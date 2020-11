’HVAD FAEN ER DET lige, jeg har sagt ja til?’

Hvis Jess Thorup roterer en ekstra gang, før søvnen rammer ham efter ydmygelsen i Herning, så er der ikke noget at sige til det.

Flækket på kryds og tværs. Udstillet og rundbarberet af rivalerne fra FCM, der kunne notere sig en flot og fortjent 4-0-sejr.

Med FCK-briller en regulær katastrofe, og der var lige så lidt klasse på banen, som måden telefon-fyringen af Ståle Solbakken blev eksekveret på… Hele historien om Ståle Solbakkens fyring kan du læse her (PLUS+)

JESS THORUPS SUPERLIGA-debut i spidsen for FC København blev et sandt mareridt - også for den nye cheftræners genopbygningsarbejde.

Der blev lige smadret en nedrivningskugle ind i fundamentet på FCK-mandskabet!

Den lille rest selvtillid, der var blevet opbygget med sejre over AGF, Lyngby og Avarta blev splittet til atomer af et kvikt spillende FCM-mandskab, der viste individuelle kvaliteter en eller to klasser over FCK.

Viktor Fischer fik sit andet gule kort med en regulær hjerneblødning. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Ulvene smadrede FCK i topbraget

SELVFØLGELIG BLEV DET hele delvist smadret af en overtændt Viktor Fischer, der solgte sine holdkammerater og nye træner big time med et tåbeligt gult kort nr. to i starten af anden halvleg. En regulær hjerneblødning af FCK-profilen, der åbenbart ikke kunne håndtere, at møde så store stjerner som dem i FCM...

Et er, at Fischer er milevidt fra den form, der gjorde ham til superstjerne i Superligaen, men at han svigter så voldsomt, må koste på tillidskontoen hos Jess Thorup.

NU VAR DET IKKE bare Viktor Fischers skyld, at FCK gik ned med mand og mus.

FCK var svage på bolden. Masser af alibifodbold, ingen overraskende aktioner, ingen kreativitet eller ansvar, men masser af boldtab.

var svage på bolden. Masser af alibifodbold, ingen overraskende aktioner, ingen kreativitet eller ansvar, men masser af boldtab. FCM kværnede FCK i duellerne og vandt langt de fleste andenbolde. Savnet af Carlos Zeca var gigantisk, og her var Jens Stage fuldstændig overmatchet.

var gigantisk, og her var Jens Stage fuldstændig overmatchet. FCM havde de afgørende individualister, hvor specielt trioen Evander, Pione Sisto og Anders Dreyer kørte rundt med FCK’erne og leverede rent tryllestøv over kampen. De typer har FCK ikke i øjeblikket. Specielt imponerende med Evander, der ellers er blevet noget forbigået på FCM-mandskabet, men som tog kæmpe ansvar mod FCK.

FOR FC MIDTJYLLAND og Brian Priske var det naturligvis vanvittigt vigtigt, at man kunne bevise sig i et tæt kampprogram med både Champions League og Superliga.

Den europæiske deltagelse har uomtvisteligt kostet i Superligaen, men mod FCK kørte man med alle kanonerne – og det gav pote i en brølstærk omgang powerfodbold.

FCK's cheftræner Jess Thorup foran Victor Nelsson og FC Midtjyllands cheftræner Brian Priske. Den kamp kom sidstnævnte bedst ud af. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Evander er svær at slå et smil af, men scoringen til 2-0 var ren verdensklasse. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

MAN MÅ OGSÅ give Priske kredit for at holde både Evander og udskældte Sory Kaba tæt på holdet og motiveret i en svær periode.

Altså, Evanders aktion til 2-0-målet som han selv ender med at sparke ind, er jo ren Michael Laudrupsk verdensklasse med elegant vending og efterfølgende chip til Sory Kaba. Wauw!

FOR JESS THORUP OG FCK er det tilbage på tegnebrættet, og selvom Thorup gik planken ud og startede ud i en helt ny 3-4-3-formation mod FCM med mindre zone og mere mand-mand, så var det næppe der problemet lå – eller ligger.

Det er ganske enkelt manglende kvalitet hos den enkelte spiller. Både defensivt og offensivt. FCK kunne have spillet syv timer uden at score – og forsvaret er stadig hullet trods tilgangen af Mathias Zanka Jørgensen.

NU VARER SUPERLIGAEN dejlig lang tid endnu, men hvis forskellen mellem FCM og FCK blev udtrykt i søndagens kamp i Herning, ja så kan FCK glemme alt om overhovedet at spille med om guldet.

Det er en kæmpe opgave, der venter for Thorup. Systemet skal ændres, selvtilliden skal bankes i vejret, aggressiviteten, troen på egne evner og ærgerrigheden skal genopfindes.

DET ER I HVERT fald nu, Jess Thorup skal vise, hvorfor han har været en af de få trænere, der er slået igennem i udlandet – og hvorfor det er ham, FCK har valgt til at stå i spidsen for det, der engang var Danmarks fodboldflagskib.

Den titel sidder FCM tungt på lige nu - og Thorups opgave er at bringe den tilbage til København.

