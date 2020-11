Glem FCM-baggrund: Det vil være en forbier

- Jess Thorup er stærkt hentet af FCK, men selvom han har alle muligheder for succes, så er der flere udfordringer for den tidligere FCM-træner, mener Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen

GOD NYHED TIL alle fodboldinteresserede med let svigtende hukommelse: Man skal ikke længere huske, om det nu er Gent eller Genk, Jess Thorup er træner i …

For FCK-fans bør nyheden om Jess Thorup som den nye stærke mand i FCK, også falde på et tørt sted.

ET KIG UD i trænerlandskabet afslører med al tydelig, at FCK næppe kunne finde et stærkere navn med dansk pas.

En af de mest succesfulde trænere gennem de sidste 10 år på dansk grund og nu med ekstra værdifuld inspiration og erfaring fra den belgiske liga.

Så kan man selvfølgelig altid gøre sig lystig over Thorups markante FCM-baggrund og hovere over det endelige knæfald overfor midtjyderne, men det vil være en forbier.

PÅ DEN BAGGRUND så er frikøbet på knapt fire millioner kroner ikke alverden. Heller ikke selvom Parken – selskabet bag FCK – bløder penge, som Ekstra Bladet kunne fortælle.

For det her er en investering i at få en kuldsejlet supertanker på ret kurs igen.

Jess Thorup afløser Ståle Solbakken som fast FCK-træner. Foto: Jens Dresling

JESS THORUP HAR i hvert fald alle redskaber og muligheder for at bringer FCK tilbage som Danmarks fodboldflagskib. Både her og nu – og på den længere bane.

Thorup overtager måske en lidt selvtillidsramt trup, men spillermaterialet fejler intet. Det er et dyrt sammensat mandskab, der naturligvis skal spille med om mesterskabet.

Han er et blankt stykke papir i FCK-sammenhæng, så kliker, tidligere interne problemer og utilfredshed kan han hurtigt feje af bordet.

Opbakningen internt i organisationen vil være gigantisk, da alle naturligvis vil have godtgjort Ståle Solbakken-fyringen.

MULIGHEDERNE ER der bestemt for Jess Thorup, men selvfølgelig følger der også udfordringer med jobbet som FCK-træner.

Den største er naturligvis, at samtidig med han skal skovle point ind hver uge, så bliver hans job formentlig også at modernisere FCK-spillestilen.

Vi har set det samme i FCM, hvor man gerne ville med på den bølge, der hedder fart, fødder på bolden, bevægelighed og individuelle færdigheder fremfor fysik og omstillinger.

UDFORDRINGEN ER bare, at FCK er kolossalt forankret i Ståle Solbakkens spillesystem, der er en variation over 4-4-2.

Jess Thorup sværger ofte til 3-4-3, og det kunne være vanvittigt spændende, at se det praktiseret i FCK, men der er bare ikke masser af tid til proces og tilvænning. Det skal sidde lige i skabet.

Jess Thorup har tidligere gjort FCM til Superligavindere. Den opgave får han nu i FCK. Foto: Claus Bonnerup

Chok i Genk og vantro i Viborg

PÅ DET PERSONLIGE plan må man også sige, at Jess Thorup er noget af en modsætning til Ståle Solbakken.

Nordmanden var højtråbende, åbenmundet, provokerende – til tider kolerisk og intimiderende.

Thorup? Jamen, flinker fyr, der sjældent taler over sig – eller tyrer et verbalt missil i ansigtet på modstandere, presse eller dommere.

Kedeligt? Ja, faktisk – og spørgsmålet er, hvordan den profil bliver modtaget af FCK-fans, sponsorer og omgivelser, der jo gerne ser sig selv som noget bedre end alle andre.

De kalder det positiv arrogance i FCK, men Thorup er alt andet. Her skal ikke slibes kanter, snarere findes nogen!

ENDELIG KAN MAN spørge, om ikke FCK ansætter i forkert rækkefølge. At sportschefen skulle være på plads, og man derfra kunne ansætte træneren.

Ja, normalt, men som Stig Tøfting også skrev i sin klumme i Ekstra Bladet, så kan FCK ikke vente på den rigtige rækkefølge.

Der er ikke råd til at sætte noget over styr i mesterskabskampen, hvor næste sæsons indtog i europæisk fodbold skabes.

Derfor har FCK helt rigtigt handlet relativt hurtigt – og det skal de kun have ros for.

Så skal man selvfølgelig finde en sportschef, der er på linje med det som Jess Thorup vil, men det bør bestemt også være muligt.

Jess Thorup har fået en del ekstra erfaring fra sin tid i belgisk fodbold. Foto: Johanna Geron/Reuters

PÅ BANEN KUNNE Jess Thorup se sit kommende FCK-mandskab vinde 4-2 over Lyngby.

Endnu en sejr og vigtige tre point til tabellen, men skal vi ikke bare sige, at der er rigeligt at gøre for Thorup, hvis FCK igen skal vise sig frem som inspiration, magtfaktor og lokomotiv i dansk fodbold.

Det arbejde kan Jess Thorup passende starte mandag, hvor han bliver præsenteret i FC København efter afskeden fra Genk – eller var det Gent – nå, nej Genk ...

