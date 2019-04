Grotesk! Et gedigent selvmål lige op i krogen

- Hareide vil have en begejstret presse, og DBU vil tilbyde rådgivning til vinkler. Grotesk, mener Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen

MIRAKLET I BASEL indtraf ganske vist i sidste uge, Superligaen buldrer atter afsted, men 3-3-kampen har alligevel haft et interessant efterspil.

Åge Hareide efterlyste nemlig begejstring på bagkanten af det måske heldigste point, nordmanden har skrabet hjem til Danmark. I skarp konkurrence med sejren over Peru under VM …

NÅ, HAREIDE SAGDE nemlig til Ekstra Bladet:

’Det er op til jer at skabe en bølge af begejstring. Alle rundt om holdet – og det gælder også jer, journalister, skaber bølgen. Det er på mange måder op til jer’.

Med usvigelig sikkerhed og en overraskende verdensfjern holdning til medier fik landstræneren med den ene sætning lavet et godt og gedigent selvmål. Lige op i krogen.

NÅ, JA, TÆNKTE MAN. Han er i sine følelsers vold efter den vanvittige afslutning på kampen og vil sympatisk nok udnytte medvinden til at skabe en orkan.

Men tankegangen er åbenbart så grundfæstet i DBU, at direktør Peter Møller var på linje i TV2’s Presselogen i går.

Hvilket er mere opsigtsvækkende al den stund, at Peter Møller selv har beskæftiget sig en del med medieverdenen.

Ikke som den mest kritiske studievært, bevares, men dog alligevel med en tæft for at huske de kritiske spørgsmål også.

Når samme Peter Møller nu også efterspørger mere positiv presse, så er den jo helt gal. Ligesom tilbuddet om rådgivning til medierne om vinkling af historier er grotekst.

LIGE SÅ SYMPATISK tanken er om en jublende pressehær iført røde/hvide klæder, lige så enfoldig og forkert er den.

Det må den efterhånden velvoksne kommunikationsafdeling i DBU kunne forklare både Hareide og Peter Møller.

Jeg er da fuldstændig sikker på, at Lars Løkke også gerne så, at pressen ’skabte lidt mere begejstring’ for regeringen, men sådan spiller klaveret ikke.

Journalistik handler om at beskrive virkeligheden, som den er. Hverken mere eller mindre.

OG VIRKELIGHEDEN er, at det danske landshold først leverede en jammerlig indsats mod Kosovo og dernæst blev klædt af gennem 80 minutter af Schweiz, der stadig må undre sig over, hvordan de ellers velsmurte tandhjul i kukuret gik helt i stå.

Den virkelighed har de danske medier beskrevet – præcis som det bør være.

ER VI - ALTSÅ de danske medier – da slet ikke interesseret i, at det går godt for det danske landshold?

Jo, for dælen. I den grad.

Historisk set har dansk landsholdssucces solgt masser af eksemplarer af Ekstra Bladet, og i den digitale verden giver succes også langt flere sidevisninger end fiasko.

Så enkelt er det, så også ud fra en kommerciel betragtning håber vi da på dansk succes. Det samme gælder naturligvis tv-stationerne med rettigheder til at vise det danske landshold.

DET ER BARE IKKE mediernes ansvar at skabe begejstringen, som Åge Hareide opfordrer til – selvom 6’erens Thomas Gravesen og Lars Jacobsen kunne ses i vild jubel i Schweiz.

Den begejstring kommer fra spillet på banen, sejrene og spillernes attitude.

Når det er på plads, så skal vi hjertens gerne være med til at videreformidle de følelser og oplevelser.

Vi skal bare ikke spændes for en ukritisk landsholdsvogn med chauffør Hareide ved rattet.

MÅSKE UDSPRINGER holdningen også i en oplevelse af, at landsholdet ikke får nok kredit i medierne.

Altså dette landshold med en VM-1/8-finale på cv’et og denne ubrudte række af kampe uden nederlag – altså for dem der vil skrive vikarkampen mod Slovakiet ud af ligningen - men uanset hvad en imponerende række af kampe uden nederlag.

Ja, det kan meget vel være, men igen skal vi lige igennem det journalistiske virkelighedstjek, og det siger såmænd bare, at Danmark har svært ved at begejstre med andet end resultaterne.

Og det er Åge Hareide og spillerne selv herrer over.

ÅGE HAREIDE MÅ også finde sig i kritiske spørgsmål – også selvom nordmandens temperament har svært ved at kapere det.

Selvfølgelig skal han have spørgsmål om, hvorfor han vedbliver med at tro på en højrebenet venstre back, og hvorfor Nicolai Jørgensen skal have så lang snor.

Bliver det irriterende at skulle svare på nogle af de samme spørgsmål igen og igen?

Ja, for faen, men det er en del af jobbet for en landstræner, og Hareide lider altså ingen overlast her i landet …

