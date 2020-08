Enestående: Nyd ham, mens I kan!

DA ISTANBUL Başakşehirs Demba Ba fik sin første professionelle kontrakt, trippede Jonas Wind for at komme i børnehaveklasse…

Der er knaldet mange bolde i kassen siden, og i FCK’s gennemprygling af de tyrkiske mestre med imponerende 3-0, satte 21-årige Jonas Wind sin aldrende angrebskollega brutalt i skammekrogen!

FOR FCK var forrygende – og Jonas Wind fremragende i den magiske sejr, der sendte FCK i klubbens første kvartfinale i Europa. Ganske enkelt formidabelt og endnu engang viste FCK, at de er dansk fodbolds europæiske store lokomotiv.

Det var ikke bare de to mål, den stærke afslutter klaskede i mål, men også i spillet inden kuglen nåede i boksen, var Jonas Wind et højdepunkt på FCK-mandskabet – og er der en brik, som Ståle Solbakken har savnet i en sløj og skuffende Superliga, så må det have været Jonas Wind.

Ikke nok med, at han er en ultra kølig afslutter, så går han fremragende med i spillet og har ingen problemer med at tage ansvar som straffesparks-scoringen til 2-0 var et tydeligt bevis på.

HØJ, HØJ KLASSE fra Wind – og selvom vi aldrig får svaret, så havde meget set anderledes ud for FCK, hvis ikke den unge offensivspiller var sendt ud af spillet i mange måneder med en skade.

Nu får han så endnu en chance for at skrive sig i bøgerne hos endnu flere storklubber, når mægtige Manchester United venter i næste runde. Bedre udstillingsvindue får man næppe – og selvom Jonas Wind ikke bør have travlt, så er det ikke en spiller FCK har i mange sæsoner i endnu. Måske bare en enkelt!

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jonas Wind scorer til 1-0 for FCK. Foto: Lars Poulsen

Se også: Magisk FCK-bedrift: Han var i særklasse

DET ER MULIG, at tyrkerne stadig havde det netop vundne mesterskab benene og udsigten til gruppespil i Champions League blinkende for nethinden, men det ændrer ikke på, at FCK leverede en helt enestående præstation, hvor Rasmus Falk, Andreas Bjelland, Carlos Zeca - og altså Jonas Wind stod stærkest.

Kampens betydning og det fuldstændig vanvittige i, at FCK ikke måtte have tilskuere på stadion blev fejet til side – og tilbage stod en fuldstændig koncentreret indsats, hvor de i afgørende momenter fik tyrkernes vakkelvorne forsvar til at bryde sammen.

Hele den tyrkiske musik blev stille, og endnu engang må man bøje sig i støvet i dyb respekt over Ståle Solbakkens evne til at løse de europæiske opgaver til perfektion.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Holdledeer Per Wind var stolt af sønnen og dobbelt målscorer Jonas Wind. Foto: Lars Poulsen

SELVFØLGELIG HAR har Superligasæsonen gjort helt vanvittigt ondt på den ærekære nordmand, men at han nu skal stå over for sin gamle landsholdskammerat, Ole Gunnar Solskjær, i en Europa League-kvartfinale må alligevel være et rimeligt plaster på såret.

Som om det ikke var nok, så er mødet med det ganske vist lidt falmede engelske storhold Manchester United en gigantisk kamp for FCK - og faktisk en dyst, hvor FCK ikke er uden chance over en enkelt kamp.

Vanvid? Næh, Manchester United er klar til Champions League-gruppespil og skal altså ikke bruge Europa League som genvej. Samtidig har den engelske kæmpeklub også øjnene stift rettet mod næste sæson Premier League og skal have givet spillerne lidt hvile inden.

Jo, jo - selvfølgelig er Manchester United store favoritter, men chanceløse er FCK altså ikke.

SÅ KAN DET godt være, at den historiske kvartfinale skærer en betragtelig luns af FCK-spillernes ferie, men mon ikke de æder den med højt humør – og forhåbentlig kigger FCM med, så de også kan lære, hvordan man skære en ordentlig luns af den europæiske kage!

Se også: Historiske FCK er videre til Europa League-kvartfinale

Den ukendte Premier League-danskers utrolige historie