Hvor er det skørt

BJØRNEN SKUDT! Sælg bare skindet ...

Som efterlyst her, ville det være fedt at tage en tur tilbage i tidsmaskinen.

Til den juni-dag i 1985, hvor Danmark myrdede Sovjetunionen i Parken med 4-2.

Den rejse fik vi – og genbrug er jo ganske hot, så vi råber da bare FIRE STØD I BAMSEN – IGEN!

Eller skal vi bare sige ’Bamses fjender’...

Har har de ikke tabt 'Mæhlet'. Joakims scoring bliver fejret efter alle kunstens regler. Foto: Lars Poulsen

Sådan så Ekstra Bladets forside ud efter sejren over Sovjetunionen i 1984. Ny dytter vi igen fire gange i bamsen. Foto: Lars Poulsen

EN KÆMPE SEJR, en følelsesmæssig optur – og selvfølgelig en kæmpe lettelse over, at fiaskoen udeblev, og målet om at gå videre fra gruppen blev opfyldt.

For ja! Danmark er dælme klar til ottendedelsfinalen. Mod Wales. På lørdag. Med god – og forventet – hjælp fra Belgien, men hvem tæller.

Nu starter den virkelig sjove del af EM.

DET VAR EM-DANS i flot måneskin over Parken. 4-1-sejren over Rusland og andenpladsen i gruppen er en klar oprejsning for det danske landshold i en EM-rutsjetur af de helt brutale.

Det store dyk mod Finland, hvor en flok chokerede spillere aldrig overvandt det katastrofale Eriksen-kollaps.

Dernæst et brag af en første halvleg mod verdensklasse-mandskabet fra Belgien. For derefter at dykke ned igen efter en anden halvleg, hvor Kevin De Bruyne og Romelu Lukaku satte vaffeljernet i ovnen og fyrede op under danskerne.

Mikkel Damsgaard har scoret til 0-1 og får Parken til at eksplodere i jubel. Foto: Lars Poulsen

MOD RUSLAND SEJLEDE vi op ad åen igen – og måske lidt op ad Volga-floden også – og pelsede den russiske bamse i en pragtpræstation.

For at ende helt på toppen, da også Belgien med sejren over Finland bidrog til at vanvittigt lydniveau i Parken, da målene tikkede ind på folks mobiltelefoner.

Det eksploderer så til ren stadion-ekstase, da først Andreas Christensen tordnede kuglen bag en stakkels Safonov – og Joakim Mæhle fuldendte ydmygelsen af det russiske landshold.

Hakket til russisk salat.

FADØLLENE FLØJ FRA de øverste tribuneafsnit, og samtlige 25.000 tilskuere må vågne op hæse – og lykkelige.

Det var rendyrket fodboldfest.

Skabt af et dansk landshold, der – ganske vist på en trist baggrund, nemlig Eriksens hjertekollaps – for alvor har vundet nationens … nå, ja – hjerter!

Yussuf Poulsen fejrer scoringen til 2-0. Foto: Lars Poulsen

DER VAR ELLERS langt mellem snapsene på fodbold-bordet, og der gik 39 minutter, før Danmark ramte kassen.

Så sad den edderbankeme også.

Curlet ind af 20-årige Mikkel Damsgaard, der også var stærkt kørende mod Belgien, med en følt inderside.

Noget af den (verdens)klasse og individuelle kvalitet undertegnede havde efterlyst på denne plads søndag.

SAVNET AF CHRISTIAN Eriksen til at få noget struktur på den danske offensiv var til at mærke i første halvleg mod Rusland.

Men, men, men ... Damsgaard kan meget vel være den Eriksen-afløser, der kan blive brug for, hvis landsholdsstjernen indstiller karrieren.

Mikkel er i hvert fald et soleklart potentiale til at udvikle sig til en playmaker i topklassen.

Bevares, Roman Sobnins katastrofale tilbageaflevering satte Danmark i gang i anden halvleg – og derfra gik det bare slag i slag med den russiske straffesparksscoring som eneste lillebitte bump på vejen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

En meget glad Kasper Hjulmand. Foto: Lars Poulsen

MED DANMARKS avancement til EM’s sjove del, nemlig knockoutfasen, så venter Wales i ottendedelsfinalen i Amsterdam på lørdag klokken 18.

Det er der kun en ting at sige noget om: Det er en gave!

At vinde en kamp i gruppespillet – og derefter kunne spille sig i en EM-kvartfinale med en sejr over Wales er forbløffende, skørt, surrealistisk, men ikke desto mindre sandt.

Tilbage i 2018 baskede Danmark dem både ude og hjemme i Nations League – og under dette EM er man heller ikke ligefrem faldet på røven over Gareth Bale og co.

Så Wales? De skal bare kringles ...

