Heldige Brøndby halter, hoster og hakker

OK, VI SKAL sove fire gange til, men så er det også en vanvittig vigtig dag for dansk fodbold. Så står den nemlig på de afgørende Europa League-kampe for FCK, FCM og Brøndby.

Det er på torsdag, at vi får den endelig dom over, om årets udgave af Europa League bliver en uinteressant omgang, fordi der ingen danske hold er med – eller om vi kan kippe med Dannebrog i den næstfineste klubturnering.

FORVENTNINGEN HERFRA er klar: FCM skal køre den hjem mod Malmø, Brøndby kan ikke indhente Genks 5-2-føring – og så er der FCK. Selvfølgelig er Atalanta stadig favoritter til den samlede sejr, men kan FCK igen gøre Parken til europæisk fort, så ligger europavejen åben. Så skræmmende var italienerne altså heller ikke, selvom der var stormløb mod FCK-målet.

Jan Gregus har udlignet til 1-1 for FCK og lykønskes. Foto: Lars Poulsen

HOLDER VI FORELØBIG Brøndby ude af ligningen, så var signalet fra både FCK og FCM klokkeklart. Europa League har kæmpe prioritet, og derfor blev en byge af spillere sparet i søndagens Superliga-opgør.

Forståeligt – for udover de omkring 50 mio. kroner, som en Europa League-gruppespilsdeltagelse kan give, så er turneringen også med til at udvikle både spillere og klubber. Specielt for FCK er Europa-gruppespil en del af DNA’et, og sådan vil de ambitiøse midtjyder selvfølgelig også gerne have det.

DET ER MED ANDRE ord kampe, der kan definere efteråret for både FCM og FCK, så selvfølgelig er al fokus der.

Derfor er det også svært at vurdere Europa League-formen på Superliga-opgørene, men FCK’s maskine ser måske mere velsmurt ud end FCM’s, der til gengæld har den letteste modstander på torsdag -og tankede masser af selvtillid med en flot 3-0-sejr over Randers.

NÅ, MÅSKE VAR det flabet at skrive Brøndby helt ud af Europa inden torsdag, men kampen mod Vendsyssel afslørede endnu engang et Brøndby-hold, der haltede, hakkede, hostede og var på hælene.

I Simon Tibbling og ikke mindst i Kamil Wilczek havde de dog to folk, der tog sagen i egen hånd, og Brøndby kan takke dobbeltmålscorer Wilczek for de tre point.

I hvert fald gjorde nordjydernes Seyi Adekoya livet surt for både Röcker og Anthony Jung med sine lynhurtige ryk – og med mere koldblodighed og blik for makkeren hos Adekoya og Sebastian Czajkowski havde Vendsyssel udnyttet Brøndbys vaklende forsvar.

Simon Tibbling - her i kamp med Søren Henriksen - var en af Brøndbys få gode spillere mod Vendsyssel. Foto: René Schütze

Brøndby-forsvaret sejlede endnu engang rundt, og Benedikt Röckers tilbagekomst var ingen succes. Han var tordnende usikker, havde vanvittige problemer med at spille bolden frem og var ikke den længe savnede styrmand. Rusten er vist det mest nådige, man kan skrive ham hans tilbagekomst...

Nu er der ikke noget som sejre, der kan løfte et hold, og mon ikke også det er lige præcis det, Alexander Zorniger håber på. Spillet er stadig langt fra sidste sæsons forrygende snit, men en sejr giver trods alt noget arbejdsro for truppen og Zorniger.

NU VANDT ALLE tre danske Europa League-hold deres Superliga-opgør, så det er vel alligevel på sin plads at melde Europa League-klar. Kan det ikke blive til en plads i gruppespillet, kan vigtige point til den rangliste, der forhåbentlig kan sende det danske mesterhold tættere på de europæiske gruppespil, også bruges.

Men helt ærligt: Sådan et fodboldefterår er sgu sjovere med et par danske hold i et europæisk gruppespil.

