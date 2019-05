Hård bredside til finalister: Taber kan skylle sæson ud i lokummet

KAN ÈN KAMP redde en sæson? Ja, sommetider – og ikke mindst, når der står en pokal med tilhørende champagnesprøjt og lokker.

Sådan er tilfældet i hvert fald for Brøndby og FC Midtjylland, der tørner sammen i dagens pokalfinale i Parken.

For begge mandskaber gælder nemlig, at UDEN den pokaltitel så har det været en sæson til skraldespanden.

I UDSØGT GRAD for Brøndby, der med et nederlag kan se tilbage på en sæson med vold-skuffende resultater i Superligaen, en markant trænerfyring af Alexander Zorniger, en spillertrup i mindre grad af opløsning – og ikke mindst en risiko for at gå glip af Europa League.

Med andre ord: Et projekt banket helt tilbage til start, men pokaltitlen og dermed Europa League-pladsen vil være et fint plaster på et ellers åbent sår.

Kan Paul Onuachu og FCM endelig bryde pokaltraumet med syv tabte finaler. Foto: Lars Poulsen

Se også: Brøndby-spiller erkender: Jeg var en katastrofe

FC MIDTJYLLAND kan se tilbage på et fiasko-forår, hvor man alt for tidligt meldte sig selv ud af guldkampen, der blev et onemanshow opført af Ståle Solbakken og co.

Tilmed er FCM martret af et vild pokalfinale-kompleks. Fire tabte finaler som FCM og tre som Ikast er formentlig en kummerlig statistik, som FCM vil gøre alt for at bryde – og dermed trods alt skaffe endnu et trofæ til den samling, der indeholder to DM-pokaler.

Med andre ord: Taberen kan bare skylle sæsonen ud i lokummet og så ellers håbe på, at næste sæson bliver bedre.

TIL GENGÆLD KAN vi få et brag af en finale. Masser af dueller, intensitet og gang i den i begge felter. Det er to hold, der gerne vil frem – og to hold, der kan være stærke i kontraspillet.

I Martin Retov, Brøndby, og Kenneth Andersen, FCM, er der ikke meget pokalfinale-erfaring at hente på trænerbanken, så hvem ryster mest på hånden, når kampen eventuelt skal ændres undervejs.

FOR VINDEREN af kampen bliver oplevelsen fantastisk – for taberen blev det bare endnu et søm i den ligkiste, hvor en sløj sæson skal begraves …

Se også: Søsteren døde: Så skulle han forholde sig til ny tragedie

Her er FCK’s 77-årige superfan

Brøndby-fans vil hylde FCM-spiller