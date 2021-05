Helt ufatteligt: Udødelige på FESTEGNEN

INDRØMMET: JEG HAR sgu’ oplevet meget i 15 år som sportschef på Ekstra Bladet, men ikke et Brøndby-mesterskab!

Det er jo sådan set helt ufatteligt, når man nu kender Brøndbys historie som klubben, der banede vejen for professional fodbold i Danmark og skubbede grænserne for, hvad man kunne præstere. Også internationalt.

Nu har Niels Frederiksen og hans gyldne troppe sat en stopper for 16 års mesterskabstørke, gjort sig selv udødelige på de kanter – og forvandlet den københavnske forstad til FESTEGNEN!

Hvilket party. På stadion, ude på parkeringspladsen og masser af andre steder i postnummer 2605 blev mange års indestængt frustration over de magre resultater skreget, drukket og festet ud i en kaskade af gule og blå farver.

Voldsomt, fascinerende, corona-uvenligt, men forståeligt, når man nu ved, hvad fodboldklubben betyder lige netop dér.

Brøndbyfans går fra Brøndbyøster Torv til Brøndby Stadion. Opbakningen var gigantisk. Foto: Kenneth Meyer

Her var ingen corona-afstand ... Foto: Keneth Meyer

Også på stadion var fansene mødt talstærkfrem og leverede en sand lydmur. Foto: Lars Poulsen

SCENERNE PÅ BRØNDBY Stadion var jo også fuldstændig sydlandske. Baneinvasion, romerlys, ustyrligt, anarkistisk ja selv spillerne syntes vist ikke, at det var specielt sjovt, men velkommen til Brøndby!

DER ER INGEN som Brøndby-fans, der kan tage kritik af deres elskede klub ilde op. Det har jeg oplevet adskillige gange, men der er vist heller ikke en fangruppe, jeg kan unde trofæet mere end dem.

Uanset hvilken modgang, der er kastet mod dem, så har de bare stået der hver gang med en aldrig svigtende opbakning til Brøndbys spillere.

Om det har været økonomisk kaos, håbløse indkøb, tvivl om strategi og retning, Oskar-gate eller at se guldet forsvinde i Horsens, så har Brøndbys fans aldrig svigtet.

Klasse – og derfor bør trofæet også være til dem.

DET ÆNDRER IKKE på, at det selvfølgelig bankmanden Frederiksen, der har haft nøglerne til pengeskabet med guldmedaljer…

Eller skal vi bare sige Niels GULDriksen!

Et naivt FCN-hold med gavebod i forsvaret, var intet match for et toptændt Brøndby-mandskab, og så kunne Andreas Maxsø løfte den pokal, der senest stod i Brøndby i 2005.

På en ungdoms- og sparelinje har han sensationelt skabt et mesterhold, der med tårnhøj energi, vilje, fart og effektivitet har udnyttet, at både FCK og FCM har slingret afsted i denne sæson.

Skarpt, enestående – og medmindre Kasper Hjulmand vinder EM, så er Niller Frederiksen vist en meget god kandidat som årets træner.

Lasse Vigen fejrer sin scoring til 1-0. Foto: Lars Poulsen

Mere Brøndby-jubel. Foto: Lars Poulsen

FOR DET ER en sindssyg præstation af Frederiksen.

Brøndbys spillere er nemlig ikke de bedste i Superligaen, sorry guys, men sådan er det altså.

Til gengæld har Brøndby fremstået som mest afklaret i koncept, mest sammentømrede trup, haft den vildeste energi og den ærgerrighed de andre hold af en eller anden grund manglede.

Det rakte – og det er derfor buldrende fortjent, at Brøndby nu står med guldet.

EN REGULÆR NEDSMELÆTNING af fcm i de afgørende runde kostede dem guldet, og det ligner en gigantisk udrensning i Herning, hvor en mæt og uharmonisk trup skal genopbygges med nye navne. Det vil heller ikke være overraskende, hvis Brian Priske skal et andet sted, efter FCM to gange har afvist tilbud fra belgiske klubber.

TILBAGE TIL MESTER-BRØNDBY, hvor der er masser at være imponeret af. Udover Niels Frederiksen, så ser min liste sådan ud:

Andreas Maxsø. Vild kaptajn-type og leder. KÆMPE CHEF!

Kevin Mensah. Svinet til, men ingen tuderi. Bare endnu mere fart på kanten og en ukuelig optimisme, der smitter.

Jesper Lindstrøm. Stod ikke for presset mod FCK, men hvilken sæsonåbenbaring.

Mikael Uhre. Ægte goalgetter. Ingen stor fodboldspiller, men perfekt castet til Brøndby-systemet – og vanvittig effektiv.

JA, LISTEN BURDE måske være længere. For Anthony Jung og Hjörtur Hermannsson har været bedre end nogensinde i Brøndby-trøjen, Marvin Schwäbe har været Mr. Sikkerhed, Simon Hedlund har lagt kritikken bag sig og knoklet forbilledligt. Og de unge i Frendrup, Bruus, Bjur og Slimane er sgu’ også værd at nævne og ….

Først og fremmest er det en genrejsning af Brøndby som en af dansk fodbolds store klubber – og lige præcis dette mesterskab kan være vejen mod gyldne tider for den hårdt prøvet, men stolte klub på den københavnske vestegn.

Foreløbig står den på fest og farver i GULD og BLÅ!

Kæmpestort tillykke!

Brøndbys 11 mesterskaber Mesterskabet i 2021 er det 11. i rækken til Brøndby. Men tidligere har klubben aldrig ventet så længe mellem mesterskaberne. De ti tidligere mesterskaber blev vundet følgende år: 1985, 1987, 1988, 1990, 1991, 1996, 1997, 1998, 2002, 2005. Brøndby har også syv gange vundet pokaltitlen: 1989, 1994, 1998, 2003, 2005, 2008 og 2018. Vis mere Vis mindre