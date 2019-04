Fladpander og FCK-magi i Brøndby

Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen, kalder søndagens derby 'god reklame' for dansk fodbold

SELVFØLGELIG KUNNE en lille flok af Brøndby-fans ikke holde sig fra at synge ’’Fischer, han er gay, alléz alléz, Fischer, han er gay’’, da FCK-profilen varmede op.

Forventeligt. Forkasteligt. Fladpandet.

Til forståelig ærgrelse for klubejer og formand Jan Bech Andersen, der sammen med den øvrige Brøndby-ledelse havde gjort en stor indsats for, at det netop ikke skulle ske.

Naturligvis på bagkant af de bøder og den debat, der har præget fodbold-Danmark i den forgangne uge.

ÆRGERLIGT, MEN heldigvis ødelagde det ikke den fejende flotte fodboldfest, der udspillede sig på Brøndby Stadion.

Åbnet med flotte tifoer af de to holds dedikerede fans og fuldt op med en fed gang fodbold, der var en voldsom god reklame for Superligaen.

Hvis Brøndby ærgrer sig gul og blå over, at de ikke fik bare et enkelt point ud af anstrengelserne, så er det edderbankeme forståeligt.

Brøndby spillede i store dele af kampen noget af de bedste de har leveret i sæsonen – og der var intensitet og farlig fremdrift i specielt Hany Mukhtar og Simon Hedlund, mens Simon Tibbling også bidrog til den offensive fest.

FCKs to målscorere Robert Skov og Viktor Fischer efter kampen. Foto: Lars Poulsen

NÅR KAMIL WILCZEK – som han specielt gjorde i første halvleg – kunne holde fast i bolden eller med hovedet bringe den videre til en medspiller og Heldund og Tibbling kunne løbe med FCK-forsvaret, så gjorde Brøndby temmelig ondt på en FCK-defensiv, der virkede sjældent ukoordineret.

Skal kampen koges helt ned til en gylden fodbold-fond, så er det, at FCK i to glimt leverede rendyrket magi og udsøgte eksempler på den individuelle klasse, der ofte vinder mesterskaber.

FØRST ROBERT SKOVS drømmehug efter Jonas Winds lille aflægning på kanten af feltet. Tordnet op i hjørnet med den hammer af et venstreben, der er skruet på FCK-profilen. Det ser så overlegent ud, så legende let og så røvhamrende effektivt, når Robert Skov behandler læderet med Danmarks bedste sparkefod.

Samme Robert Skov stod også for det opspil, som Viktor Fischer med stor elegance snittede i mål og dermed sendte FCK-profilen et udsøgt svar til Brøndby-fansene og deres sange om Fischer.

På fem minutter foldede FCK altså mesterskabsklassen ud og det var nok mod Brøndby, der afsluttede meget, men uden skarphed.

Der var masser af intensitet i københavnerderbyet. Foto: Lars Poulsen

SÅ HVAD VENTER for de to Derby-hold:

FCK cruiser videre mod mesterskabet. Ståle Solbakkens mandskab har ikke ramt topniveauet i slutspillet, men mindre kan altså også gøre det og de står nu med tre sejre ud af tre mulige. Vinder de over FCM i Parken på torsdag, så er mesterskabet definitivt afgjort.

Brøndby kæmper desperat for den tredjeplads, der giver en Europa League-plads, men må også se frem til pokalfinalen mod FCM med en god fornemmelse efter præstationen mod FCK. Frygten er naturligvis – og den er helt reel – at sæsonen ender med, at man ikke når tredjepladsen og taber pokalfinalen. Så har det været en sæson til skraldespanden.

Og homogate? Lad os nu komme videre og håbe budskabet er feset ind!

