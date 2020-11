- Farvel og tak for denne gang

- Tredje geled af danske fodboldspillere åbenbart rigeligt til at gøre et stift svensk landshold mere end rundtosset, mener Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen

MINK-MOGENS blev pelset og det svenske skovhuggerlandshold skåret ned til foden!

Sådan gik den onsdag, og selvom coronaen havde gjort noget af et indhug i den danske landsholdslejr, så var tredje geled af danske fodboldspillere åbenbart rigeligt til at gøre et stift svensk landshold mere end rundtosset.

OTTE (!) DEBUTANTER tæller sit eget tydelige og absurde sprog.

Hvis de alle gav en omgang debutantbajere efter kampen, så kunne det hurtigt have udviklet sig til en munter aften i landsholdsholdslejren efter 2-0-sejren…

Sådan spiller klaveret nok mere i Serie 5, men mon ikke SønderjyskE’s Alexander Bah under alle omstændigheder havde en fest. Han må have været en af de spillere, der end ikke have drømt om en landsholdsudtagelse, men ind kom din hurtige back – og sørme om ikke også han scorede et suverænt mål i debuten.

Kom Bah du…

MAN KAN ALTID altid diskutere værdien af den landskamp som blev spillet på Brøndby Stadion, men Kasper Hjulmand må alligevel have set flere opløftende momenter i kampen selvom den specielt i første halvleg havde et skær I langgaber.

Men hvad er værd at tage med?

At Danmark var meget bedre på bolden end svenskerne. Der blev kombineret kvikt langs græsset, og modet prøvet hurtige fremadrettede pasninger af de unge danske talenter.

At Danmark også kunne omstille sig til anden forsvarsformation – og med tremandsbagkæden kunne afgive flere offensive kræfter i de sidste 45 minutter.

At Kasper Hjulmand faktisk har ekstremt mange kapable landsholdsspillere at vælge mellem.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Jonas Wind scorer til 1-0. Foto: Lars Poulsen

Danmark slår Sverige 2-0 i testkamp

JO, JO - SVENSKERNE svenskerne sparede også deres største kanoner, men det ændrer ikke på, at det danske reservelandshold var overlegne i langt de fleste af spillets facetter.

Af debutanterne var Jens Jønson den mest iøjnefaldende på den defensive midtbaneplads. Et jern i nærkampene, forudseende og skilte sig godt af med kuglen.

Størst forventninger var der måske til Mikkel Damsgaard, men Sampdoria-teknikeren fik for sjældent styr på sit højt anlagte spil, selvom assisten til Alexander Bahs 2-0-kasser tæller op.

ELLERS VAR DET bare fedt at se, hvordan Joakim Mæhle bare bliver bedre og bedre på det danske landshold. Sammen med Jens Stryger Larsen i de anden side forsømte de to backs ganske vist for alvor at komme til baglinjen og slå indlæggene, men Mæhle er bare vanvittig giftig i sine gennembrud og byder sig ofte til i feltet.

Han kan man hurtigt blive stor fan af!

Joakim Mæhle (tv.) leverede høj klasse fra back-positionen. Foto: Lars Poulsen

FORHÅBENTLIG HAR alle debutanterne haft en udbytterig tur i landsholdslejren og om ikke andet, så kan deres agenter lige føje en pæn sum til værdien, når de nu kan skrive landsholdsspiller på CV’et…

Nu kommer alle de større stjerner myldrende ud af deres corona-skjul, så det er farvel og tak for denne gang for størstedelen af reservespillerne.

Hjulmand kan til gengæld hygge sig gevaldigt over en vild bredde på landsholdet – og at de alle går ind og spiller nogenlunde ubesværet i den boldbesiddende stil, der er varemærket for den danske landstræner.

Det er sgu’ ikke så ringe efter en ellers noget ligegyldig landskamp…

