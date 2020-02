Hvad er der galt, FCK?

- Fantastisk skydetelt i Aalborg - og katastrofestart for FCK, der for nemt sender mesterskabet til Herning, mener Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen

VÆRSGO’: SKYDETELTET havde happy hour i Cirkus Aalborg med AaB og Brøndby som deltagere.

Er du rundskæv for en fed kamp, de serverede, hvor specielt anden halvleg var det vilde vest!

Derfor: Lad være med at sidde med en pincet for at finde fejl og mangler. Kyl alle træner– og analytikerspidsfindighederne i Limfjorden – og send masser af roser af sted mod to hold, der gerne ville spille en åben kamp.

Til glæde for publikum og tv-seere. Det var høj Superliga-klasse!

CHANCERNE VÆLTEDE ned, men skal man udpege en vinder i ’hvordan-undgår-man-at vinde-en-kamp’, så skal Brøndby da have prisen.

Både med Lasse Vigens friløber og Samuel Mráz’ vildskud helt blank foran Jacob Rinne. Begge på Jores Okores gigafejl.

De faldt i kampens indledning og en eller to scoringer havde formentlig ændret kampen totalt.

Lucas Andersen blev matchvinder for AaB i kampen mod Brøndby. Foto: René Schütze

NÅ, TOPSNAKKEN er selvfølgelig det straffespark, Kevin Mensah begik på energibundtet Kristoffer Pallesen.

Et straffespark, der endte med at afgøre thrilleren i Aalborg – og som gør, at Mads-Kristoffer Kristoffersen ikke skal lægge vejen forbi Netto i Brøndby …

Straffesparket er da også vanskeligt at se. Set herfra, så skal den ikke dømmes, men muligvis – og kun muligvis – sætte Mensah foden ind foran Pallesen spark.

KLODSET SER DET ud, og synderen er i min verden Kevin Mensah.

Hvorfor f…... satser han så vildt med en glidende tackling i eget felt, hvor risikoen er tårnhøj. Så god en position var Pallesen heller ikke i.

Skidt beslutning – og Mads-Kristoffer Kristoffersen kald var ikke bedre ...

KOM SÅ MED VAR – eller hvad?

De tv-vinkler man blev præsenteret for i Aalborg, udlagde ikke teksten specielt præcis, så lige her havde det stadig været dommerens suveræne skøn, hvis ikke VAR-teamet ville have andre og bedre vinkler til rådighed.

Mikkel Kaufmann i infight med Alves Ibsen fra Silkeborg. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

SÅ BRØNDBY VAR skuffede efter 3-2-nederlaget til AaB, men det må intet være at regne i forhold til FCK.

De danske mestre har nu nu fået et point mod nummer sidst og næstsidst i Superligaen i foråret.

Det er en regulær katastrofestart for de danske mestre, der er forbavsende ineffektive. Mod Silkeborg var Michael Santos den store synder, mens man ugen forinden intet skabte mod Esbjerg.

Så på den baggrund en lille fremgang i chanceskabelsen, men stadig langt under det niveau man bør forvente af FCK. De burde jo totalt styre en kamp mod Silkeborg, selvom man må give midtjyderne, at de er ganske velkomponerende hjemme på kunstgræsset.

HVAD HULEN er der galt, FCK? Kigger man tilbage på tidligere FCK-hold, så har man altid været stærke på kanterne. Både backs og kanter skulle bidrage til festen - og det knaser i øjeblikket. Specielt hvis Rasmus Falk ikke rammer dagen, så kommer der ikke meget fra siderne.

Kig på hundedyre Pep Biel, der bidrager med alt for lidt - eller en Bartolec, der var en mindre katastrofe mod Silkeborg.

Nå, det der ellers skulle have været en knivskarp guldduel, ser nu ud til at fordufte. De må i hvertfald sidde med åben mund og polypper i Herning og bare se mesterskabet komme tættere og tættere på fordi FCK snubler over flere af bundholdene. Ud over Esbjerg og Silkeborg tabte man også tre værdifulde point i Hobro i efteråret.

HVAD ELLERS i en meget fed Superligarunde:

OB er en kæmpe skuffelse. Syv kampe uden sejre og endnu engang fordufter drømmen om top-seks i ingenting. En langgaber af rang i Randers understregede vel sådan set også, at kun de mest inkarnerede fynboer vil savne OB i mesterskabsslutspillet.

er en kæmpe skuffelse. Syv kampe uden sejre og endnu engang fordufter drømmen om top-seks i ingenting. En langgaber af rang i Randers understregede vel sådan set også, at kun de mest inkarnerede fynboer vil savne OB i mesterskabsslutspillet. LYNGBY bliver ved med at præstere overbevisende. Voldsomt stærkt hjemmehold, der lige så vel som bejlerne kan drømme om top-seks. Imponerende arbejde af træner Christian Nielsen.

bliver ved med at præstere overbevisende. Voldsomt stærkt hjemmehold, der lige så vel som bejlerne kan drømme om top-seks. Imponerende arbejde af træner Christian Nielsen. ESBJERG burde ellers have fået en drømmestart på foråret med sejren over FCK, men når man skaber så uendeligt lidt, som tilfældet var mod Lyngby, jamen så er vejen til redning vanvittig lang.

Amatøragtigt!

