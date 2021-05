Hjælp: Pengene vælter ind

PENGENE VÆLTER ind!

Fuldstændig uvant for Brøndby. Her plejer både mønter og sedler at fosse ud af pengekassen ...

Nu venter minimum 90 millioner kroner for den sikre deltagelse i Europa League-gruppespil, men vinder Brøndby playoff-kampen til Champions League, så kan de gange med to! Mindst.

En playoff-kamp, hvor man kun er et dobbeltopgør fra den største af alle turneringer. En mulighed Brøndby får på grund af Chelseas fjerdeplads i England – og FCK's og FCM's fine forarbejde ...

UANSET UDFALD, kan det altså katapultere Brøndby op i en anden økonomisk liga.

Hvis klubejer Jan Bech Andersen og fodboldirektør Carsten V. Jensen løfter på låget og investerer i truppen for at geare den både til europæisk fodbold og endnu et attentat på Superliga-titlen, ja så har vi en vild topstrid.

Brøndbys Mikael Uhre og Lasse Vigen fejrer mesterskabet. Foto: Lars Poulsen

En meget glad Morten Frendrup fik også fortjent del i mesterskabsfesten, selvom han sad ude med karantæne. Foto: Lars Poulsen

GANSKE ENKELT fordi:

FCK kan ikke for tredje år i træk lade titlen gå til en anden – og vil givetvis investere voldsomt i truppen, selvom coronakrisen har været hård ved koncernen.

Tilmed går FCK ud af mesterskabsslutspillet i fin form trods nederlaget til Randers, så alle sejl vil blive sat til før næste sæson.

Brøndby-ejer Jan Bech Andersen skal nu sammen med Carsten V. Jensen beslutte, hvordan de mange milliner skal bruges. Foto: Lars Poulsen

FCM står overfor en kæmpe udrensning på et hold, der slet ikke fik taget erfaringerne og oplevelserne fra Champions League med over i Superligaen.

Et mæt hold, der er kommet til vejs ende – og det vil ikke være overraskende, hvis Brian Priske også finder et nyt job efter Herning-klubben to gange har sagt nej til belgiske tilbud.

Penge har de stadigvæk – og store salg kan vente i Evander, Jens Lys-Cajuste, men også Frank Onyeka, Alexander Scholz, der er på vej til Japan, Sory Kaba og Awer Mabil ligner fortid på heden.

AGF ER DEN ukendte størrelse, men under alle omstændigheder, så får vi et brag af en Superliga i næste sæson, men spørgsmålet lige nu er selvfølgelig, HVAD Brøndby gør.

Masterclass er stadig den vigtigste strømpil for Brøndby, der med mesterskabet fik bevidst bæredygtigheden i konceptet - og det vil være naturligt, hvis Brøndby også investerer her.

Det er bare noget helt andet at skulle spille gruppespil i Europa.

Det kræver kvalitet, hvis man ikke skal saves midt over – og det kræver bredde, hvis man ikke skal knække nakken på de mange kampe.

Derfor skal Brøndby forstærkes.

Mon ikke også Brøndby-fansene forventer forstærkninger til deres mandskab. Foto: Lars Poulsen

Læs: Her er Brøndbys vej til Champions League.

HVOR MANGE OG på hvilke positioner afhænger naturligvis af, hvem man forlænger med.

Her er defensiven mest ramt med udløb hos Anthony Jung, Hjörtur Hermannsson og Marvin Schwäbe – og Andreas Maxsø, der gerne vil jagte et nyt eventyr i udlandet og har en frikøbsklausul på 23 millioner kroner.

SÅ ER DER JESPER Lindstrøm. Største salgsobjekt, men lige netop her er jeg overbevist om, at spiller Brøndbys sig i Champions League-gruppespillet, så bliver han – og så kan Brøndby tage den prisstigning med.

Mikael Uhre? Ja, her kan et salg være oplagt. Det er nu, hvis han skal prøve sig af i udlandet, og et bud på 15 millioner kroner bør kunne friste Brøndby.

UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER, så bliver det vanvittigt spændende at følge Brøndby på den tur, der venter.

Er det blå mandag på Bakken med lommen fuld af penge og det hele brændt af på ingenting – eller bliver det den bæredygtige genrejsning af Brøndby til en fast bestanddel af toppen i dansk fodbold.

Lad os heppe på det sidste …

