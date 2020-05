Hallo! Hvad med Superligaen?

SMUT DU bare i teatret, biografen – eller måske en koncert.

Genåbningen af Danmark er heldigvis i omdrejninger, men drømmer du om Superligabold som tilskuer, så glem det.

Det er ellers udendørs - og ja, de danske stadions har langt mere plads end både biografer og teatre, men alligevel var lige præcis fodbolden ikke med i de udvidede fase 2-åbninger, der blev præsenteret 20 maj.

Mærkeligt? Ja.

Inkonsekvent? Bestemt.

Kan det ændres? Selvfølgelig.

NU SKAL DEN nuværende kulturminister ikke ligefrem beskyldes for at være sportens forkæmper, så måske er det såre naturligt, at Joy Mogensen ikke lige fik fodboldtilskuerne med i skyndingen.

I Kulturministeriet med udsigten til Thorvaldsens Museum, har de skønne kunstarter altid fyldt mere end det simple fodboldspil – udover når den siddende minister skulle sole sig i Parkens projektørlys.

Nå, ud af feltet med det og tilbage med tilskuerne, der naturligvis også undrer sig over, at man gerne må være samlet indendørs på færre kvadratmeter, men ikke i den friske luft med masser af plads, som de danske stadions kan byde på.

Mon ikke også Brøndbys fans savner duften af fodbold og stadion. Her fra en kamp i Herning. Foto: Claus Bonnerup

SELVFØLGELIG KAN Superligaklubberne skabe nogle rammer, der kan sikre, at et eller andet sted mellem 500 og måske op mod et par tusinde tilskuere kan lukkes ind. Ja, der er masser af praktiske problemer, der skal løses. Selvfølgelig. Blandt andet:

Hvornår skal folk ankomme – og hvordan skal de lukkes ind og ud.

Hvor langt skal der være mellem folk – og hvad med toiletforhold.

Listen er sikkert meget længere, men når biografer, teatre, museer kan, så kan fodbolden naturligvis også garantere forholdene.

En af de store bekymringer er naturligvis adfærden hos fodboldfolket. For selvfølgelig er der udfordringer, og der er forskel på at gå til fodbold og i teatret.

Man flyver jo ikke rundt, krammer og giver highfives, når der er leveret en gudereplik på teaterscenen…

Selvom der ikke bliver solgt øl på stadion, så kan depoterne jo være fyldt godt op hjemmefra, men afvis synligt berusede tilskuere, ryd tribunen, hvis retningslinjerne ikke bliver fulgt. Så skal de hurtigt få det lært.

Den del skal håndteres, men når man kan regulere alt andet og tage sine forholdsregler, så må det også kunne lade sig gøre her.

NATURLIGVIS BØR MAN også anerkende, at man måske ikke kan åbne alt på en gang, men forklaringen, på at lige netop fodbolden blev sorteper, mangler.

Det kan sagtens være, at det ikke skal være fra den kommende runde, men går de danske corona-tal fortsat i den rigtige retning, så bør et begrænset antal kunne lukkes ind fra sidste runde i grundspiillet, altså fra den 7. juni.

Selvfølgelig kan Superligatilskuerne komme med i ligningen, hvis ellers klubberne kan opfylde de krav, der følger med. Sker det med kulturminister Mogensens medvirken, så kan vi jo omdøbe Superligaen til Joy Division…

