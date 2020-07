DET KAN DA godt være, at pokalfinalen ikke ligefrem emmede af fodboldhysteri, men kampen i Esbjerg fik alligevel skrevet sig i alletiders pokalbog.

På grund af en flok AaB-tosser, der åbenbart havde ladet de sidste hjerneceller blive liggende i Jomfu Ane Gade…

Det var i hvert fald gået fuldstændig hen over hovedet på flere AaB-fans, at godt nok kan man komme på stadion i et begrænset antal, men det skal naturligvis foregå under de restriktioner, der nu er vedtaget. Altså afstand. Hvor svært kan det lige være!

Fjolsernes futtog. De anholdte AaB-fans efter episoden på stadion. Foto: Lars Poulsen

ÅBENBART ALT for vanskeligt for de her AaB-fjolser, der helt rimeligt blev bortvist fra stadion og efterfølgende håndterede politiet dem inden de blev smidt i en bus tilbage til Aalborg.

Synd for pokalfinalen, pinligt for AaB, der kun har en udvej: Find de bortviste – og forbyd dem at sætte ben på stadion så længe kampe skal afvikles med corona-restriktioner.

Når de ikke kan finde ud af – for alles skyld – at opføre sig ordentligt, så må de en tur i karantæne. Her er selvvalgt isolation ikke nok...

AaBs assistenttræner træner Rasmus Würtz forsøger at tale AaB fans til fornuft. Foto: Lars Poulsen

Se også: Pokalfinale er afbrudt for brud på coronarestriktioner

SÅ KAN DE til enhver tid hævde, at det da er forvirrende, at de gerne må sidde tæt sammen i en bus på vej til Esbjerg fra Aalborg, men skal holde afstand på stadion, men sådan er reglerne nu engang – og de skal bare overholdes. Specielt hvis fodboldfans ikke igen skal opleve totalt tomme tribuner.

AaB-fansenes mangel på disciplin er da også en lille kæberasler til Divisionsforeningen – og mange andres kamp – for at få flere folk på stadion.

Forudsætningen er jo lige præcis, at fans kan finde ud af at holde afstand og overholde krav, der gælder. Man kan ikke se fodbold som man kunne tidligere. Det er åbenbart – og det burde selv de mest tungnemme fans kunne forstå.

Anholdte AaB fans foran Blue Water Arena. Foto: Lars Poulsen

SÆTTER DET processen om flere tilskuere på stadion tilbage? Det burde det ikke, og håndteringen af situationen virkede både resolut og passende, men episoden skal da nok løfte et øjenbryn eller to hos de myndigheder, der løbende evaluerer fodboldkampe.

Så til fodboldfans, der vil til fodbold: Fat nu at afstandskrav er et… ja, krav!

FINALEN? Fed kamp, hvor Anders K. Jacobsen sendte et overraskende tamt AaB-mandskab samme vej som de rød-hvide fans, nemlig tomhændet til Aalborg.

Fuldstændig fortjent SønderjyskE-sejr, der langt om længe fik forløst noget af den kvalitet, der er købt ind til Glen Riddersholms mandskab.

Vigtig, vigtig sejr for træneren – og vi kunne jo kalde ham Guld Glen…

