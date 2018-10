Fantastisk scoring - men her lurer faren for Thorup og FCM

DE DANSKE MESTRE fra FCM har gennem en årrække bevist, at de kunne sælge spillere. Til høje priser og til pænt store europæiske klubber. Her sætter man sammen med FCK-standarden i Superligaen.

Nu kan man også bryste sig af et trænersalg, nemlig Jess Thorups overraskende afgang fra Herning til Gent. Det er ikke de tre millioner kroner, som ruller ind i klubkassen, at FCM skal være stolte over, nej, nærmere, at man har en træner, der tiltrækker sig international interesse.

DET SKER NEMLIG sjældent, at klubber ude i Europa – og nej, Norge, Sverige, Island og Færøerne gælder ikke – kaster blikket mod den danske Superliga, når et trænerjob skal besættes.

Derfor kan både 48-årige Jess Thorup og FCM klappe sig selv på skulderen for veludført arbejde.

For Jess Thorup kan der heller have været mange overvejelser i beslutningen. Netop den enestående og sjældne mulighed for at arbejde i udlandet er selvfølgelig hovedårsagen til Thorups Gent-ja.

Jess Thorup sammen klubbens præsident og bestyrelsesformand Ivan De Witte. Foto: Jan Sommer

MÅSKE HAR HAN dog også tænkt en lille tanke i retning af. Kan jeg nå længere med FCM?

Mesterskabet er tjekket af, han har bevist, at han kan sammensætte et hold trods mange salg ud af klubben, og han har i det hele taget været med til at gøre FCM til en fuldgyldig FCK-rival.

O.k., FCM’s Europa-bedrifter får næppe Ståle Solbakken og Niels Chr. Holmstrøm til at dåne af benovelse, så lige der er Thorup ikke lykkedes.

SPØRGSMÅLET ER naturligvis, om Thorup hurtigt bliver glemt i Gent …

Klubben har en voldsom liste over fyrede trænere, og et kig på danske trænere i rimeligt store klubber må være skræk-læsning for Jess Thorup.

Kasper Hjulmand var hurtigt hjemme igen efter Mainz-eventyret – og udstyrer vi for et øjeblik Ståle Solbakken med et dansk pas, så var hans ophold i FC Köln og Wolverhampton heller ikke ligefrem store succeshistorier.

Morten Olsen og Michael Laudrup står selvfølgelig som dem, der vedvarende kunne få jobs i fodboldkarrusellen, men risikoen for, at Jess Thorup hurtigt står i Danmark med kufferten i hånden, er en evig erhvervsrisiko.

Ikke mindst i klubber, hvor tålmodigheden er mindre end i Superligaen – og så betyder en treårig kontrakt mindre.

Jess Thorup jagter trænerdrømmen i Belgien. Foto: Jan Sommer

DET ÆNDRER IKKE på, at Thorup naturligvis skal tage chancen, og forhåbentlig bliver han så stor en succes, at det kan åbne døren for andre danskere, der har mod på at tage samme tur.

FCM mister naturligvis en kapacitet, men at klubben på heden ikke er bange for at tænke nyt bevises med ansættelsen af den nuværende U19-træner Kenneth Andersen som ny cheftræner.

Mon ikke den gode Kenneth Andersen – trods sine 50 år – alligevel ryster lidt i træningsbukserne trods fem U19-mesterskaber over udsigten til at stå i spidsen for de danske mestre. Selvfølgelig – og det ville da være mærkeligt andet.

Kenneth Andersen er ny FCM-træner. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

DET ER I HVERT fald et ordentligt ridderkors, FCM tildeler sig selv med den ansættelse. En stor tro på egne fortræffeligheder, måden at uddanne spillere på og den vinderkultur, FCM prøver at fremelske.

Det skal blive spændende at se, om den interne tilgang – der også blev benyttet ved forfremmelsen af Svend Graversen – bliver belønnet med sportslig succes under Kenneth Andersen.

Indadtil i FCM er det under alle omstændigheder et spændstigt signal, og uden sammenligning overhovedet har både Barcelona (Pep Guardiola) og Real Madrid (Zinedine Zidane) betrådt den samme sti, men i begge tilfælde var det dog med en solid spillermæssig ballast med i hatten.

NÅ, TILBAGE TIL denne verden – og en stor highfive til Jess Thorup for at jagte den svære trænerdrøm i en udenlandsk klub!

