- Fjern dig, William!

STÅLE SOLBAKKEN blev kylet ud på røv og albuer, men problemerne i FCK er stadig dybe som Lalandias frituregryder ...

For godt nok har FCK slået en af de største streger i dansk fodbold med fyringen af Ståle Solbakken – og dermed nulstillet tidsregningen. Før og efter Ståle Solbakken.

PÅ DENNE PLADS kaldte undertegnede fyringen for ’Ren panik’, og 2-1-nederlaget til AaB gjorde i hvert fald ikke meget for at fjerne det indtryk.

Tilmed lignede det et klart tilbageskridt fra Ståle Solbakkens sidste kamp som FCK-træner, nemlig 3-2-sejren over FC Nordsjælland.

Nu er det nemt at skyde på Hjalte Bo Nørregaard, der som en god fodsoldat selvfølgelig sagde ja til at hjælpe sin hjerteklub. Nej, han havde ikke mange skud i sin taktiske haglbøsse mod AaB, men problemerne stikker jo dybere end det.

En tænksom FCK træner Hjalte Nørregaard, da kampen mod AaB er slut. Foto: Lars Poulsen

MAN FYRER DANMARKS mest succesfulde træner i dette årtusinde – og erstatter ham med en, ja ynglingetræner. Hvilken pondus eller attitude har han til at rette en skamskudt skude op?

Samtidig får han hjælp på bænken af William Kvist som såkaldt ’sportslig leder’, hvilket blot leder tankerne tilbage på den gang, direktør Kasten Aabrink også mente, han lige skulle hjælpe Kim Brink med det taktiske på trænerbænken – eller da Carsten V. Jensen udnævnte sig selv som cheftræner.

Begge dele faldt fuldstændig til jorden.

HER ER DA også kun en ting at sige: William Kvist hører ikke til på bænken. Enten er du en del af den sportslige sektor eller sidder i bestyrelsen. Ikke begge dele!

I øvrigt er det også en devaluering af Hjalte Bo Nørregaards status. Er han cheftræner – hvor midlertidigt det end er – eller skal han have barnepige fra bestyrelsen?

Et sidekick, der åbenbart også følte sig kaldet til at piske tropperne frem - uden resultat, i øvrigt.

En presset FCK træner Hjalte Nørregaard. Foto: Lars Poulsen

En skuffet FCKer Mathias Zanka Jørgensen forlader banen i Parken. Foto: Lars Poulsen

HVILKET OGSÅ understreger, at FCK’s plan EFTER fyringen af Ståle Solbakken var lige så hullet som det forsvar, der også mod AaB svigtede fælt.

For der er åbenlyst ingen plan, og samtidig må man forstå, at storaktionær Lars Seier er helt med inde over de beslutninger, der ellers normalt ligger hos bestyrelsen.

Jo, jo – det er da klart, at rigmanden gerne vil have indflydelse og smæk for skillingen for de 222 millioner kroner, der var prisen for aktieposten.

Mod AaB sad han og gloede i sin mobiltelefon, da AaB’s stærke Iver Fossum hamrede det første søm i FCK-kisten, men det var måske den nye træner eller sportsdirektør, der var på linjen...

Lars Seier og bestyrelsesformand i Parken, Bo Ryggard fik ikke den ønskede effekt af Soælbakken-fyringen. Foto: Lars Poulsen

SAGEN ER BARE, at jo længere tid FCK går i et ledelsesvakuum med midlertidig dit og dat, jo længere tid vil krisen vare. En krise de fleste FCK-fans i øvrigt mener har varet længe nok.

Mod AaB, der i Jacob Rinne, Jores Okore, Rasmus Thelander, Mathias Ross – og guldkøbet Pedro Ferreira lige foran – havde en superdefensiv, der ikke havde problemer med FCK’s uinspirerede og langsommelige offensiv.

BÅDE VIKTOR Fischer og Daramy var placeret så langt ude ved kridtstregerne, at Ankersen og Boilesen på backs ikke havde noget plads at boltre sig på.

Eller boltre er måske så meget sagt, for Daramy virkede igen for letbenet, og hvor er den Viktor Fischer, der for to år siden brændte Superligaen af, henne?

Nu er han ikke engang en skygge af den spiller. Hvorfor? hvordan? Et lige så stort mysterium som det ego, der placeret i kasketten på Viktor Fischer ...

FCK-FORSVARET var igen uafstemt, hvor hjemvendte Peter Ankersen og Mathias Zanka Jørgensen ikke fik talt sammen ved det første mål – og Viktor Nelsson halsover ved det andet AaB-mål.

Ja, beklager AaB, men selvfølgelig er FCK i første kamp uden Ståle Solbakken historien.

Alligevel: I var dælme gode. Linjen med Ferreira, Oscar Hiljemark og Lucas Andersen ser voldsomt spændende ud!

Men øjnene er for alvor rettet mod FCK, hvor Lars Seier, Bo Rygaard, William Kvist for alvor bliver målt på den langsigtede plan, der helt tydeligt mangler.

