Et mysterie, FCM

- Nye børnefejl mod Ajax, og pointtavlen siger et stort rundt nul. Det kan kalde på ny CL-strategi - og så ligner Evander en mand, der helst vil være et andet sted, mener Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen

JAMEN, FOR hulen da. Var Champions League-børnesygdommene ikke hevet ud med rode for FC Midtjylland efter en rigtig voksenpræstation på Anfield mod Liverpool?

Jo, det skulle man tro – i eller i hvert have fald håbet – men alligevel åbnede FCM dysten mod Ajax med 12 minutter i helvede.

2-0 førte det hollandske storhold efter sjasket og passivt forsvarspil ved den første scoring – og en tåbelig opsamling af målmand Mikkel Andersen ved det andet, så Tadic kunne smadre kuglen i kassen til 2-0 på det efterfølgende frispark.

SIKKE EN åbningslussing, men det var åbenbart den rusketur midtjyderne skulle ha’. For resten af kampene spillede det danske mesterhold nogenlunde lige op med det teknisk stærke Ajax-mandskab, der dog defensivt gav masser af plads og muligheder væk.

En af dem udnyttede Anders Dreyer til at kanonere bolden ind bag en chanceløs Onana i Ajax-målet – og på den led lurede håbet om et point til midtjyderne gennem det meste af kampen.

For der var muligheder. Ajax diskede langt fra op med nogen betondefensiv, men det var FCM ikke dygtige nok til at udnytte.

Paulinho triller bilden tilbage tiul målmand Mikkel Andersen, der samler den op. Foto: Claus Bonnerup

Efterfølgende kan Dusan Tadic smadre kuglen i kassen til 2-0 til Ajax på det inddirekte frispark. Foto: Claus Bonnerup

JA, SELVFØLGELIG havde Anders Drejer en kæmpe chance, han misbrugte, og man må give ham, at han kommer frem til masser af chancer i dette års Champions League, men udnyttelsesprocenten skal i vejret.

Specielt i anden halvlegs første halve time savnede man et større fysisk tryk på hollænderne og noget mere offensiv tju-bang fra Brian Priskes tropper.

NÅ, DER STÅR stadig et stort rundt nul ud for midtjyderne i Champions League, og det kan betyde, at Brian Priske skal til at tænke anderledes.

Er det stadig A-kæden, der ikke har kunnet sørge for point indtil videre, der skal trække den hvide Champions League-trøje over hovedet – eller skal man nu prioritere Superligaen højere?

Det er selvsagt i Superligaen, at næste års Europa-deltagelse skal sikres, og forsøgene med B-kæden til Superliga er ikke faldet entydigt godt ud. Senest bevist med røvturen i Farum, hvor midtjyderne blev slagtet med 4-1.

Selvfølgelig er Champions League det store udstillingsvindue, og naturligvis vil de stolte midtjyder gerne på pointtavlen. Men der er vel ingen, der nu tror på andet end en stensikker sidsteplads i puljen for midtjyderne?

Tør de blive ved med at nedprioritere Superligaen, hvor FCK trods alt ligner et hold i fremgang, og med ny træner i Jess Thorup må forventes at komme med ny energi?

Sory Kaba var heller ikke nogen stor oplevelse mod Ajax. Foto: Claus Bonnerup

FC Midtjylland taber 1-2 til Ajax i Champions League

SÅ KAN MAN jo i det mindste lade mysteriet Evander starte inde, for var han var jo netop tænkt til de store kampe, det enorme udstillingsvindue og med tiden det kæmpe prisskilt…

Men der er slet ikke blevet kigget hans vej i Champions League, hvilket selvfølgelig skuffer brasilianeren dybt. 10 minutter på hjemmebane mod Ajax har næppe gjort den følelse bedre...

Et eller andet skurer generelt i ørerne, når talen falder på Evander.

Hans surmuleri i forbindelse med FCM’s fantastiske comeback i Brøndby har ikke skaffet ham meget kredit, og naturligvis skaber det lidt rystelser, når den spiller, der er af mange i sidste sæson blev udråbt som ligaens bedste, bare sidder af varmer bænk.

HER ER NOGET at håndtere for Brian Priske, der med andre ord har rigeligt at tænke over i den nærmeste tid. Læg bare Sory Kaba oven i bekymringshatten, for den lange angriber overbeviser hverken internationalt eller i Superligaen.

Priske har været mere end tålmodig med Kaba, men selv den må vel udløbe på et tidspunkt.

Nu venter FCK på søndag, og hvis FCM taber den, så må Brian Priske for alvor overveje at slå en streg i Champions League-sandet.

