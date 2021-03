Her er den gal, Hjulmand

- Landsholdets kan lige så godt vænne sig til, at de er dansk spydspids i kampen for bedre forhold i Qatar, mener Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen

MED BLODDRYPPENDE bogstaver på et billede af en ørken og en punkteret fodbold har Dortmunds fangruppe som de seneste meldt sig ind kampen for en boykot af VM i Qatar 2022.

Symbolet med de drabelige tegn er ikke til at tage fejl af: Vi ønsker ikke at støtte et VM, der er bygget på ligene af op mod 6000 migrantarbejdere.

Svært at være uenig.

SMID SÅ DISKRIMINATION, korruption og forfølgelse oven i hatten, og det er ikke svært at forstå, hvorfor protesterne kommer fra flere og flere hjørner af fodboldens verden.

DBU gentager igen, igen, igen og igen blot formodningen om, at deltagelse og påvirkning er bedre end boykot og – som Ekstra Bladets Jan Jensen understregede onsdag – de har aldrig taget officiel afstand fra eller protesteret over, at Qatar fik hustlet sig til VM i 2010.

Landstræner Kasper Hjulmand på vej til Israel og Danmarks første skridt på vejen mod Qatar. Foto: Lars Poulsen

HELDIGVIS GEMMER landstræner Kasper Hjulmand sig ikke i samme grad som DBU-formand Jesper Møller, men tager gerne debatten.

Tak for det, selvom han her er mere fodslæbende end eksempelvis det norske landshold med Ståle Solbakken i spidsen.

En af hans konklusioner brager dog forbi kassen.

Hjulmand kan ikke forstå, hvorfor det lige er fodboldlandsholdet og et forestående VM, der skal bruges som rambuk mod Qatar.

Hvad med alle de andre, der dyrker sport og handler med Qatar?

RIGTIGT, MEN NU sker det sjældent på et bagtæppe af brutal død og uendelig korruption – og så må Kasper Hjulmand og DBU forstå, at landsholdet er os alle.

Det er en privat virksomhed ikke.

Vi spejler os jo ikke i en fødevare-producent eller en ingeniørvirksomhed. Det gør vi i landsholdet. En del af noget større, som de jo selv siger.

Dermed gør vi jo vold på vores demokrati-opfattelse og almindelig anstændighed, hvis DBU og landsholdet blot blåstempler et VM i diktaturstaten Qatar.

DERFOR BÅDE SKAL og vil spørgsmålene fortsat regne ned over Kasper Hjulmand og landsholdsspillerne, ligesom vi vil holde et ultraskarpt øje på, HVORDAN DBU og landsholdet vil markere deres utilfredshed med forholdene i Qatar.

Vi venter i hvert fald stadig.

Og Kasper Hjulmand skal desværre ikke forvente en bred ryg fra DBU-toppen.

MEN HOV, ER der ikke også noget om, at vi spiller VM-kvalifikation i aften? Jo, sgu’ da.

I Israel, såmænd, hos vores nære vaccinevenner.

Egentlig bør der ikke være så meget tvivl om resultatet. Verdens nr. 12 mod verdens nr. 87.

Tilmed råder Hjulmand over en stribe spillere, der til daglig sætter aftryk i verdens største ligaer, spiller fast og har spillet mange landskampe sammen.

Kasper Dolberg ligner bedste bud på en en central angriber i aften mod Israel. Foto: Lars Poulsen

OVENIKØBET SÅ KAN han udtage den stærkeste startformation nærmest samtidig med en middagslur.

Kasper Schmeichel – Jens Stryger Larsen, Andreas Christensen, Simon Kjær, Joakim Mæhle – Thomas Delaney, Pierre-Emile Højbjerg, Christian Eriksen – Yussuf Poulsen, Kasper Dolberg, Martin Braithwaite.

Eneste spørgsmål må jo være – udover hensynet til tre VM-kampe på syv dage – om det skal være Kasper Dolberg eller Jonas Wind på angriberplads. Jonas Wind har bedre fysik, er bedre på låget, men trækker også længere tilbage for at deltage i spillet.

MOD ISRAEL, hvor vi skal dominere kampen, så skal vi have en mand placeret i boksen – og derfor går jeg med Kasper Dolberg, men den unge mand skal så også efterhånden bevise, at han er målscoreren på landsholdet.

Sådan en er nemlig den eneste mangel Kasper Hjulmand umiddelbart har på et stærkt landshold.

Så måske kan Israel lære Danmark noget om effektiv vaccineudrulning, men så kan vi forhåbentlig give dem en lektion i velspillet fodbold!

