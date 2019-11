Et kapitel for sig: Kongekasse, Bendtner!

- Damer, druk og drengerøvsattitude for alle pengene, mener Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen, om Bendtners nye bog

NETMASKERNE BLAFRER måske ikke som en solid efterårsstorm for fødderne af Nicklas Bendtner, men angriberen er stadig mand for at skabe blæst om sin person.

Nicklas Bendtners selvbiografi 'Begge sider' rammer boghandlerne tirsdag, og ikke siden Stig Tøftings 'No regrets' fra 2005 er en bog om og med en dansk fodboldspiller ventet med så stor spænding.

MED DET JEG HAR set, læst og hørt indtil videre, så har Nicklas Bendtner med bogen scoret et vaskeægte kongemål!

Lige op i krogen.

Med den ultra velskrivende forfatter Rune Skyum-Nielsen som elegant dirigent og oplægger.

NICKLAS BENDTNER ER dansk fodbolds 'enfant terrible', og vi har måbende fulgt med i angriberens karriere. Fra storhed til fald – og kampen tilbage igen.

Den har fået med celebre kærester, natklub-skandaler, sprutkørsel, taxaprygleri – og en helt igennem klinisk evne til at placere sig i centrum af alt for meget ballade.

Karriere-klovn, som vi døbte ham her på Ekstra Bladet – og som han senest med sin voldsdom for overfaldet på en taxachauffør viste sig fuldt ud berettiget til at hedde.

NU FÅR VI NICKLAS Bendtners egne ord om en karriere, der måske ikke blev som forventet, og som vi var mange, der håbede på.

Og bogen skuffer ikke.

Damer, druk og drengerøvsattitude for alle pengene!

Tag bare tiden i Birmingham, hvor Nicklas Bendtner oplevede den nu – stort set – forsvundne engelske drukkultur i et fodboldmiljø, hvor unge Bendtner åbenbart kunne få sneget helt op til fire byture ind på en uge.

Imponerende!

Artiklen fortsætter under billedet ...

Nicklas Bendtner kommer foran FC Nordsjællands Magnus Kofod Andersen. Foto: Jan Sommer

EN VERDEN, HVOR hverken klub eller agenter passede ordentlig på en ung knægt, der lige pludselig havde alt for mange penge mellem hænderne - og hvor venner blev fløjet ind fra København for at feste med angriberen.

Skal man have ondt af Bendtner på den konto?

Niks, alle tager deres valg. Også Bendtner.

Bogen lægger heldigvis et par brikker mere til forståelsen af en ung mand, der åbenbart hverken kunne styre pengene, berømmelsen eller frihed under ansvar.

Men altså heller ikke fik den nødvendige hjælp til at holde party-dna'et i kort snor, ligesom skiftende rådgivere har haft svært ved at trænge igennem til den tidligere landsholdsangriber.

SÅ KAN MAN grine eller græde, når han efter at være blevet vraget af Åge Hareide til VM i 2018, hiver en 25.000 kroners Montrachet, Domaine Ramonet årgang 2009 hvidvin ud af køleren og bunder den fra flasken ...

Playboy-Bendtner for fuld skrue! Og man kan i det hele taget bare være forbløffet over alle de åndssvage valg, han tager.

Til gengæld er det meget typisk for Nicklas Bendtner, at alle erkendelserne og undskyldninger altid kommer på bagkant. At han aldrig lærer noget eller bliver klogere.

VI FÅR DET hele. Det mere end anstrengte forhold til Caroline Fleming og om, hvordan han måtte snige sig til tid alene med sønnen Nicholas.

Der er også et aldeles kuldsejlet forhold til faderen, Thomas Bendtner, der ifølge sønnen heller ikke gjorde meget godt - og i hvert fald lænsede ham for den gode side af en million kr …

Artiklen fortsætter under billedet ...

DER ER INGEN fodboldspiller, der har fået så meget med grovfilen fra undertegnede som Nicklas Bendtner.

Det hele fortjent, synes jeg jo, men bogen giver da også et godt indblik i, hvorfor så meget gik i ged, men bestemt også om en mand, hvor det moralske kompas for ofte er drejet fuldstændig skævt!

Tag bare forsøget på at bestikke en dansk politimand med 100.000 kroner i forbindelse med spritkørslen. Kredit til strisseren, men gangster-mentaliteten hos Bendtner er decideret sørgelig!

Der er tale om en fodboldspiller med flosset moral, men de mange sprængfarlige beretninger sørger formentlig for, at bogen vil blive revet ned fra hylderne.

NORMALT ER DET en anelse til grin at udgive bøger fra sportsverdenen, når karrieren stadig ruller.

For tør man svinge håndklædet over de mennesker, man måske skal stå til ansigt med næste søndag?

Det ser ud til, at Bendtner tør - også at gå hårdt til sig selv. Tak for det.

Selvom vi da stadig gerne vil vide, hvad det er, han har på Jon Dahl Tomasson, som han antyder i beskrivelsen af VM-vragningen …

VI SKAL BARE huske på, at det er Nicklas Bendtners udlægning af teksten, og sådan må det være. Så må omgivelserne give deres version - og den glæder vi os også til.

Det kan godt være, at den sportslige succes ikke har været overvældende for Nicklas Bendtner gennem en efterhånden lang karriere.

Men som fænomen, elsket og hadet, er Nicklas Bendtner uomgængelig!

