Ståle Solbakken skal vise, at han er den rigtige mand i FCK.

