Han bliver årets sportsnavn!

MED EN snøftende Rolf Sørensen som lydspor for os tv-seere, leverede 23-årige Mads Pedersen årets hidtil største sportspræstation! Med længder!

VERDENSMESTER i landevejscykling!

Nu er titlen dansk. For første gang nogensinde, selvom vi har haft masser af verdensklasseryttere, så er det aldrig lykkedes før at gafle titlen i cykelsportens mest eftertragtede endagsløb.

Mads Pedersen har nu vundet en mytologisk, sagnomspunden og voldsomt eftertragtet titel. Med retten til at bære cykelsportens allerhelligste trøje, nemlig regnbuetrikoten i et helt år.

Og hvor bliver det afsindig fedt at se Mads Pedersen i hele næste sæson med lige præcis den super-cool trøje på.

Mads Pedersen afviser konkurrenterne i spurten og bliver verdensmester. Foto: EPA/NIGEL RODDIS

TRØJEN FORPLIGTER naturligvis, men Mads Pedersen har evnerne, viljen, talentet og hovedet til at bære den med klasse.

Vi taler altså om en triumf helt oppe ved landsholdets EM-guld 1992, Caroline Wozniackis Australian Open-triumf i 2017, håndbold-landsholdenes OL-guld og Pernille Blumes ditto i 2016.

Under alle omstændigheder, så kan vi godt kåre årets vinder af samtlige idrætspriser allerede nu. Der er ikke begivenheder tilbage, der – selv med en dansk vinder – vil overgå den formidable sejr i engelske Harrogate som Mads Pedersen fightede hjem.

Mads Pedersen strækker armene i vejret efter sit livs triumf. Foto: EPA/NIGEL RODDIS

HAN BESJREDE både van(d)vittige vejrforhold – og kørte de direkte konkurrenter i udbruddet helt i brædderne. Godt hjulpet af et stærkt dansk hold, hvor det egentlig var Jakob Fuglsang og Michael Valgreen, der var udråbet til de danske titelbejlere.

Det var Mads Pedersen heldigvis ligeglad med. Han kørte selv op til det udbrud, der holdt hjem – og da rovet skulle fordeles var lige så kold som vejret i det nordøstlige hjørne af England.

Først røg kæmpefavoritten Mathieu van der Poel, så droppede Gianni Moscon af – og da spurten skulle afgøres mellem Stefan Küng, Matteo Trentin og Mads Pedersen, var danskeren uimodståelig.

DET ER EN gigantisk bedrift og triumf for unge Mads Pedersen, der med et er katapulteret op blandt verdens mest eftertragtede ryttere – og VM betyder naturligvis også at han skruer voldsomt op for sin markedsværdi.

Ja, med en andenplads i sidste års Flandern Rundt, så vidste alle naturligvis, at talentet og evnerne var kæmpe store, men derfra og så til et verdensmesterskab, er alligevel langt. Et fantastisk 2018 blev nemlig afløst af et 2019, hvor frustrationerne var større end resultaterne, men i ugerne op til VM begyndte det at vende for Mads Pedersen. Tak for det!

MED VM-GULDET bekræftede Danmark også, at vi er en cykelnation i verdensklasse.

Der var Mads’er af succes!

