Farvel og tak: Jyllands ruin!

TJUBANG FOR EN Superliga-runde! Vores kære liga demonstrerede endnu engang, at den nuværende struktur giver smæk for skillingen i et hæsblæsende forår.

Ja, liga-æstetikere vil formentlig gerne have en såkaldt lige-ud-turnering, men det her virker sgu’!

MEST SMÆK FOR skillingen var der måske i Esbjerg, hvor hjemmeholdet er dette forårs sensation og nu er et mulehår fra bronzepladsen og under alle omstændigheder sikker på minimum en playoff-kamp mod Randers eller AGF om Europa League.

4-3-sejren over FCK var lige så imponerende som esbjergensernes placering i tabellen.

Se også: FCK fik smæk i vild bronzefest

Artiklen fortsætter under billederne:

Adnane Tighadouini, Esbjerg fB scorer til 2-0. Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix

Glade Esbjerg-spillere. Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix

Bitter fejl kostede ønskespilleren

JO, JO – FCK har måske tankerne på mojitos og sandstrande efter mesterskabet kom i hus, og virkede noget ufokuserede mod Esbjerg, men alligevel endnu et bevis på, hvad John Lammers har fået ud af et pænt, men ikke prangende spillermateriale.

Esbjerg er næstbedst i mesterskabsslutspillet med afsindigt flotte 15 point – kun overgået af FCK med 21. Wow!

Og vi taler altså om en oprykker. Det siger måske noget mindre pænt om niveauet i størstedelen af Superligaen, men dælme også noget om Esbjerg!

STØRST BETYDNING havde kampen i Vejle naturligvis, hvor hjemmeholdet gik fra at være Jyllands Rubin til en Superliga-ruin …

Farvel Vejle. Taberen af grundspillet og nu lodset ned i 1. division, hvor kun en oprykker skal findes i næste sæson. Dårlig timing!

Se også: Vejles Superliga-drøm knust i forlængelsen

Artiklen fortsætter under billedet:

Denne Vejle-fan havde det tungt. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

MED EN 1-0-sejr på udebane over Hobro var forventningen naturligvis, at Vejle på et festdækket og proppet Vejle Stadion kunne køre den hjem.

Hobro ville det bare mere, havde større hjerte med i sagerne og havde profilerne i Vito Mistrati, Jesper Rask og Amankwah.

Vejle sejlede blot rundt og altså ned i den næstbedste række.

VIL VI SAVNE dem? Næh. I min verden har de ikke givet noget videre til Superligaen, selvom navnet Vejle bestemt dufter af fodbold.

Pænt spil i perioder, en insisteren på at have bolden og behandle den pænt, jovist, men det er jo ikke et über-talentfuldt mandskab, vi vinker farvel til.

ET TRÆNERFARVEL TIL Adolfo Sormani undervejs, en farvestrålende buket af nationaliteter i spillertruppen og en Allan Sousa, der med et brølende vanvittigt rødt kort og en efterfølgende lang karantæne, satte sig ud over holdet, bidrager heller ikke til et harmonisk indtryk. Forhåbentlig får Vejle og direktør Henrik Tønder efterhånden strikket en model sammen, så opholdet i Superligaen bliver af kængere varighed end blot en enkelt sæson!

PS: Superligaen bliver ved med at give. Tjek Brøndby-FCM ud mandag aften. Brøndby pisket til at vinde for at holde liv i en spinkel Europa League-drøm. Er det i aften, at Brøndbys elendige sæson bliver forvandlet til rendyrket fiasko?

Jan Bechs store opgør med Brøndby

Veteraner tager tyren ved hornene: Det er skræmmende

Her er FCK’s 77-årige superfan