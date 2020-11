Efter røvfuld: Stik ham en EM-billet

HVEM KU' – Lukaku…

Tjae, når man får ham den go’e, når der skal deles hold i skolegården, så kan det jo hurtigt blive uretfærdigt.

Det var næsten den fornemmelse, man sad med, da 4-2-nederlaget langsomt gled ned som godt belgisk bryg.

Danmark spillede jo en god kamp, til tider dominerede de rød-hvide Belgiens verdensettere – og jo, der var også muligheder for danskerne.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Romelu Lukaku var et monster for Belgien og scorede to kasser. Foto: john Thys / Ritzau Scanpix

MAN KAN IKKE kalde belgiernes sejr uretfærdig, slet ikke – og ærefulde nederlag er lige så værdifulde som brugte tipskuponer, men Kasper Hjulmands tropper skal sgu’ ha’, at det netop var et ærefuldt fald på slagmarken. Med stærke perspektiver for fremtiden.

Så kan man jo bare ærgre sig over, at danskerne snorksov ved den afgørende 2-1-scoring, der kom i stand ved et kvikt taget frispark og stærkt overblik fra en ellers usynlig Kevin de Bruyne, der dog fem minutter før tid viste sin eminente sparketeknik til 4-2-målet.

Hjemmeholdet viste noget verdensklasse i glimt, havde de individuelle færdigheder, som var klasser bedre end de danske - og det var åbenbart nok mod Danmark.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Martin Braithwaite havde en kæmpe chance i første halvleg - og dette saksespark i anden. Foto: Francois Lenoir / Ritzau Scanpix

SELVFØLGELIG VAR DER gode ting at tage med. En af dem var den unge FCK’er Jonas Wind, der fik sin første kamp fra start og leverede både en scoring - og det, der burde have været en assist på Martin Braithwaite skuffende kæmpeafbrænder.

Jo, jo – måske var han lidt Wind-røvet, da en afrettet afslutning pludselig hang i luften i Belgiens lille felt og bare skulle have en med låget.

Men han gjorde det, unge Jonas Wind, og viste, hvorfor han er fremtidens mand på den centrale angriberposition:

Han placerer sig fremragende og som regel der, hvor chancerne opstår.

Han er iskold foran kassen – og bruger ikke vanvittigt mange chancer på at score sine mål.

Derudover er spilforståelsen strålende, og han går godt med i spillet længere nede på banen, hvor han både modtager og skiller sig drønsikkert af med kuglen.

Læg bare en stærk fysik, fantastisk indstilling og skøn teknik oven i, så er konturerne af en 9’er tegnet mange år frem. På denne plads er der ingen tvivl om Jonas Winds langtidsholdbarhed, og der er heller ingen tvivl om, at han skal have en EM-billet til sommer.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jonas Wind ligner fremtidens mand i det danske angeb. Foto: Dirk Waem / Ritzau Scanpix

HVIS JONAS WIND fortsætter den imponerende udvikling, så er det bestemt ikke utænkeligt, at den nu fyrede Ståle Solbakken får ret i, at han bliver FCK’s største salg nogensinde, og at prisen ryger op omkring de 100 millioner kroner.

Med nederlaget til Belgien, bliver Danmark nr. to i en pulje, hvor England blandt andet blev henvist til tredjepladsen. En klart godkendt start for Kasper Hjulmand som dansk landstræner, og måden Danmark spiller fodbold på er også på vej i den rigtige retning.

Det er klart fokus på, at man kan behandle den lille runde ordentligt, og her er det lige før, at manden med den flotteste adresse på landsholdet, nemlig Martin Braithwaite kommer til kort.

Så skaber hurlumhej-spilleren så meget andet på kanten og involverer sig i en masse, men den førsteberøring han leverede i første halvleg på gigachancen, skal han ikke vise til Lionel Messi hjemme i Barcelona.

ELLERS ER DET OGSÅ fedt at se det pres, Danmark prøver at stresse modstanderne med – også selvom det er et verdensklassehold som Belgien.

Hvad ellers fra Leuwen i coronaramte Belgien:

Pierre-Emile Højbjerg er vokset voldsomt siden skiftet til Tottenham. En virkelig general fra den lidt tilbagetrukne position på midtbanen.

Joakim Mæhle var kommet i menneskehænder og havde rigeligt med at passe sin defensive pligter, men stadig en stærk tilførsel til landsholdet.

Christian Eriksen? Ja, bedre end mod Island, trods de to straffescoringer, men langt fra det niveau vi er vant til på landsholdet – og det er sgu’ ikke specielt holdbart, at han ligesom Braithwaite skal bruge landskampe til at spille sig i form.

Det kan godt være, at Danmark fik ørerne i maskinen, men det er alligevel grund til at glæde sig til EM-slutrunden til sommer på dansk grund.

For det er ikke helt skævt, det Kasper Hjulmand er ved at få sat på skinner.

Norge er blevet taberdømt i aflyst Nations League-kamp

Boldene hagler ind - den er helt gal i FCK

Her er de største nyheder i 'Football Manager 2021'