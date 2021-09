Helt til grin, Thorup!

- Gassen er gået alvorligt af FCK-ballonen, der revnede med et brag på Falster, mener Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen

OK, LIGE EN varedeklaration: Jeg er født og opvokset på Falster, og har sørme også optrådt kortvarigt for en af moderklubberne i Nykøbing Falster Alliancen. For 100 år siden, cirka.

Så er det på plads, men alligevel skal NFC - helt objektivt - da have alle de roser, der overhovedet kan vokse på Sydhavsøerne efter en total rundbarbering af FCK i alt det – en pokalturnering lever af.

LANDSHOLDETS TIDLIGERE supertekniker og maestro Claus Jensen havde sendt NFC på banen med besked om at være modige – og det skal jeg da lige love for, at de var.

1. divisions-mandskabet turde udfordre og spille med FCK-stjernerne på et propfyldt stadion.

Mesterstykke af træner Jensen fra Stubbekøbing.

Artiklen fortsætter under billedet ...

NFC-træner Claus Jensen og medejer Claus Meyer var glade efter kampen. Foto: Lars Poulsen

KAMPEN STORE OPLEVELSE var offensiv-esset Sebastian Koch.

Han sørgede først for, at en total rundforvirret Pierre Bengtsson blev flået ud efter 28 minutter – og sluttede af med at krølle Nicolai Boilesen sammen ved assisten til den sidste NFC-scoring til 3-0.

Nå, ja – og så havde han også scoret to mål.

Ham skal Lyngby nok få glæde af efter vinterpausen.

NU VAR DET heller ikke sådan, at pokalchokket var heldigt eller tilfældigt. Næh, FCK var så røvhamrende elendige, at NFC sejr egentlig aldrig i fare.

Fuldt fortjent – og selvfølgelig brede smil i Nykøbing Falster og omegn, hvor investor Claus Meyer lignede en mand, der lige havde bagt det perfekte surdejsbrød …

Fuldstændig til grin var til gengæld Jess Thorup og FCK. Det var – NFC’s kvaliteter til trods – pinligt, uværdigt og katastrofalt, hvad FCK kom med.

Artiklen fortsætter under billederne ...

FCK træner Jess Thorup forlader banen i Nykøbing. Foto: Lars Poulsen

Mens kollega Claus Jensen kan knytte næverne. Foto: Lars Poulsen

EFTER NEDERLAGET til FCM i søndags med en mand i overtal i en time, rodede Jess Thorup sig ud i en besynderlig snak om Brøndbys elendige sæsonstart.

Hverken den omgang frygtelige sludder eller den ligblege indsats i Nykøbing kan dog skjule, at energien er sivet ud af FCK-mandskabet.

Ingen kreativitet, ingen skaberkræfter, ingen overraskelse – kun forudsigelighed og modløshed.

Artiklen fortsætter under billederne ...

FCK blev trykket i bund. Foto: Lars Poulsen

Mens NFC-spillerne kunne juble med de mange fremmødte tilskuere. Foto: Lars Poulsen

SELVFØLGELIG HAVDE Jess Thorup sparet nogle af de store kanoner som Jonas Wind, Jens Stage, Viktor Kristiansen, Kevin Diks og David Khocholava, men svaret fra reserverne var bare lamt.

Mon ikke den sidste rest af tro på spillere som Pierre Bengtsson, Kamil Wilczek og Peter Ankersen langsomt forlod Jess Thorup på det lille stadion, der i øvrigt er bygget på en losseplads …

NU HAR FCK i hvert fald spillet 180 minutter uden at score, uden at skabe alverden – og de to kampe må virkelig være et knivskarpt wakeup-call til både Jess Thorup og spillerne.

Efter en stærk periode, hvor al modstand er tromlet væk både internationalt og i Superligaen, så gik gassen af ballonen mod FCM – og revnede med et brag på Falster!

