Groteske scener: - En skandale!

VI KUNNE LIGE smide os i tidsmaskinen og tage en tur tilbage før tiden med VAR. En forjættende tanke, ikk?

Havde søndagens københavner-derby udspillet sig der, så var der ikke et øje, der havde løftet et øjenbryn over Mohamed Daramys scoring efter Kamil Wilczeks brændte straffespark.

Et tidligt løb ind i feltet efter straffespark, ja, ja – det har vi set så tit.

Til gengæld havde FCK næppe fået det straffespark!

Det stod i hvert fald ikke klart for Michael Tykgaard i selve situationen. Den fiksede VAR – og med rette for Hjörtur Hermannsson havde underarmen på kuglen.

Kamil Wilczek har scoret til 0-1 for FCK. Foto: Lars Poulsen

GÅR TINGENE SÅ ikke op i sidste ende? NEJ, dælme bare nej!

For VAR foregiver jo at være retfærdighedssøgende, men det var ikke det indtryk, man fik, da Daramys scoring fik lov at stå.

Den rigtige dom? Tjae, det ser unægteligt ud til, at både Daramy, men også en stribe Brøndby-spillere løb i feltet inden Wilczeks spark.

FCK og Daramy får en fordel af indløbet - og derfor er den mest oplagte fortolkning, at der skal dømmes indirekte frispark til Brøndby, men omvendt løber Brøndby-folk også i feltet, hvilket ifølge fodboldlovens paragraf 14 medfører omspark.

Uanset hvad, så blev målet stående - og derfor fik Brøndby-FCK både en uværdig og absurd afslutning.

OG NEJ, DET duer heller ikke med argumentet om, at det jo blev 3-1, så scoringen til 2-1 egentlig var ligegyldig.

Kamil Wilczeks anden scoring til slutresultatet kom jo kun på grund af Brøndbys satsning i de døende minutter som følge af Daramys scoring på riposten var Marvin Scwäbes fremragende straffesparksredning.

Forklaringen er, at tv-billederne ikke tydeligt nok viste netop indløbsforseelserne, men det gør jo ikke sagen mindre grotesk.

Med det antal kameraer, der er til rådighed, så SKAL det være muligt at fange indløbene også - og de fleste hjemme i stuerne kunne jo for f... da se, at Daramy var tidligt inde i feltet.

Det helt ude i hampen og totalt utilgiveligt, at den del ikke er tv-dækket.

Kamil Wilczek lukker kampen med målet til 3-1. Foto: Lars Poulsen

NU VAR FCK bestemt ingen ufortjent vinder af et ellers halvkedeligt derby, selvom Brøndby havde gode momenter i anden halvleg, hvor FCK’erne blev for passive og ikke fik dæmmet op for Brøndbys giftige løb bag forsvarslinjen.

Men FCK fik gennem det meste af kampen presset Brøndbys boldholdere og fik afskåret forsyningslinjerne op til de hurtige frontløbere, der er Brøndbys store styrke.

BETYDNINGEN AF DERBY-sejren kan næsten ikke overvurderes for FCK-lejren.

Et hold, der har været pint og plaget, men som nu har to sejre i træk - og løverne har nu sat jagten ind på det umiddelbare hovedmåltid, nemlig Brøndby, der stadig sidder på den attraktive andenplads med adgang til Champions League-kvalifikation.

AT DE HVIDBLUSEDE FCK’ere også fik brudt stimen med fire kampe uden sejr over Brøndby betyder også noget for selvforståelsen og selvtilliden, men vigtigst er selvfølgelig at klatre op i tabellen.

Og selvom Jess Thorup har famlet i flere måneder med Kamil Wilczek, så har polakken vist en gang for alle bevist, at FCK selvfølgelig skal spille med en rigtige angriber.

Han formår bare at stå de steder, hvor bolden havner – og er som bekendt temmelig træfsikker. Fraset det brændte straffespark en stor kamp af den tidligere Brøndby-spiller.

BRØNDBY? Tjae, en tidlig og fejlagtig advarsel til Morten Frendrup tidligt i kampen var ikke befordrende for den arbejdsomme spillers kamp, men gult eller ej, så virker dynamoen noget flad for tiden. Også mod FCM spillende han under niveau – og så kommer Brøndbys midtbane til at mangle noget dynamik.

Kampen for både anden- og tredjepladsen kan bliver umanerlig indædt for Niels Frederiksen og Co.

