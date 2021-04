Falliterklæring

DER HAR VÆRET noget Toyota Yaris over FC Midtjyllands vej til mesterskabet i år. Kørende, javel, men hverken hurtigt, frejdigt eller friskt.

Pointene er bestemt blev samlet ind i jævn og rigelig strøm, men primært på en buldrende stærk defensiv og sejre på et enkelt mål.

Kedeligt – og uden guldglans.

MOD FCK blev den solide kilometerædende Toyota så forvandlet til en frådende muskelbil. Måske en Ford Mustang – og ikke en af de nye på el…

Her var lige præcis KAMPEN, hvor man så HVORFOR FC Midtjylland løber med mesterskabet. Den kamp, der meget vel kan blive signaturkampen i denne mesterskabssæson.

FCK blev kvast på fysik, tempo og kreativitet. Kørt ud på røv og albuer i 4-1-ydmygelsen af et FC Midtjylland-mandskab, der også fik vist, at deres trup er både bedre og bredere - men ikke dyrere - end FCK’s.

Selv fraværet af Erik Sviatchenko og Sory Kaba blev dårligt bemærket, da Daniel Høegh og ikke mindst Junior Brumado spillede fremragende. Sidstnævnte med en regulær løbe- og muskelrøvfuld til Mathias Zanka Jørgensen ved 1-0-scoringen.

Piuone Sisto scorede et fremragende mål - og fik også lige hilst på sin bror. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

LÆG TIL, AT både Pione Sisto og Anders Drejer fik afsluttet deres lange måltørke og bidrog stærkt til festen i Herning, hvor intensiteten var sitrende og nærkampene benhårde. Båret frem af de lidt mere end 4000 tilskuere, der havde fundet vej til MCH Arena.

Fedt!

Specielt Pione Sistos optræden var interessant. Sendt i køleboksen af Brian Priske efter en oprørsbatalje, men fik mod FCK chancen fra start og greb den.

Godt for Sisto, dejligt for FCM, men sådan set også for Superligaen, at en af ligaens allerstørste profiler viser sig frem på banen.

Her var kampen, der blev beviset på FCM's klasse. 4-1 blev FCK banket med, og Brian priske er jublende lykkelig. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

ANDERS DREYER er sgu’ også en skøn type, når det kører for den tidligere Esbjerg-spiller. Godt blik, hurtige fødder og et knastørt spark. Det viste han frem på fornem manér ved 2-0-målet, der for alvor afgjorde kampen.

Konkurrencen er hård, men selvfølgelig bør han stå et eller andet sted på Kasper Hjulmands blok. EM bliver det næppe, men han bør ligge lige i udkanten af landsholdet, men han skal også levere mere stabilt.

FCK? JA, barometeret svinger stadig lige omkring krisepunktet, selvom mesterskabsspillet indtil kampen mod FCM har været bestået.

Kigger man isoleret på kampen mod FCM, så må Jess Thorup bare sande, at der er lang vej op til skrækmodstanderen fra Herning.

FCK forsøgte at spille med i det opskruede tempo, men teknikken og farten var ikke på niveau med FCM-spillernes.

Defensivt må FCK'erne også erkende, at målene fortsat sejler ind, hvilket har været kendetegnene for hele sæsonen, men at forlade Herning med endnu en gang store klø må gøre voldsomt ondt.

Mesterskabet som Peter ’PC’ Christiansen ellers for et par uger siden proklamerede, at man stadig spillede med om, er selvfølgelig pist væk, men nu kan selv den vigtige andenplads med CL-kvalifikation også fordufte for FCK med Brøndbys flotte genopstandelse mod FCN i 3-0-sejren.

Ja, selv AGF kunne vinde over Randers, så en skuffende fjerdeplads kan så men også blive slutresultatet for FCK.

FCK'erne blev sendt i græsset af FCM. Her er det Mohamed Daramy. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

MAN KAN ikke påstå, at trænerskiftet fra Ståle Solbakken over Hjalte Nørregaard til Jess Thorup har været en bragende succes.

Efter syv kampe med Ståle Solbakken og Hjalte Nørregaard var forskellen tre point i FCM’s favør.

Efter syv kampe under Jess Thorup var forskellen fire point i FCM’s favør.

Efter syv kampe mere under Jess Thorup var forskellen fem point i FCM’s favør.

Nu er forskellen larmende 11 point!

Det kan naturligvis godtages i FCK, at man ikke vinder mesterskabet. Specielt ikke et år med så meget uro og så store sportslige udsving, men at være så langt fra guldet er en falliterklæring.

Sportsdirektør Christiansen kan da roligt aflyse sommerferien. Der er rigeligt at tage sig til…

