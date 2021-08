Helt absurd

Natten til søndag viser Ekstra Bladet eksklusivt det store boksebrag fra Las Vegas, hvor Manny Pacquiao skal bokse for første gang i to år i en kamp for VM-bæltet. Få adgang her (Ekstra Bladet+).

SJÆLDENT ER ET dansk mesterhold blev savet så langt ned under græstæppet. Inden kamp endda…

Det var slet ikke et tema OM Brøndby ville få en på Mozart-kuglen af Salzburg-mandskabet, men blot HVOR MEGET.

Faktisk blev Red Bull-holdet talt så meget op – og Brøndby tilsvarende ned, at det helt overskyggede, at Brøndby blot var to kampe fra at slå sig igennem til Champions League-gruppespillet.

Brøndby havde kun to afslutninger på mål - Mikale Uhre scorede på den ene. Foto: AP Photo/Matthias Schrader/Ritzau Scanpix

MON IKKE OGSÅ værterne med træningssejre over blandt andre Barcelona tænkte, at Brøndby blot var en lille appetizer inden det store festmåltid, hvor alle Europas topklubber sidder med hvor bordet?

Jo, dælme så, og derfor var det da også formidabelt, hvad Kevin Mensah og Mikael Uhre præsterede allerede efter fire minutter.

På ren vilje og instinkt fik Mensah snørret danske Rasmus Kristensen og prikket bolden ind til Mikael Uhre, der rullede Wöber rundt og huggede kuglen i kassen.

Chok, stilhed - og sensationelt.

DERFRA STOD DEN PÅ dybt, dybt Brøndby-forsvar – og man skulle selvfølgelig være fodboldubegavet, hvis ikke man kunne se, at Salzburg-spilleren var hurtigere, teknisk stærkere, havde mere flair og flere visioner end Brøndby-folket.

Hvilket til sidst også blev udslagsgivende i 2-1-nederlaget til de mangedobbelte østrigske mestre.

Salzburg's Karim Adeyemi har udlignet til 1-1. Foto: AP Photo/Matthias Schrader/Ritzau Scanpix

ALLIGEVEL FORMÅEDE Brøndby med en tonstung defensiv – og en disciplineret indsats, at holde østrigerne fra scoring i første halvleg.

Ja, faktisk var det en skuffende, fejlfyldt og uinspireret omgang fra østrigerne, men den tidligere Brøndby-assistent Matthias Jaissle må have serveret både skideballe og energidrik i pausen for Red Bull-spillerne.

FOR DA ANDEN HALVLEG blev fløjtet i gang, så man for alvor, hvorfor dette Red Bull Salzburg-hold kan bide skeer med de store hold i Europa.

Boldene fløj om ørerne på Brøndby-forsvaret, der også måtte løbe mange meter forgæves i hjemmeholdets hurtige boldomgang.

Selvfølgelig fik Salzburg da også udlignet – og skal vi ikke bare sige, at Brøndby også var pivheldige med, at det blev ved det ene mål, som Karim Adeyemi bankede sikkert ind indtil Brenden Aaronson i det 90. minut fik alt for meget plads i et træt Brøndby-forsvar.

For er du gal, hvor det brændte på nede hos en ellers velspillende Mads Hermansen, og skudstatistikken endte da også på alamerende og absurde 29-2!

JA, SÅ KAN vi måske ærgre os over, at Anis Ben Slimanes dommedagshug med venstreskøjten i det 75. minut blot hamrede ind i overliggeren på Salzburg-målet, men at slippe med et nederlag på et enkelt mål efter sådan en kamp, skal Brøndby være taknemmelige for.

Mads Hermansen redder. Foto: AP Photo/Matthias Schrader/Ritzau Scanpix

DET ER HELT åbenlyst, at Brøndby er et langt mere begrænset mandskab end dyrt sammensatte Red Bull Salzburg, men på vilje, trods, fight, disciplin – og en sjat held, kom Brøndby ud af kampen med æren i behold.

Træner Niels Frederiksen havde læst kampen fornemt og hans mandskab gav ikke mange løbemeter væk bag forsvaret, men vigtigst af alt, så lever returopgøret i Brøndby på onsdag.

HER SKAL HELVEDE gøres endnu varmere for Red Bull Salzburg, der skal møde et gloende hedt Brøndby Stadion, der støtter op om deres mesterhold.

Det er langt fra sikkert det er nok, for de individuelle kvaliteter hos Red Bull-spillerne er bare langt højere end hos Niels Fredriksens mandskab. Med eller uden corona-ramte spillere – og den manglende regel om udebanemål.

DET ÆNDRER dog ikke på, at Brøndby drøm om Champions League fortsat lever – og det er i sig selv en stor præstation!

