Fyrings-mystik

Peter Sørensen risikerer at rykke ud to sæsoner i træk fra Superligaen, mener Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen

SELVOM TEMPERATURERNE langsomt er ved at vride sig op, så ruller fyringssæsonen i Superligaen for fuld damp. Først røg Alexander Zorniger i Brøndby i noget, der var et uundgåeligt brud – og i ly af en Tour de France-lancering i København rykkede Hobro hovedet af Allan Kuhn som cheftræner i Hobro.

Han erstattes af arbejdsløse Peter Sørensen, der forinden var rykket ned med Silkeborg og fik en miserabel start på livet i den næstbedste række, før han blev erstattet af Michael Hansen som Silkeborg-træner.

Ja, Hobro ligger sidst i Superligaen, og fire sejre, fem uafgjorte og 13 nederlag er naturligvis ikke imponerende – og selvfølgelig havde Hobro håbet på mere.

EN LANGVARIG skade til truppens dyreste og største stjerne, Pål Alexander Kirkevold, samt en stribe andre spillere i Hobro-truppen har dog givet Allan Kuhn vanskelige betingelser i et svært efterår.

Selvfølgelig er det en skuffelse, at man med en del Superliga-erfaring ikke har formået at holde oprykkerne fra Esbjerg, Vendsyssel og Vejle bag sig.

Starten på sæsonen har heller ikke været prangende, men 0-0-kampen mod Horsens hjemme burde have været vundet, hvis ikke netop Kirkevold havde blokeret et skud i de døende minutter – og 2-1-nederlaget til FCN på kunstgræsset var vel forventeligt, selvom hjemmeholdet fik lidt dommerhjælp.

Alligevel kan Hobro fint dække sig ind under ’skuffende sportslige resultater’ og dermed med sikker hånd eksekvere fyringen af Allan Kuhn.

Peter Sørensen skal forsøge at holde Hobro i Superligaen. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

MAN KAN MÅSKE i højere grad undre sig over valget af Peter Sørensen, der med nedrykningen i Silkeborg og den manglende evne til at samle stumperne op i 1. division ikke ligefrem har overbevist som netop redningsmand.

Javist, Peter Sørensen har bunker af Superliga-erfaring og er formentlig en type, der omgående sætter sine aftryk. Mandskabshandlingen vil nok være en anden og med en barskere tilgang, men er det nok til at forvandle Hobro på kort tid? Det virker tvivlsomt.

Lige nu skal Peter Sørensen i hvert fald arbejde benhårdt på ikke at blive den træner, der i to sæsoner i træk rykkede ud af Superligaen ...

