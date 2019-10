For faen Fischer: Munden løber mere end fødderne!

INDRØMMET: JEG kan skidegodt li’ Viktor Fischer.

En fed type, der på alle leder og kanter beriger Superligaen.

Et drev med bolden, der ikke findes lignende i den bedste danske række, et godt fodboldhoved, en ærgerrighed og selvtillid, der driver modstandernes fans til vanvid.

Sådan var det i hvert fald.

LIGE NU ER det vist kun den uudtømmelige selvtillid og irritationen hos alle andre end FCK-fansene, der er tilbage på hos Viktor Fischer...

En status på Københavner-derbyet var nemlig den, at Victor Fischers arme og hænder snurrede i større hast og med større præcision end benene!

Nemlig når FCK-profilen skulle brokke sig over medspillere, dommer og modstandere.

Munden løb også betydeligt mere end fødderne...

DET ER HÅBLØST!

Fokuser nu på dit eget spil, Fischer! Når DET kører, så kan du lege indpisker og styrmand…

Som skrevet tidligere, så er det en gåde, at han er faldet så afgrundsdybt i niveau, men det spejler måske meget godt FCK’s alt for svingende niveau.

TIL GENGÆLD MÅ man stadig tage hatten af for Viktor Fischers usminkede tilgang til verden:

’’Vi skal ikke undskylde os med, at vi er slidte. Man skal forvente mere af os. Vi er Danmarks bedste hold og største klub, så vi må ikke tabe 3-1 i dag’’.

Præcis!

NEDERLAGET I et ganske velspillet københavner-derby, der for en gangs skyld forkælede os med hele fire mål, var fuldstændig fortjent.

Så kan Ståle Solbakken selvfølgelig ærgre sig over, at Brøndbys to første mål til dels skyldes en fuldstændig passiv og lilleputagtig Victor Nelsson og dernæst en vanvidsfejl af Jens Stage.

Det ændrer bare ikke på, at FCK nå er noteret for to sejre i ni kampe (!). Uhørt og naturligvis utilfredsstillende.

Det giver i hvert fald Brian Priske og Co. afsindigt gode arbejdsbetingelser FC Midtjylland.

Artiklen fortsætter under billedet:

Viktor Fischer fyrer kanonen af. Foto: Lars Poulsen

PROBLEMET? JAMEN, ud over et gavmildt forsvar, hvor Victor Nelsson har haft en svær start i FCK, så skaber FCK stort set ingen chancer.

Nul mod Malmø i torsdag og kun et par halve stykker mod Brøndby. Det er dybt problematisk – og man kan jo ikke blev ved med at have folk som Lasse Nielsen, Malmø og Andreas Maxsø, Brøndby til at score målene for en…

NICKLAS BENDTNER havde fået chancen fra start – og det fortæller også meget om FCK’s præstation, at den store, men stadig noget tunge angriber, rent faktisk var en af FCK’s bedste.

Man kan hurtigt påstå, at sådan en landsholdspause kommer på et godt tidspunkt for FCK, men sidst de kom tilbage fra sådan en, der tabte de altså til Hobro efter en kamp med en forfærdelig indstilling.

Derfor handler det næppe om landskampspause eller ej, men et helt grundlæggende kvalitetsproblem hos FCK som Ståle Solbakken ikke har fået knækket i denne sæson.

DER ER SEJRE – og så er der dem, der falder som en pepperoni-pizza på en tømmermænds-eftermiddag.

Sådan hev Brøndby-træner Niels Frederiksen hjem med 3-1-sejren over FC København. En sejr, der er altafgørende for Frederiksens videre projekt i Brøndby.

En Brøndby-træner er i princippet altid fyringstruet.

Ikke mindst efter en sort september som den Brøndby har været igennem – og måske var Niels Fredriksen ikke ligefrem i katapultsædet inden kampen, men at gå på landsholdspause med en sejr over FCK i håndtasken, gør noget godt for de fleste Brøndby-trænere.

Artiklen fortsætter under billedet:

FCK's Rasmus Falk får det røde kort. Foto: Lars Poulsen

I EN FANTASTISK kulisse, leverede Brøndby-mandskabet måske sæsonens bedste kamp – og sejren over FCK var i hvert fald buldrende fortjent.

Niels Frederiksen havde skruet sit mandskab sammen, så Brøndby taktisk og mentalt var langt mere klar til kampen end FCK.

Ændringen til et tremandsforsvar hos Brøndby var også en succes.

IKKE FORDI KEVIN Mensah og Anthony Jung gjorde noget voldsomt væsen af sig som wingbacks, selvom de fik lukket af for FCK's kanter, men fordi tre mand på den centrale midtbane gjorde det svært for FCK.

Specielt Josip Radosevic blev klart bedre ved at have Dominik Kaiser som sidemand på midtbanen.

Nu blev tremandsforsvaret ikke sat på de vilde prøver af den tandløse FCK-offensiv, men mon ikke Niels Frederiksen tager forsøget videre.

Artiklen fortsætter under billedet:

Kamil Wilzchek og Simon Hedlund var godt tilfredse med sejren. Foto: Lars Poulsen

LIGE SÅ VIGTIGT som sejren for Brøndby, var naturligvis også, at man langt om længe fik gang i holdets anfører og talisman, nemlig Kamil Wilzcek - og det hjalp virkelig polakken, at få Simon Hedlund som makker i tomandsangrebet.

Med to mål fik han blæst alle dommedagsprofetier om scoringskrise helt til det sydlige Polen.

Han er fortsat ekstremt vigtig for Brøndby og Wilzcek skal præstere, hvis Brøndby skal gøre sig forhåbninger om de bronzemedaljer, der er klubbens målsætning.

FC Krise: Rødt kort og tæv i Brøndby

Stråler i AGF: Ligeså hurtig som superstjernen

- Mukhtar skulle være solgt for 70 millioner kroner

Se Ekstra Bladets sportschef analysere Brøndby-FCK: