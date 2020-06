Hovedet på blokken: De får medaljer, de rykker ned

HALLØJ BO Henriksen. Send lige lottotallene, vejrudsigten – og kursen på SAS-aktier for den næste måneds tid….

Jamen, hvor tit skal man løfte på hat, kasket – eller hipsterhue for Horsens-træneren, der nu har flækket FCK, FCM og Brøndby på rad og række.

Corona-kongen, der nu har fået ni point ud af ni mulige under tilskuer-nedlukningen – og dermed førte sit mandskab til en sensationel ottendeplads, der gav mulighed for at vælge pulje.

ET VALG, DER stort set giver Horsens turkort til næste års Superliga. Fantastisk præstation af Bo(om) Henriksen, der imponerende nok, stadig har stemme tilbage…

Bo Henriksen og Horsens var den store vinder af slutspillets sidste runde, hvor der var flere bristede drømme end jubelbrøl.

OB og Lyngby fik begge en næse i kampen om ottendepladsen – og Silkeborg var snublende tæt på at snyde Esbjerg i kampen om 13. pladsen, men har nu 11 point til blot at få en kamp om overlevelse. Den går ikke. Silkeborg er færdige i Superligaen.

HVODAN ENDER det hele så? Tjae, det kan være ren kamikaze at kaste sig ud i den slags forudsigelser, men den skal da prøves:

SLUTSPIL

1. FC MIDTJYLLAND

Sory Kaba fik langt om længe scoret sit fem mål for FCM - og så kan det vel ikke gå galt i mesterskabsduellen. Foto: Jens Dresling

Klar fremgang siden Horsens-nederlaget og når selv Sory Kaba scorer, så kan det næppe gå galt. Men helt i skabet sidder FCM’s chanceskabning og ditto scoringssikkerhed ikke.

2. FC KØBENHAVN

FCKs Rasmus Falk løber fra Randers' Frederik Lauenborg. Foto: Lars Poulsen

Virker veloplagte og kan sagtens indhente noget af FCM’s forspring og her bliver det første indbyrdes opgør afsindigt vigtigt. Kun en sejr her vil holde FCK inde i den noget amputerede guldkamp.

3. AGF

Jubel blandt AGF-spillerne, der nu er klare bronzefavoritter. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Så skal det fanden fløjteme være, AGF. Storfavoritter til bronzen efter stærk sejr over AaB, og kvaliteten er større end hos de nærmeste konkurrenter fra Brøndby. Det bør ikke gå galt.

4. BRØNDBY

Jesper LIndstrøm tager sig til hovedet efter nederlaget til Horsens. Foto: Ernst van Norde

Når man kan levere så sløj en anden halvleg som man gjorde i Horsens, ja, så skal man være glade, hvis Brøndby kan bevare fjerdepladsen. Niveauet svinger for meget til mere.

5. AaB

AaB's Kristoffer Pallesen har udlignet mod AGF, men AaB når maksimalt en ekstra plads op i tabellen. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Selvom AaB har to gange til FCN i denne sæson, så bør aalborgenserne kunne indhente de tre point de er efter FCN i slutspillet. AaB kan nemlig – i modsætning til FCN – godt score point mod de andre top-seks-hold. Men andre end Lucas Andersen skal markere sig.

6. FC NORDSJÆLLAND

Black lives matter, blev også noteret af FCN-spillerne. Foto: Jens Dresling

FCN har kun fået syv point ud af 30 mulige mod de andre top-seks-hold i denne sæson – og når man ikke er bedre mod de andre tophold, så bliver det endnu en sjetteplads for det unge Farum-hold.

NEDRYKNING

1. Silkeborg

Kent Nielsen overtog oprykkerne fra Silkeborg før sæsonstart, men det ligner en returnering til 1. division. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Det eneste af bundholdene med regulær formfremgang, men for sent. 11 point af 18 mulige henter de aldrig på SønderjyskE. 1. division får endnu engang glæde af Silkeborgs lækre stadion…

2. Esbjerg

Hovedbrud i Esbjerg, der stadig er brutalt nedrykningstruede. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

En chokerende ringe første halvleg mod OB får pilen til at pege den helt forkerte vej. Der er ganske vist kun fem point op til Hobro i pulje 2, men både Lars Olsen og spillerne må have været rystet over præstationen.

3. Hobro

Selvom Hobro har offensive esser som Edgar Babayan, så scorer de for lidt og derfor vinder Hobro for få kampe. Så rykker man ned. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Trods masser af offensive esser, så formår Peter Sørensen ikke at få sit hold til at vinde fodboldkampe. De scorer ganske enkelt for få mål, og derfor taber Hobro også dobbeltopgøret mod SønderjyskE om den sidste nedrykningsplads.

UNDER ALLE omstændigheder: Det skal nok blive spændende og intenst, men jeg burde selvfølgelig have haft Bo Henriksen til at hjælpe med forudsigelserne…

