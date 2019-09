En kæmpe fuckfinger til Brøndbys talenter

BRØNDBY, DA nyt blodrødt halvårsregnskab blev præsenteret: Vi skal satse mere på vores egne talenter.

Brøndby i går: Vi henter lige en spiller mere til midterforsvaret, nemlig Andreas Maxsø, så vejen for Anton Skipper og Joel Kabongo bliver endnu længere.

Ja, fodboldens veje er uransagelige, men derfor kan man jo godt have noget sammenhæng mellem flotte udmeldinger og handling.

JEG KAN NATURLIGVIS sagtens forstå, at man lader sig friste af en transferfri Andreas Maxsø. En 25-årig dygtig forsvarsspiller, der i FCN viste sig fornemt frem og også var på tale til FCK.

Når nu lige præcis midterforsvaret har været en stor akilleshæl for Brøndby, så løser man formentlig et stort problem på banen. Samtidig skaber man et andet i organisationen.

Sagen er naturligvis den, at med sommerens indkøb af Sigurd Rosted og nu Andreas Maxsø, så ryger både Anton Skipper og Joel Kabongo, når han kommer tilbage fra sin skade, længere tilbage i køen. Måske ovenikøbet også bag Hjörtur Hermannsson.

DET LIGNER DOG en langemand til Brøndbys ideer om egenudviklede talenter, selvom Brøndby formentlig vil påstå, at Andreas Maxsøs Brøndbytid, fra han var fem, til han var 16 år, også bør tælle med.

Når Brøndby skal forsvare den strategiske beslutning om at hente Maxsø hjem, så vil de naturligvis slå på, at han måske kan indbringe en transfersum efter to-tre år i Brøndby.

Alligevel demonstrerer Brøndby, at man ikke helt tror på egne talenter, og at man ikke har tålmodigheden til at føre dem frem. Fordi Brøndby naturligvis er fanget i et klassisk dilemma om at skulle præstere hver søndag – og så på den lange bane være en talentudviklende klub.

Det mix har et utal af sportschefer ikke kunne løse – og det bliver ubetinget Carsten V. Jensens største opgave, ligesom han nu har en trup på 29 spillere (!).

ANDREAS MAXSØ SELV? Jamen, han har alle muligheder for at blive en stor kanon i Brøndby, hvis han sammen med Rosted kan få sat en prop i et hullet Brøndby-forsvar.

Og så ligner Brøndby i øvrigt det mest fornuftige valg, Maxsø har taget i forhold til tidligere håbløse karrierevalg, der lugter af dårlig rådgivning.

