Fattigt, Danmark

ÅGE HAREIDE VILLE hellere have haft en omgang træning i stedet for kampen mod Kosovo.

Det fik han så. En af dem, hvor pulsen ikke kom særligt højt op.

Ja, det skulle da lige være i ren frustration over, hvor blodfattigt og elendigt det dansk landshold leverede!

I STOLTHED OVER at spille kampen, i gejst og vilje vandt Kosovo klart, men på resultattavlen fik Danmark trods alt trukket en 2-2-uafgjort hjem.

At Kosovo ville kampen meget mere end danskerne, er måske meget forståeligt for en ung nation, der har startet et lille fodboldeventyr.

Kosovo er gået fra en plads som nr. 190 på FIFA’s verdensrangliste til nr. 130 efter gruppesejren i Nations League.

Flot, fortjent – og ikke uventet. Som alle balkanlande, så har Kosovo begavede boldspillere med fin teknik.

Mod Danmark smukt demonstreret af Bersant Celina og Arber Zeneli, ligesom Brøndbys Besar Halimi også fik sat et par fødder rigtigt.

DER ER DOG alligevel 120 pladser op til Danmark på en tiendeplads, men den forskel var ikke til at få øje på.

Ja, det var en træningskamp, og det bliver først EM-alvorligt på tirsdag mod Schweiz, men alligevel bimlede alarmklokkerne over hele Pristina denne torsdag aften.

Også selvom resultatet ikke blev den fiasko, som længe lå og lurede, indtil Pierre-Emile Højbjerg udlignede med et fint gennembrudsmål.

MED DANSKE bekymringsbriller så størstedelen af kampen nogenlunde sådan ud:

Al kreativitet forsvundet fra en dansk midtbane med Lukas Lerager , Thomas Delaney og Pierre Emile-Højbjerg med Southampton-spilleren som bedste.

, Thomas Delaney og Pierre Emile-Højbjerg med Southampton-spilleren som bedste. Samme midtbane var fremragende til at sænke alt fart i opspillet, og skulle det gå bare lidt hurtigt, så steg fejlprocenten til et sted i 90’erne.

Offensiven med Martin Braithwaite , Nicolai Jørgensen og debutanten Jacob Bruun Larsen løb forvildet rundt, selvom Dortmund-knægten viste enkelte prøver på talentet. De tre fik ikke meget at arbejde med, men det, der kom, blev behandlet sølle.

, Nicolai Jørgensen og debutanten Jacob Bruun Larsen løb forvildet rundt, selvom Dortmund-knægten viste enkelte prøver på talentet. De tre fik ikke meget at arbejde med, men det, der kom, blev behandlet sølle. To backs, hvor specielt Henrik Dalsgaard var helt i hegnet, og hverken fra ham eller Peter Ankersen kom der offensive udtryk. Igen en højrebenet på venstre back, og det gør altså ikke Danmark skarpere offensivt.

DER SKAL MED andre ord et helt andet udtryk til på tirsdag mod Schweiz, hvis ikke hullerne i osten skal blive endnu større, end de var mod Kosovo.

Det gælder både vilje og gejst, men også i tempo, teknik og tanke.

Ok, Lasse Schöne, Christian Eriksen, Yussuf Poulsen og Simon Kjær fra start bør udgøre en klar forstærkning af det udtryk. Ligesom kampens betydning også skal give en helt anden power.

BLAMAGEN MOD Kosovo blev dog afblæst, så Åge Hareide kunne fejre 25 kampe som ubesejret landstræner, men træningsseancen skaffede næppe nye landsholdsfans.

Det var mest af alt bare en flovmand og et Kosohvad!

