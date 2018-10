Flot nok, Brøndby, men der er laangt op til FCK og FCM

KAMPEN OM Superligaguldet bliver sandsynligvis et såkaldt ’Two horse race’. To duellanter i heftigt ridt mod målstregen.

Det er selvfølgelig FCM og FCK, der skal kæmpe om guldet. Det tilsiger både et kig på tabellen, hvor de to hold har slået et hul ned til forfølgerne, men ikke mindst kvaliteten på banen og kvaliteten i de to mandskaber.

FCK ER GODT i gang med at demontere spøgelserne fra sidste efterår, hvor Europa League kostede dyrt i den hjemlige liga.

Ja, Ståle Solbakkens mandskab fik et ordentlig wakeup-call med nederlaget i Vendsyssel, men slog benhårdt tilbage med sejren i Bordeaux og nedsablingen af Randers i Parken med 4-0. Læs om den kamp lige her.

Robert Skov hugger til og bringer FCK på 3-0 over Randers. Foto: Lars Poulsen

Lige nu kan nordmanden skifte forholdsvis ubesværet mellem sine spillere og specielt i front må det glæde Ståle Solbakken, at ellers vold-udskælte Pieros Sotiriou er kommet i gang – og selv Kenan Kodro kom på måltavlen.

FCM HAR OGSÅ fundet frem til et udtryk, hvor der er lagt mere på bordet end dødbolde! Jess Thorups hold kværnede Hobro – og Vendsyssel fik også en over nakken i den sene søndagskamp. Der er fysisk styrke, fart og løbevillighed på kortet og skarpheden i feltet er i orden.

Begge hold kan gå på landsholdspause og sætte et tydeligt tjektegn i rubrikken: Godkendt Superligastart.

Hany Mukhtar fyrer kanonen af og scorer, mens Jores Okore kommer for sent. Foto: René Schütze

DET KAN BRØNDBY naturligvis ikke og mon ikke de fleste Brøndby-fans havde frygtet, at kampen i Aalborg skulle cementere Brøndbys krise? Jo, for dælen, men allerede fra kampens start styrede Brøndby løjerne selvom AaB rent faktisk havde de største chancer i de første 45 minutter.

Til gengæld har Brøndby en brandvarm Kamil Wilczek, der for en gangs skyld fik tre point ud af sin træfsikkerhed. Læs om Brøndbys-sejr lige her.

KAN VI SÅ FRIKENDE Brøndby for krisetegn? Tjae, nu var AaB helt vanvittigt gavmilde i forhold til at give en Hany Mukhtar alt for meget plads mellem deres forsvar og midtbane, hvilket gav Brøndby gode offensive betingelser.

Samtidig er AaB i en forfatning, hvor man ikke kan udelukke, at de trods en stærk sæsonstart sejler ned gennem rækkerne og havner udenfor top-seks.

Kamil Wilczek (20) har bragt Brøndby foran med 1-0. Foto: René Schütze

DERFOR GIVER SEJREN i AaB næppe det fulde billede af Brøndbys tilstand, men jublen var ikke til at tage fejl af og den selvtillid sejren har givet var lige præcis det Brøndby havde brug for. Ligesom det ikke er uvæsentligt, at ambitiøse Brøndby nu er tilbage på en slutspilsplads.

En sejr var den bedste medicin en hårdt prøvet trup og træner kunne få, men at der er tale om en reel formfremgang skal jo bevises over de næste uger.

Men at byde FCK og FCM op til gulddans i denne sæson kan de formentlig glemme alt om.

