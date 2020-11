Hvad sker der, mundlamme midtjyder?

- Det er en gåde, at rapkæftede FCM ikke brokker sig til UEFA, mener Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen

SKAL VI ikke bare sige, at der er noget herligt kækt og frembrusende over FC Midtjylland. Måske fremprovokeret af hovedstadsdominansen, når man nu så sig selv som det fedeste i dansk fodbold siden skiveskåret brød…

Men hov, lige pludselig er FCM forvandlet til strudsen med hovedet gravet godt ned i sandet. Årsagen er Ajax-sagen, hvor den hollandske storklub så stort på UEFA’s corona-protokoller, da de besøgte Herning for et par uger siden.

Selv ikke en usædvanlig blank rapport fra UEFA’s udsendte, fik FCM til at protestere til den europæiske fodboldunion eller brokke sig højlydt.

SÅ HVAD SKER der, FCM? Ja, forklaringen er vist noget om, at man er nye i Champions League-klassen og ikke vil gøre sig uheldigt bemærket som brokkerøve – og at man endelig ikke ville fremstå som dårlige tabere.

Det duer bare ikke. FCM skal overholde protokollerne – og det skal Ajax, Liverpool og Atalanta også. Så kom nu ud af busken, FCM.

Det plejer jo ikke være noget problem, vel Claus Steinlein?

Artiklen foretsætter under billedet ...

Bundniveauet i FCM-truppen er tårnhøjt. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix)

Mestrene sænkede AGF i stort VAR-drama

PÅ BANEN ER der til gengæld ikke så meget slinger i valsen. Med sejren over AGF er midtjyderne nu nr. et i Superligaen, og buddet herfra er, at der bliver de liggende, til sæsonen slutter!

AGF var et af de hold, der måske kunne udfordre FCM i guldkampen, men selvom AGF i lange perioder egentlig var bedre end FCM, mere aggressive, mere udfordrende, så har FCM både den individuelle topkvalitet hos spillerne og et voksende killerinstinkt, der gør dem til de bedste i Superligaen.

Så kan man sige, at AGF skuffer, men et mere nøgternt bud er vel, at aarhusianerne ikke har materialet til mere end top-tre.

DET ER JO heller ikke tilfældigt, at FCM har taget de nærmeste konkurrenter til guldet, FCK, Brøndby og altså AGF, rusket dem og vundet over dem alle. To af kampene endda ude, selvom sejren i Brøndby var til den heldige side.

Det er alligevel klasse, også selvom præstation mod AGF ikke var skræmmende, så er bundniveaet tårnhøjt, og selv engagementet i Champions League ser ikke ud til at påvirke Superliga-præstationerne alt for voldsomt.

Artiklen foretsætter under billedet ...

Frank Onyeka på knæ for ens-Lys Cajuste. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Dommereksperten afliver VAR-myten

HELLER IKKE Pione Sisto var en lysende diamant i 2-1-sejren over AGF, men generelt set, så har hans tilbagekomst til Superligaen været en fornøjelse at følge.

Et er hans skarpe driblinger, når han kommer fra kanten, men en lige så stor fornøjelse er han eminente overblik og millimeterpræcise afleveringer, når han søger lidt ned i banen og slår den skarpt fremad mellem modstanderens forsvarsspillere.

Netop sådan en aflevering førte – via en kikset afslutning fra Dion Cools – til Frank Onyekas 1-0-mål.

Her er den solist, der gør hele FCM-orkesteret bedre – og sætter kursen mod guldet.

Artiklen foretsætter under billedet ...

Jesper Lindstrøm og Brøndby imponerede mod Vejle i 2-0-sejren. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

PÅ FALDEREBET lige et skud ud til Brøndby. Ja, det svinger en del, men det er sgu’ imponerende, at Brøndby med SÅ mange unge spillere er en del af toppen i Superligaen

Jesper Lindstrøm, Morten Frendrup, Peter Bjur og Andreas Bruus. Alle egenudviklede unge spillere og i startopstillingen mod Vejle. I en sand tju-bang-kamp, så leverede de unge spillere og Brøndby i 2-0-sejren.

Niels Frederiksen er blevet kritiseret for, at man ikke har kunnet se en tydelig spillestil, men mod Vejle blev det lidt tydeligere, at det både handler om boldbesiddelse og pres, men ikke mindst den power, der folder sig ud for fuld peber, når der galoperes mod modstandernes mål.

Smukt eksekveret i flere sekvenser mod Vejle.

Det kan godt være, at Brøndby-projektet stadig er lidt vakkelvornt i kanterne, men udviklingen er tydelig.

Både i forhold til Brøndbys unge-strategi, men også i udtrykket - og pilen peger klart den rigtige vej.

FCM-kaptajn var aldrig i tvivl: - Det var et statement

Seier tromler over etisk grænse i FCK

Nu venter Brøndbys svære beslutning