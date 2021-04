Han er fodboldens største klaphat!

- Selvfølgelig skal det have konsekvenser, at et bestyrelsesmedlem i Brøndby IF blæser på alle aftaler om tilskuere på stadion, mener Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen

NÅR KLUBBERNE I Superligaen ikke engang kan finde ud af at overholde de Coronatiltag-aftaler, de laver med hinanden, hvordan skal politikere, eksperter – og mandagsvirologer så have tiltro til, at de kan styre alt andet.

Kig på kampen mellem FC Nordsjælland og Brøndby i onsdags.

Her tilsidesatte en gruppe Brøndby-fans åbenlyst de aftaler, der er lavet mellem klubberne og havde tiltusket sig billetter til kampen, selvom aftalerne højt og tydeligt siger, at INGEN udebanefans må være til stede.

Det er en ting, men det helt absurde, forkastelige og idiotiske er, at en af tilskuerne er bestyrelsesmedlem i Brøndby IF.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

EKSTRA BLADET KAN nemlig afsløre, at Sune Blom var en af de tilskuere, der uberettiget havde møvet sig ind på stadion.

Altså, hvor småt kørende i øverste etage kan man lige være.

Sammen med præsidenterne og ejerne af de 12 Super League-udbrydere, så fremstår Sune Blom som fodboldens største klaphat lige nu.

UNDSKYDLNINGER? Tjae, på hans billet stod, at han ikke måtte komme på stadion som Brøndby-fan, så medmindre han har store læsevanskeligheder, så er det svært at komme på en eneste – andet end lysten til at Brøndby spille fodbold.

Sagen er jo lige præcis den, at Sune Blom som bestyrelsesmedlem i Brøndby har været med til at vedtage den ordning mellem Superliga-klubberne. Og som bestyrelsesmedlem gælder naturligvis et langt større ansvar end for den gængse fan.

Det mindste, man kan forlange, er da, at han bakker op om klubbens deltagelse i ordningen.

TILMED SIDDER HAN i Brøndby IF’s bestyrelse som repræsentant for fansene og har dermed et særligt ansvar for at gå foran med et godt eksempel.

Han gjorde præcis det modsatte, satte sig selv langt over klubbens interesse - og det bør naturligvis have konsekvenser.

Hvis ikke Sune Blom selv tager sin Brøndby-trøje og går, så må bestyrelsesformand Jan Bech naturligvis træde i karakter.

AT DIVISIONSFORENINGENS formand Claus Thomsen nærmest forsvarer Brøndbys-fansene tilstedeværelse på stadion, virker også helt på månen.

Ja, han er da nok også nervøs for, om politikerne kigger skævt til den episode, men han burde hellere interessere sig for, om klubberne i hans organisation kan overholde en simpel aftale eller ej.

