Flyt også Tour de France

- Selvfølgelig skulle OL udskydes - og det er lige så naivt at forestille sig et Tour De France rulle afsted fra Nice, mener Ekstra Bladet sportschef, Allan Olsen

ER DU SVEDT for en sommer, vi indtil for et par corona-uger siden kiggede ind i. Juleaften gennem tre måneder for enhver sportsredaktion …

Godt nok sad vagtplanlæggeren og kløede sig i issen over, hvordan hulen vi skulle få det hele til at hænge sammen, mens økonomiafdelingen kiggede bekymret med fra sidelinjen.

Sommeren 2020 lignede nemlig et brag. Alt ferie inddraget!

FODBOLD-EM PÅ dansk grund, Tour de France med et hav af danskere – og giganten OL til at lukke det hele af med. Med pynt af Wimbledon, et par Formel 1-grandprixer og Superligastart drysset henover.

Nu ser verden helt anderledes ud – og lad os bare banke fast med feltets stærkeste nagler: Der er INGEN sportsbegivenhed i denne verden, der er vigtigere end de menneskeliv, der er på spil hver eneste dag som følge af corona-pandemien. Ingen!

DERFOR VAR udskydelsen af OL en no-brainer.

Selvfølgelig kunne man ikke samle 10.000 atleter fra hele verden i Tokyo med hundredtusindvis af tilskuere oven i hatten.

Sammen med atleternes smadrede forberedelse og manglende mulighed for kvalifikation, så kunne det kun være sådan.

Artiklen fortsætter under billedet ...

OL i 2020 bliver alligevel ikke til noget. Legene er udskudt til 2021 på grund af udbruddet af coronavirus. Foto: Issei Kato/Reuters

DET HELT HORRIBLE i den sag var sådan set, at IOC – som mange andre af verdens store og magtfulde sportsforbund – følte sig højt hævet over denne verdens kriser. Altid på bagkant – aldrig forrest.

IOC og præsidenten Thomas Bach ville have fire uger yderligere (!) til at beslutte sig, men heldigvis havde en række nationale idrætsforbund og en stribe atleter langt mere røv i træningsbukserne.

Dermed var beslutningen reelt taget, inden Thomas Bach kom ud af fjerene.

Med mulige afbud fra blandt andre USA, Canada, Australien, så overhalede de et nølende IOC indenom. Tak for det!

FOR MANGE DANSKE atleter efterlader det et økonomisk tomrum, da flere sponsorater kører i en olympisk fire-årige cyklus.

Forhåbentlig kan de stadig få sponsorerne med ombord – ellers bør regeringen jo også her smide en hjælpepakke på bordet, når nu alligevel det vælter frem med dem, altså hjælpepakkerne.

OL-pakken er i hvert fald væsentlig billigere end alle de andre ...

NU RETTER ALLE øjne sig naturligvis mod Tour de France, der som bekendt ligger før det nu udskudte OL.

Et mindre arrangement, javel, men det virker alligevel som en gang hasard, at ASO stadig tror det kan gennemføres.

Med start i Nice tæt på den italienske grænse – og i et Frankrig, der også er hårdt ramt af corona-pandemien, virker det tæt på naivt at tro på, at vi kan se landevejens riddere i juli.

ET ER SUNDHEDSRISIKOEN, den er vigtigst, en anden ting er jo også den sportslige afvikling, som tilfældet også er med OL.

I Spanien er det forbudt at tage på træningstur i det fri, mens man i Italien stadig kan gøre det.

Sådan er reglerne forskellige i verden og i Europa – og derfor giver det uens forberedelsesmuligheder.

LÆG OVEN I – og det gælder også OL – at dopingkontrollen også er sat på standby, så er det alt i alt ingen grund til at tro på Tour de France 2020 med start i juli.

Nej, udsæt løbet – mon ikke man kan finde plads i efteråret i en cykelkalender, der er alligevel er smadret til ukendelighed.

EKSTRA BLADETS sportsredaktion?

Ja, vi skal nok få travlt med alle de udsatte fodboldkampe – og ellers skal vi nok lægge os i selen for stadig at bringe dig Danmarks bedste sportsdækning.

