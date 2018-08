Efter kongederby: De kan smadre Superligaen!

FCK må piske sig selv for at lukke Brøndby ind i forrygende københavnerdyst, mener Ekstra Bladets sportschef

JUBLEN BLANDT FCK-spillerne efter kampen efterlod ingen tvivl.

Efter at have hængt med mulen gennem hele sidste sæson, hvor det ikke lykkedes FCK at slå Brøndby en eneste gang, så fik både spillere og fans den ypperligste forløsning med 3-1-sejren over ærkerivalerne.

Selvfølgelig betyder lige netop en sejr i lige netop det opgør noget for begge lejre, men luften i Parken var alligevel tyk af HVOR meget det betød denne gang. At få brudt den stime som Brøndby imponerende havde fået bygge op.

BARE LIGE FOR at slå fast. Sejren var fuldstændig fortjent. Over hele kampen var Ståle Solbakkens mandskab bedst. Spillede hurtigst, mest flydende og havde de bedste ideer. Specielt i første halvleg og de afgørende fem-seks minutter, hvor FCK afgjorde kampen med to kasser var de en klasse over Brøndby.

Skal den strammes helt op, så burde Brøndby slet ikke have været i nærheden af point efter de første 45 minutter, hvor FCK styrede løjerne fuldstændig. Med en storspillende Rasmus Falk og en stærk Carlos Zeca blev der serveret fine bolde op mod offensiven, hvor specielt Viktor Fischer – nok engang – var kilden til uro.

Artiklen fortsætter under billedet:

Robert Skov smadrede et gudemål i netmaskerne. Foto: Lars Poulsen

DET BLEV BLOT TIL en enkelt FCK-scoring i første halvleg ved Robert Skovs dommedagshug, hvor Martin Schwäbe så temmelig søvnig og sent reagerende ud – og det var ved at koste FCK dyrt.

For FCK må – trods den flotte sejr - piske sig selv for at lukke Brøndby tilbage i kampen. Viktor Fischer kunne have afgjort ballet i anden halvlegs første minut, men i stedet første et skævt hovedstød fra Carlos Zeca til Brøndbys angreb som Ante Erceg plantede køligt bag Jesse Joronen.

Ja, Brøndby havde i den periode flere muligheder og specielt Hany Mukhtar kunne have gjort dagen helt sort for FCK-spillerne, men forsøget helt tæt under mål strøg over. Skuffende afslutning af Mukhtar.

I den periode virkede FCK rådvilde og da Rasmus Falk havde måtte lade sig skifte ud i pausen med en stiv nakke og erstatningen i Jan Gregus slet ikke havde samme indflydelse på kampen som Falk, så bed Brøndby sig fast.

ALTSÅ LIGE INDTIL Dame N’Doye med sin råstyrke fik bugseret en lang bold fra Joronen videre til Viktor Fischer, der smart fandt Nicolai Thomsen som nettede til 2-1. Viktor Fischer ville også lige blande sig og lukkede til 3-1 efter et smart overhop fra Dame N’Doye.

FCK beviste altså, at de er kommet langt bedre og flydende i gang med Superliga-sæsonen end Brøndby – og der er ingen tvivl om, at hvis andre hold vil være mestre, så ligner FCK holdet man skal slå.

Artiklen fortsætter under billedet:

Viktor Fischer tiljubles af holdkammeraterne. Foto: Lars Poulsen

STÅLE SOLBAKKEN HAR fået samlet et vanvittigt stærkt hold med masser af fart, flair og finesse. At den defensive organisation ser bedre ud en længe gør også, at vi taler mesterskabsfavorit allerede nu. Det kræver formentlig, at Andreas Bjelland holder sig skadefri for han er blevet en støtte- og lederfigur på FCK-holdet.

Vi har set det i glimt og også i derbyet mod Brøndby, at hvis FCK får smurt tandhjulene bare en smule bedre, så kan de smadre resten af Superligaen og ende med en supersæson.

NOK ENGANG VAR det sjovest at se Viktor Fischer i aktion. En evig trussel og mod Brøndby befæstede hans in position som Superligaens bedste. Han laver ting med sit rappe fodskifte vi ikke er vant til herhjemme – og selvom hans attitude ved det straffespark han gerne ville have haft i anden halvleg var latterlig, så er han en type spiller som retfærdiggør billetpriserne.

At han så også har et forrygende samspil med FCK-fansene gør heller ikke hans stjerne mindre på de kanter.

BRØNDBY? HVOR var aggressiviteten og presset på FCK. Første halvleg var under niveau fra Alexander Zornigers tropper, mens der var mere kul på kedlerne i anden omgang. Ante Erceg ligner en fuldtræffer i front, mens vi endnu mangler at se, hvad det er Dominik Kaiser kan bidrage med, når bølgerne for alvor går højt som i et derby.

Et forrygende et af slagsen, i øvrigt. Som sædvanligt masser af intensitet, tempoet var godt og det tekniske niveau også absolut godkendt. Jo, det kan vi godt være bekendt – og ikke mindst, når de to fangrupperinger skaber en så forrygende kulisse.

Se også: Flere stjerner floppede i Parken: Han blev kongen af København

Se alle målene i FCK-Brøndby:

Se også: Brøndby nedlagt i forrygende derby: Fire super-mål i FCK-show

FIFA 19: Det her skal du vide om det nye Ultimate Team