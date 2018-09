Flot drenge! I kæmpede røven ud af 2.division

VI SLO(G)VAKIET, må vi gemme til en anden go’ gang i overskriftslageret – og måske er det i virkeligheden mere SLOVAK-AK-AK … eller TAK-TAK!

2. divisions-stjernerne for en aften og nogle futsal-spillere fik i hvert fald en ordentlig en på opleveren – og kæmpede om ikke andet røven ud af 2. division!

Bartenderen, gymnasieeleven, sikkerhedsvagten – og alle de andre fuldblods amatører så allerede ved nationalssangen en anelse betuttede ud. Forståeligt.

Danmark stod dybt, lod slovakkerne køre bolden rundt og fik da også sat et par offensive aktioner sammen.

Ja, kontraløbet efter 24 minutter kunne have givet Danmark en sensationel scoring, men afleveringen ind mod mål en anelse upræcis og Oskar Høybyes afslutning langt over mål.

KAMPEN VAR dybest set en ørkenvandring med en byge af fejl, og selvom Slovakiet prøvede at holde tempoet højt i boldomgangen, så imponerede de ufokuserede slovakker heller ikke mod det danske sekunda-landshold.

Alligevel sad man jo med tilbageholdt åndedræt i de sekvenser, hvor danskerne fik syet et par fremadrettede afleveringer sammen, og selvfølgelig må man tage hatten af for den gejst, gnist og vilje, der blev leveret af reserve-landsholdet.

Sådan er fodbold også, altså at man glemmer alt andet end lige netop kampen, men selvom danskerne sådan set fik vist sig flot frem, så ændrer det ikke ved, at det var en dybt latterlig omgang.

På grund af baggrunden for at kampen blev spillet på disse præmisser og helt ærlig: Vi har ikke brug for at se en gentagelse på søndag mod Wales.

Nu har Haagh, Vollesen, Nielsen, Johansen, Bertelsen, Bannis, Johansson, Høybye, Gaudin, Kempel, Offenberg og alle de andre fået deres tv-tid. Nogenlunde muntert én gang, men knapt så morsomt anden gang.

HVAD NU? Ja, skal vi ikke bare blive enige om, at vi har grint, det vi skal grine – og vel nærmest også grædt det, vi skal græde over denne latterlige konflikt.

Nu har vi over for hele den måbende fodboldverden demonstreret, hvor langt ud begge parter har trukket denne konflikt. Hvor ansvarsløst både DBU og Spillerforeningen har optrådt.

Vi har set, at begge parter er parate til at tage den til maksimal pinlighed til stor skade for dansk fodbold.

DBU giver sig åbenbart ikke i kast med forhandlinger, mens der bliver spillet fodbold. Vanvittigt arrogant og en ufleksibel holdning.

Selvfølgelig skal alle døgnets timer frem mod Nations League-kampen på søndag i Aarhus mod Wales bruges på at finde en løsning.

Her skal alle muligheder gentænkes, positioner genovervejes og stædige meldinger pakkes væk.

NEMMEST ER DET selvfølgelig, hvis spillerne accepterer den enkeltkampsaftale, der ligger klar, så kampen mod Wales kan gennemføres med de bedste spillere, men det vil formentlig kræve, at der bliver slugt en kamel eller tre fra Mads Øland og spillerne.

Men DBU bør også række hånden ud og indbyde til en ny runde forhandlinger. Jo før og jo bedre – og måske med nye personer som delegationsledere. De nuværende har spillet fallit.

Man kunne også finde en mægler, der kunne bringe de to parter sammen og forhåbentlig til fornuft – og få vedkommende til at gennemgå, HVOR langt de egentlig står fra hinanden.

SPILLERNE ER selvfølgelig taget hjem til deres klubber, men kan hurtigt hidkaldes, hvis en løsning er på plads til kampen søndag.

Det bør den ganske enkelt være. Hvis vi vil se 2. divisionsfodbold, så er der masser af muligheder hver eneste weekend i store dele af landet …

