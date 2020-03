Farvel EM - Farvel Åge!

Udsæt EM – også selvom det er et hårdt slag for Hareide, mener Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen

HVOR VAR DET surrealistisk at se FCK spille Europa League mod Recep Erdogans købeklub i Istanbul.

Ganske vist var det rart at se en fodboldkamp med tilskuere, alt andet er røvsygt, men hvor er det et gigantisk svigt af UEFA, at kampen blev spillet midt i en Corona-pandemi.

Som Ståle Solbakken da heldigvis også kunne spotte meget præcist inden kampen - og efter de 90 minutter fyrede han endnu mere op for kritikken af UEFA.

Tak for det!

HVOR LANGT UDE i profitsyge UEFA er kommet, tager Ekstra Bladets Jan Jensen under kærlig behandling lige her.

I FCK’s tilfælde er det jo ekstra grotesk at spille en første kamp ud af to, når man med al sandsynlighed aflyser returopgøret.

Eller er det Basaksehirs 1-0-sejr på (tvivlsomt) straffespark, der står ved magt? Eller bliver Europa League helt aflyst eller? Svaret blæser i UEFA-vinden.

Der er dog et enkelt svar: Kan UEFA ikke finde ud af at aflyse returkampen på det møde, de alt for sent holder på tirsdag, jamen så må de danske myndigheder hjælpe dem!

Artiklen fortsætter under billedet ...

Rasmus Falk prøver at smiutte fra Demba Ba i Europa League-opgøret i Istanbul. Foto: AFP

Se også: Surt show - FCK taber tyrkisk drama

I DET HELE taget har UEFA, FIFA – og DBU for den sags skyld – kæmpe problemer, når de bliver konfronteret med den virkelige verdens problemer.

Så er det ALDRIG fodboldorganisationerne, der er først ude af starthullerne. Altid i lurepasserens rolle om det så gælder ligestilling, racisme, korruption – eller Coronavirus.

Ikke overraskende - bare skuffende!

PÅ TIRSDAGENS UEFA-møde kommer EM-slutrunden også på bordet, men allerede i går kunne den velrenommerede franske sportsavis L’Equipe og nyhedsbureauet AP fortælle, at EM med al sandsynlighed bliver udskudt til 2021.

Troværdigt? Ja.

Nødvendigt? I den grad!

Selvfølgelig kan UEFA ikke gøre andet, selvom de sikkert gerne ville. At fastholde EM ville gøre UEFA til en kæmpe skydeskive i bekæmpelsen af pandemien.

ET EM PÅ kryds og tværs af landegrænser i et Europa, der lige nu er epicentret for coronaudbruddet, er selvfølgelig en umulighed, hvis vi antager at eksperternes bud på 9-12 uger for pandemiens længde holder.

Selv UEFA kan jo også se, at et EM uden tilskuere er lige så sexet som en Fiat Duplo - og kommercielt en dødssejler.

Endelig, så er presset for at få spillet de nationale ligaer færdigt i det tidsrum, hvor EM-slutrunden skulle have været afviklet, gigantisk.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Spillerne danser rundt om chefen Åge Hareide efter EM-kvalifikationen kom i hus. Foto: Lars Poulsen

FOR DANMARK BETYDER det en udskydelse af folkefesten til 2021, men specielt en mand bliver ekstra hårdt ramt, nemlig Åge Hareide!

Manden, der har ført Danmark til to slutrunder ud af to mulige, men ikke får lov til at stå i spidsen for Danmark til EM, hvis EM udskydes.

Hans kontrakt udløber nemlig til sommer, hvor Kasper Hjulmand tager over.

ÅGE HAREIDE BLIVER altså sandsynligvis et – sportsligt – offer for coronavirussen, mens hans afløser Kasper Hjulmand får en uventet gigantisk mulighed.

Uretfærdigt? Ja, er du rundskæv – og selvom man jo ofte siger, at der ikke spilles med ’synd for’ i sport, så er det svært ikke at have ondt af Hareide, der har gået igennem en del ævl og kævl med DBU.

Det ændrer dog ikke på, at den eneste rigtige beslutning er at udskyde EM. Hareide eller ej.

For alles skyld. Også UEFA’s hullede renomme!

Se også: Landsholdsanfører spærret inde

Manager-eksperten anbefaler dem: Men pas nu på!

Afslører hemmelighed: Så hård er tonen i Superligaen

Den store målmandsrokade: De kan stå foran klubskifte