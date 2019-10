Hvad faen skete der, Eriksen!?

HELDIGVIS VAR DER ikke brug for vores åbenbart meget fodboldinteresserede statsminister Mette Frederiksens spådom.

At Danmark ville afgøre EM-kvalifikationskampen i forlænget spilletid…

Ja, til grin kan man altid blive, når man ifører sig lånt fodboldinteresse – og det lignede da også, at stadionuret ville løbe ud uden mål.

For Christian Eriksen valgte at sætte sin nærmest eneste vellykkede aktion ind med fem minutter igen, hvor han genialt fandt en topfri Yussuf Poulsen, der sprintede ned mod Schweiz’ Yann Sommer og udplacerede ham sikkert.

YESSUF!

Den nybagte far var Daddy Cool foran kassen...

1-0-SEJREN GØR, at EM 2020 med dansk deltagelse er rykket fantastisk tæt på, og måske kan Danmark rejse til Irland i november og nøjes med et enkelt point.

Det er indbyrdes kampe, der afgør pointlighed og her har Danmark altså sat Schweiz eftertryggeligt på plads.

Lækkert!

Artiklen fortsætter under billedet ...

Yussuf Poulsen og Andreas Cornelius fejrer målet til 1-0. Foto: Lars Poulsen

Se også: Statsminister med landskamps-bøf: Regner med forlænget spilletid

SKAL MAN SÆTTE kampen mod Schweiz på den skarpe klinge, så var der gennem de første 85 minutter skipper Schmeichel og 10 letmatroser…

Hold nu kæft for en hullet ost, hvor var den danske keeper eminent. Det var regulær verdensklasse, da han i fire tilfælde og i fire forskellige positioner reddede Danmark.

To gange i første halvleg og to gange i anden.

Det var rene overlyds-reaktioner klasse-Kasper hev ud af målmandstrøjen og uden ham, så havde EM via denne pulje formentlig kun været en drøm.

Tak!

’Den røde mur’, var den danske fantribune døbt – og det var lige præcis, hvad Kasper Schmeichel var.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kasper Schmeichel stod en blændende kamp mod Schweiz - prikker her bolden på overliggeren!

RESTEN AF SKUDEN sejlede desværre rundt gennem alt for store dele af kampen.

Ja, Schweiz er et klassehold – og det skal naturligvis med i ligningen, når man har en tilbøjelighed til at mukke over det danske spil. Over den langsomme boldomgang, over de manglende løb og evnen til at udfordre sin direkte modstander.

En decideret gameplan var uendelig svært at få øje på. Andet end, at nogle lange pedaler skulle høvles mod Andreas Cornelius – og så skulle der ellers kæmpe om andenbolde.

Noget uinspirerende, selvom Cornelius vandt stort set alle de bolde, han kom i nærheden og var en af de danskere, der kunne være indsatsen bekendt.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Danmark havde i store perioder i kampen svært ved at spille sig til chancer. Foto: Lars Poulsen.

DET ER NOGET sværere at sige om Christian Eriksen. Den danske verdensstjerne havde en noget problematisk kamp.

Flere boldtab, der førte til store schweiziske chancer, var en af overskrifterne på Eriksens kamp – og at han ikke er vild med de fysiske dueller, fik vi også flere beviser på.

Dødboldene sad heller ikke i skabet, men fodbold er jo så fantastisk indrettet, at det glemmer vi jo lynhurtigt, når han så leverer den smukt sete og lækkert udført assist til det sejrsmål, der fik en udsolgt Parken til at eksplodere.

Så hvad faen skete der, Eriksen?

Man må også bare sige om Eriksen, at selvom han var en skygge af sit sædvanlige jeg, så er det imponerende at han ikke mister troen på, at den afgørende aktion nok skal komme - og den gjorde den så.

Artiklen fortsætter under billedet...

Christian Eriksen havde svært ved at få spil til at fungere. Foto: Lars Poulsen.

Tjae, man kan i hvert fald ikke påstå, at det var en dansk præstation, der brændte græstæppet af, men som vi har set før, så er moralen og troen på projektet vanvittig stor på denne udgave af det danske landshold.

Så måske var sejren en anelse heldig, men man kan jo også sige, at Danmark søgte heldet – og fik det.

Uanset hvad: Med eller uden forlænget spilletid, så er Danmark snublende tæt på EM – og så har statsminister Mette Frederiksen frem til juni 2020 til at læse op på de mest basale fodboldfacts…

Billeder fra Danmark - Schweiz 1 af 15 Foto: Lars Poulsen 2 af 15 Foto: Lars Poulsen 3 af 15 4 af 15 Foto: Lars Poulsen 5 af 15 Foto: Lars Poulsen 6 af 15 Foto: Lars Poulsen 7 af 15 Foto: Lars Poulsen 8 af 15 Foto: Lars Poulsen 9 af 15 10 af 15 Foto: Lars Poulsen 11 af 15 Foto: Lars Poulsen 12 af 15 Foto: Lars Poulsen 13 af 15 Foto: Lars Poulsen 14 af 15 Foto: Lars Poulsen 15 af 15 Foto: Lars Poulsen

Se også: Ren verdensklasse!

Samtidig med Brøndby-FCK: Danske betjente sendt til svensk topbrag

På landshold med Højbjerg og Sisto: Nu læser han til lærer