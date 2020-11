Genialt, Ståle

TAK FOR UNDERTEKSTERNE, TV3 Sport, og tak for interviewet med Ståle Solbakken!

Det var stærkt og interessant tv. Både i de øjeblikke, hvor Ståle Solbakken stadig var tydeligt berørt over det, den iltre nordmand aldrig vil opfatte som andet end buldrende uretfærdig fyring.

Med rystende stemme satte han ord på, hvor overasket og chokeret han var over den fyring, der faldt per telefon, som Ekstra Bladet tidligere afslørede. (PLUS+)

MEN OGSÅ da Ståle Solbakken gav indblik i FCK’s strategiarbejde – og ikke mindst, da han for alvor svingede pisken ned over rygstykkerne på ejere og bestyrelsesmedlemmer i Parken.

’De har ikke hjerte eller hjerne til at trække de store strategiske linjer. Det har vi gjort i fodboldafdelingen.’’

Smask!

HVIS STÅLE Solbakken har ret i sin analyse, kan man roligt blive bekymret for det langsigtede arbejde i fodbolddelen af Parken.

Nu skal man bare huske på, at ’Ståle taler ud’, som interviewet med den fyrede FCK-træner hed, ikke er sandheden, men blot en version af, hvad der er sket i FCK.

Og der findes næppe kun én sandhed om Ståle Solbakkens fyring i FCK. Måske heller ikke to, men snarere et hav af forklaringer, der i og for sig alle kan have en snert af sandhed over sig.

Skal vi have en undersøgelseskommission her …

Lars Seier Christensen og FCK's bestyrelsesformand Bo Rygaard har ikke imponeret Ståle Solbakken. Foto: Lars Poulsen

NÅ, STÅLE SOLBAKKENS genistreg ligger jo i to timers taletid, hvor blandt andre bestyrelsesformand Bo Rygaard fik klistret løgner på sig – og hug for dårligt samarbejde.

For selvom Ståle Solbakkens udgave af sandheden ikke nødvendigvis er den rigtige, vil hans ord formentlig stå som nogenlunde de sidste i en ordkrig, hvor spin-arbejdet også har kørt på de høje nagler.

Bo Rygaard bliver næppe inviteret til to timers uredigeret snak. Så meget tanke har TV3 Sport da for de sagesløse seere...

Men lige netop Ståles version er den, der med garanti bliver snakket om ved kaffeautomaterne på de danske arbejdspladser - og den kan FCK kun udradere ved at levere resultater. Mesterskab og europæisk gruppespil.

Her ligger deres gensvar.

Ståle Solbakken er stærkt kritisk overfor William Kvist og hans nye rolle. Foto: Lars Poulsen

FCM smadrer haltende FCK

WILLIAM KVIST fik også med grovfilen, selvom Ståle Solbakken subtilt prøvede både at forsvare og samtidig svine Willam Kvist til med ordene om, at 'han er placeret i en rolle, han ikke har forudsætningerne for at udfylde.'

Altså sådan frit oversat: William Kvist er en nulbon, men det er ikke helt hans skyld, at han lige pludselig har det ansvar.

Ganske elegant - og helt sikkert en holdning, der får gode ben at gå på i fankredse.

DET VAR selvfølgelig også ganske interessant at se og høre Ståle Solbakken forsvare sine indkøb. Ikke overraskende sad de stort set alle sammen lige i bulls eye, men det blev også en tom botanisering, når nu resultaerne var så jammerlige, som de nu var.

JESPER GRØNKJÆR og Camilla Martin var udmærkede spørgere uden for alvor at sætte kniven ind.

Bedst var afsnittet om mandskabsbehandlingen, men var Ståle blevet for magtfuld? Er det ikke netop en bestyrelses opgave, at ANSÆTTE eksperter og selv have styr på forretningsdelen?

Og hvis en bestyrelse virkelig havde fodboldforstand, ville Ståle Solbakken så have den indblanding?

HERFRA ER holdningen stadig, at fyringen af Ståle Solbakken var en panikhandling – og at nordmanden kunne have ændret tingene til det bedre.

Det svar får bare vi aldrig, men nu fik vi en udmærket snak med Ståle Solbakken som et partsindlæg, og interviewet ændrer ikke ved, at nordmanden har været en af de største og vigtigste figurer i dansk fodbold.

'Et livsværk' kaldte han FCK-projektet til sidst i interviewet, og sandt er det i hvert fald, at FCK ikke havde været, hvor de er i dag uden Ståle Solbakken.

