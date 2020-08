'Her tabte jeg kæben'

DET KAN GODT være, at Manchester United havde rullet hele stjerneparaden ud. Paul Pogba, Marcus Rashford, Anthony Martial, Bruno Fernandes, Mason Greenwood – og hvad de nu ellers stillede med.

Og ja, de var i glimt fuldstændig forrygende, når de en sjælden gang fik sat fart i spil og støvler og viste, hvorfor Manchester United igen kan begynde at drømme om tidligere tiders storhed.

Alligevel var det en 28-årig fynbo, der for alvor fik brændt græsset af i Köln, hvor kvartfinalen i Europa League blev spillet. Vendingen, hvor han smider Fred og Brandon Williams på Manchester Uniteds baglinje, var en af dem, der fik kæben til at hænge af bare beundring. Wauw!

Det kan godt være, at armene flyver rundt som møllehjul i strid storm, men det er alligevel fødderne, der for alvor taler for den stille Falk.

Kalle Johansson pille pynten af Marcus Rashford. Foto: Sascha Steinbach / POOL / AFP)

FALK VAR FCK’s farligste offensive våben mod overmagten med flere gode dribleture, og mon ikke han har noteret sig et par fine krydser eller tre i et par engelske scoutbøger.

Det lignede klart Rasmus Falks største internationale præstation, ja et regulært gennembrud – og mon ikke også landstræner Kasper Hjulmand har gnedet sig lidt i hænderne? Det burde han – og også over Victor Nelsson.

En tredje FCK-kæmpe var Kalle Johnsson. Svenskerne holdt med en to-tre verdensklasse FCK længere inde i kampen end københavnerne måske var berettiget til.

FOR SELVFØLGELIG var Manchester United bedst. Ikke hele tiden, men set over de 120 minutter plus det løse, så kan det ikke diskuteres at det bedste hold gik videre.

Alligevel var der noget søvngængeri over specielt de første 45 minutter fra Manchester United-stjerner, der i perioder også blev presset pænt af Ståle Solbakkens mandskab.

FCK havde chancerne – ikke mindst Bryan Oviedo, der kunne have vasket alle dårlige Sunderland-Til-I-Die-jokes i England af sig, hvis han havde knaldet den tværaflevering – som Jonas Wind også kunne og måske burde have afsluttet på – i kassen i anden halvleg af den ordinære tid.

Alligevel. Et par annullerede offsidescoringer, et ligeledes annulleret straffespark, et stolpeskud fra Fernandez – og altså et par kanonredninger fra Kalle Johnsen gjorde selvfølgelig, at Manchester United stod klart stærkest i chancestatistikken.

DERFOR KAN MAN jo ærgre sig over, at det straffespark begået af Andreas Bjelland på Martial var papirstyndt. Dem ser man altså ikke dømt i Premier League!

Det ændrer ikke på, at FCK for første gang i klubbens historie nåede en europæisk kvartfinale og at man altså fik kørt en af verdens største klubber i forlænget og kun blev flækket af et tyndt straffespark.

Det er klasse - og FCK bukkede fornemt ud i steghede Köln, hvor en fortjent lokal Kölsch-pilsner forhåbentlig har trøstet FCK-spillerne efterfølgende.

DEM HAVDE Mathias Tesfeye måske også fået et par stykker af. I hver fald leverede udlændinge- og integrationsministeren en kæmpe kvajer før FCK’s Europa League-brag mod mægtige Manchester United.

Her fik den glødende AGF-fan lige kaldt Jens Stage for Judas Stage og Kamil Wilczek for Kamil Paycheck i et tweet, hvor han også håber, FCK ville få en over nakken af Manchester United.

Et er, at en dansk folkevalgt minister ikke ønske det bedste for et dansk hold i Europa. Helt uhørt.

Her er tweetet fra Mathias Tesfaye - som han senere slettede:

DET ANDET ER det helt forrygende tonedøve i, at Tesfaye puster til den ubehagelige tendens, hvor fodboldspillere skal forfølges privat som eksempelvis brandattentatet mod Jens Stages lejlighed efter skiftet fra AGF til FCK. Eller modtage stribevis af ubehagelige trusler.

Pinligt, upassende – og tankeløst. Forhåbentlig er der en kæmpe undskyldning på vej til Jens Stage, Kamil Wilczek og FCK!

