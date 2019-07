Fanget i kæmpekaos: Vild plan, Brøndby

Ansættelsen af Carsten V. Jensen vidner om en stram retning i Brøndby - og det er der brug for, mener Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen

Knivene er fløjet lavt, siden Ekstra Bladet kunne afsløre, at Ebbe Sand skulle afløses af Carsten V. Jensen som sportsdirektør.

Antallet af mails og twitter-beskeder om, hvor utroværdig og åndssvag vores historier var, oversteg nærmest antallet af løbehjul i København….

Nu har Brøndby så – langt om længe – bekræftet det, vi vidste i sidste uge – og en enkelt af de vrede mailskribenter har da også storsindet budt mig på en fadøl!

Fakta er i hvert fald, at Ebbe Sand naturligvis ikke kunne se sig i en voldsomt ændret rolle i Brøndby – og derfor har han taget sit gode træningstøj og er gået.

Rimeligt nok. Ekstra Bladets afsløring faldt for Brøndby på et katastrofalt dårligt tidspunkt, hvor man ikke havde nået at informere Brøndby-legenden – og derfor var det en ydmygelse af Ebbe Sand.

At Jan Bech Andersen på dagens pressemøde antydede, at hvis ikke historien om Carsten V. Jensens fremtidige ansættelse i Brøndby ikke var kommet frem, så havde man kunne beholde Ebbe Sand.

Ja, ja - sådan redder man lidt af stumperne i et forløb, hvor Jan Bech Andersen åbenbart havde glemt, at Brøndby er en af Danmarks mest eksponerede virksomheder. Og det er vel kun Ebbe Sand, der kan fortælle om den version af sandheden er den rigtige.

Uværdigt, kalder Jan Bech Andersen afskeden med Ebbe Sand, men den må klubejeren æde selv. Det kan aldrig blive mediernes problem, at grave nyheder frem.

Bliver vi ved Ebbe Sand, så har hans resultater ikke været imponerende. Han har hverken sat sig igennem i forhold til transfers, strategi eller at få Brøndby placeret som en klub, man har tiltro til.

Nu har Jan Bech Andersen banket knytnæven i bordet og hentet en af Superligaens mest erfarne og dygtigste sportschefer i Carsten V. Jensen.

Her må man bare sige, at hvor forløbet har været amatøragtigt af Brøndby, så er selve ansættelsen af Carsten V. Jensen professionelt og strategisk lige midt i skiven.

Han kan nemlig det, som Brøndby higer efter. Få talenter igennem systemet – og her er matchet med Niels Frederiksen på cheftrænerposten spot on – og sælge dem til pæne priser.

Så glad var han, da han blev ansat. Efter Carsten V. Jensens ankomst er Ebbe Sand fortid i Brøndby. Foto: Henning Hjorth

Samtidig er Carsten V. Jensen typen, der ikke gider alt for meget slinger i valsen, og selvom Jan Bech Andersen er en herlig impulsiv og handlekraftig type, så vil klubejeren formentlig gøre både sig selv, Carsten V. Jensen og Brøndby en stor tjeneste ved at lade beslutningerne ligge hos den nyansatte sportsdirektør…

Ansættelsen af Carsten V. Jensen viser også, at Brøndby ønsker en meget tydelig retning og måske ovenikøbet er tålmodige omkring projektet, selvom lige netop det punkt stadig skal stå sin prøve…

Med ansættelsen af Carsten V. Jensen har klubben også annonceret nogle vanvittigt spændende, men også ambitiøse transfer/førsteholds-principper:

Minimum 60% af spillerne i A-truppen skal på sigt være fra Danmark og de øvrige nordiske lande.

På sigt skal 6-8 pladser i A-truppen reserveres til Masterclass-spillere.

Der skal altid være danske spillere i startopstillingen.

Gennemsnitsalderen i A-truppen skal altid være under 25 år.

I 2021 ønsker vi, at 20% af alle spilleminutter i Superligaen og Pokalturneringen vil være med Masterclass-spillere.

Brøndby ønsker så vidt muligt ikke at betale transfergebyr for spillere med en alder over 27 år.

Kommer Brøndby i mål med disse pejlemærker, så har Carsten V. Jensen været en buldrende succes. Spørgsmålet er så bare, hvordan Brøndby klarer sig i Superligaen og i Europa, hvis man kører efter de principper?

For det er til syvende og sidst altid det, Brøndby bliver målt på. Uanset om man hedder Jan Bech Andersen, Ebbe Sand eller Carsten V. Jensen.

