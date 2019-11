Flækket og ydmyget!

- Sjældent er FCK blevet gennempryglet så voldsomt i Superligaen, som de blev det mod et FCM-mandskab, der på alle leder og kanter var mindst en klasse over FCK, mener Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen

BAYERN MÜNCHEN gjorde det, Liverpool fulgte trop – og FC Midtjylland sluttede sig til.

Flækkede en af de nærmeste konkurrenter til mesterskabet!

På MCH Arena endte topbraget 4-1 til FCM over FCK – og de cifre lyver ikke en millimeter: FCM ydmygede FCK!

SJÆLDENT ER FCK blevet gennempryglet så voldsomt i Superligaen, som de blev det mod et FCM-mandskab, der på alle leder og kanter var mindst en klasse over FCK.

I en voldsom præstation havde FCM den klart hurtigste og sikreste boldomgang, hvor de relativt nemt fik FCK’erne på glatis.

Fordi de også i tanke var et skridt eller tre foran københavnerne.

FYSISK SMADREDE de også FCK, vandt andenboldene – og udstillede nærmest FCK’s defensiv på dødbolde, der gav tre af FCM’s kasser.

To af dem signeret Sory Kaba, der ellers har fået tæv for mangel på mål.

Mod FCK leverede han klart sin bedste præstation i FCM-trøjen – og det var rent KABANG!

SORY KABA VAR DEN store oplevelse i Herning sammen med seværdige Evander, lyntoget Anwer Mabil, dynamiske Frank Onyeka, toptekniker Emilio Marcondes – og dødboldsmonsteret Sviatchenko.

Med syv points forspring til FCK og et mentalt rygstød af den anden verden efter denne sejr, så blafrer favoritværdigheden til mesterskabet nu for alvor over Herning.

Ja, der er mange kampe tilbage - også to indbyrdes opgør, men den kan de ikke løbe fra i FCM.

FC Midtjyllands Sory Kaba og Frank Onyeka jubler efter scoring til 1-0. Foto: Jens Dresling

MEN NÅR MAN NU ser FCM folde sig så imponerende ud, at FCK blev brutalt udraderet, så er det alligevel, man må klø sig i hovedbunden.

For det lignede en international præstation af den slags, der har været en mangelvare på heden.

Altså, FCK er holdet, der i 25 europæiske kampe i træk maksimalt har lukket et mål ind, men de bliver så kørt midt over af det hold, der af Ståle Solbakken bliver hånet for IKKE at kunne klare sig i Europa.

Hvilket han da også har beviseligt ret i, men ironien er til at skære i.

TILMED HAR FCM også haft problemer med at vinde sejrene i Superligaen i år med mere end et mål, og de har heller ikke scoret det antal mål man kunne forvente.

Så uden at forklejne FCM’s indsats, for den var imponerende, så var det også et slattent FCK-mandskab, der mødte op til topbraget.

MOD ET MODIGT og aggressivt FCM-hold, fandt FCK aldrig opskriften på at få spillet bolden op gennem deres kæder – og hverken Papagiannopoulos, Victor Nelsson eller de to backs fik sat FCK-spillet effektivt i gang.

Derfor endte det ofte med en lang pedal op mod Dame N’Doye – og det var trods alt for nemt for Sviatchenko og Co. i FCM-defensiven.

IKKE MINDST VICTOR Nelsson er langt fra blevet den forsvarsstyrmand, der ellers er lagt i kakkelovnen til – og som skal kunne sætte spillet nedefra.

Det var da også decideret pinligt at se, hvordan Viktor Fischer og Michael Santos bekrigede hinanden. Værst da Fischer nægtede at spille en helt blank Santos, men i stedet driblede lige ind i to FCM-spillere. Her ligger en stor konflikt Ståle er nødt til at løse. i en fart!

Viktor Fischer var i skænderi med Michael Santos. Foto: Jens Dresling

Et træt FCK-mandskab?

Ja, lad os da bare tage den. Selvfølgelig er FCK-spillerne mere slidte end FCM’s ditto, da specielt Europa League trækker veksler på mandskabet. Fair nok.

Det ændrer bare ikke på, at FCK trods alt kan have folk som Nicklas Bendtner, Pep Biel, Andreas Bjelland, Nicolaj Thomsen og Pieros Sotiriou siddende på bænken, så bredden i truppen er i orden.

FC Midtjyllands Evander Ferreira har scoret til 2-0 og jubler med Mikael Anderson. Foto: Jens Dresling

SAMTIDIG SKAL kampene i Europa jo hæve FCK’s niveau. Både fysisk, teknisk og tempomæssigt.

Og når det kommer til motivation og indstilling, så burde den komme helt af sig selv, når der står topkamp mod FCM på programmet. Ikke mindst med visheden om, at netop et nederlag ville sende FCM i stort udbrud.

Men lige netop mentaliteten og indstillingen forsvandt som en kold fadøl en sommeraften, da Sory Kaba scorede FCM’s første mål. Det er selvfølgelig skuffende for Solbakken, at hans mandskab ikke kunne give et bedre gensvar.

SEJREN VAR OGSÅ lærlingens triumf over læremesteren. Brian Priske var som bekendt assistent under Ståle Solbakken i FCK, altså indtil Priske ville have mere at skulle have sagt…

Brian Priske har i den grad fået FCM på ret køl efter tiden med Kenneth Andersen.

Først og fremmest står FCM som et langt modigere og offensivt indstillet hold under Brian Priske, der sætter modstanderne under tonstungt pres – og med fremragende individualister også spiller intelligent, fremadrettet fodbold.

NU STÅR BRIAN Priske som en af de mest attraktive trænervarer på hylderne, og han er som bekendt kun vikar som cheftræner i FCM, men den skal selvfølgelig veksles til en permanent af slagsen.

Allerede i dag!

