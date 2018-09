Efter pinligt kollaps: Vildt presset Zorniger

FOR ØJNENE AF et forventningsfuldt hjemmepublikum leverede Brøndby et regulært defensivt kollaps mod SønderjyskE, der fuldstændig fortjent løb med alle tre point.

Sønderjyderne gjorde det samme som Vendsyssel også prøvede, nemlig at få Brøndby-forsvaret ud at løbe.

Det lykkedes til perfektion i nogle stormraids, hvor specielt Benedikt Röcker blev udstillet i voldsom grad, men hvor opbakningen fra Larsson, Jung og Arajuuri heller ikke var imponerende.

PINLIGT – OG ALEXANDER Zornigers adressering af problemer på direkte tv vinder næppe mange tilhængere i omklædningsrummet ligesom det lignede en regulær ydmygelse af Benedikt Röcker, at han ikke måtte fuldføre sit mixedzone-interview efter kampen.

Samme surmuleri og klar besked til spillerne faldt også efter Esbjerg-nederlaget, men selvom spillerne kan trække på skuldrene og krybe langs panelerne på grund af deres jammerlige indsats, så er det ikke et trick man skal hive frem fra kufferten alt for ofte.

Så taber man nemlig omklædningsrummet og derfra går det kun en vej. Ned og ud!

Der er Alexander Zorniger langt fra, men man skal ikke have betragtet fodboldklubber specielt længe for at ane konturerne af en nedsmeltning i forholdet mellem klub, spillere og træner.

Artiklen fortsætter under billedet:

Brøndby anfører Johan Larsson ta´r sig til hovedet. Foto: Lars Poulsen

Det ER ALTID fremprovokeret af dårlige resultater og der står Brøndby lige nu. Derfor er Alexander Zorniger presset som aldrig før i sin Brøndby-tid og derfor skal den sammenbidte tysker både til at levere resultater og sørge for at spillertruppen er bag ham.

NÅ, JA – OG så skal han have kittet et forsvar sammen og lige præcis den del af fodboldspillet er ikke det, der har interesseret Alexander Zorniger mest.

Brøndby HAR nemlig problemer i den ende af banen. 13 indkasserede mål i ni Superligakampe er måske ikke katastrofalt, men alligevel i den tunge Superliga-ende og har man ambitioner om at byde FCK og FCM op til dans, så skal der styr på den del.

BENEDIKT RÖCKER er langt fra den udgave, der dirigerede sit forsvar sidste år og kompenserede for sin manglende hurtighed ved at være forudseende.

Der mangler basal koordinering og opbakning i Brøndbys bageste geledder, hvilket også blev udstillet i Europa League mod Genk – og med nederlag hjemme til Esbjerg og nu SønderjyskE samt en uafgjort mod FCM imellem, så skal der ikke meget til før kriseflaget bliver hejst ude på den københavnske vestegn. For man aner, at det hurtigt kan smuldre i Brøndby, hvor de ellers vanvittigt trofaste fans heller ikke fik den obligatoriske hilsen med på vejen.

Det er i hvert fald tydeligt, at al snak om mesterskab skal pakkes langt væk, hvis Brøndby fortsætter i samme sløje takt.

Artiklen fortsætter under billedet:

Brøndbys Uffe Bech i noget der ligner undertal. Foto: Lars Poulsen

FOR SPECIELT FCM viste sig fremragende frem mod FCK, hvor midtjyderne var tilbage med stærkt fysisk udtryk og omstillinger med saft i. FCM var en klasse bedre end FCK og en kamp, hvor Solbakken må have fået en panderynke eller to. For det var under det niveau FCK ellers har vist i dene sæson.

Det var da også en topkamp, hvor der var mest på spil for midtjyderne. En skuffende omgang Europa League-fodbold og en slatten start i Superligaen skulle udlignes mod FCK – og blev det.

Selv lange Paul Onuachu lignede den gamle udgave af sig selv og voldte FCK’erne masser af problemer.

Artiklen fortsætter under billedet:

Sviatchenko og Jesper Hansen var godt tilfredse med sejren over FCK. Foto: Anita Graversen

FCK MANGLEDE tempo i boldomgangen, agressivitet, havde to angribere, der ikke fik fat i noget som helst og viste svagheder i defensiven, hvor FCM’s offensiv viste sig som en stor mundfuld for Andreas Bjelland og Co.

For FCK er det – udover en såret stolthed - ikke er nogen katastrofe at tabe i Herning. Problemet er, at det er lige præcis i denne periode, at Ståle Solbakken skal bevise, at hans nuværende mandskab magter både Superligaen og Europa League.

Det formåede FCK’erne ikke i sidste sæson, hvor et flot Europa League-forløb kostede dyrt i Superligaen og skabte et forspring til toppen som aldrig blev hentet.

Var FCK blevet for selvsikre efter en kanonstart på Superligaen? Tjae - måske, men så var dette måske et passende wakeup-call før Europa League-kampen mod Zenit Skt. Petersborg på torsdag.

Se FCK-keeper begår straffe som Jakob Poulsen scorer iskoldt på:

Se også: Brøndby-bøddel: Deres midtstoppere skal dække oceaner af plads

Se også: Brøndby ydmyget i målorgie

Nu satser Eriksen alt

Bendtners mange skandaler: Hærværk, druk og taxi-tragedier