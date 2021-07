Hvor faen er balladen?

DET FØLES EFTERHÅNDEN som længe siden, at jeg cyklede hjem lørdag aften fra Rådhuspladsen i København efter Danmarks sejr over Tjekkiet.

En cykeltur gennem byen, der var eksploderet af glæde, sammenhold og fest.

Rød-hvide farver overalt, mænd, kvinder, unge, gamle – og dem midt imellem. Alle forenet i en sejrsrus, der aldrig kammede over i aggressiv nationalisme.

Balladefri zone, simpelthen.

Landstræner Kasper Hjulmand efter kampen mod Tjekkiet. Foto: Lars Poulsen

DET GÆLDER SÅDAN set også de fire hold, der nu er tilbage i en drabelig shootout.

For hvor er alle forsidebaskerne i medierne om klikedannelser eller store egoer, der tuder over manglende spilletid?

Hvor er historierne om slagsmål på træningsbanen? Væk.

Ballade har ganske vist aldrig været noget stort emne på det danske landshold, men Kasper Hjulmand har i den grad skruet op for sammenholdsknappen og forsømmer ingen lejlighed til at lovprise det – åbenbart – exceptionelle kammeratskab på det danske landshold.

Her kæmper alle for en højere sags tjeneste. Holdet først, spilleren efter.

Virker det? Ja, det ser unægteligt sådan ud.

Inddrag og skab mening for medarbejderne. Det er moderne ledelse. Selv på et fodboldhold.

SELVFØLGELIG FIK Kasper Hjulmand en katalysator for sammenholdet, nemlig kampen for Eriksen efter kollapset. Det har både Hjulmand og holdet brugt dygtigt. Men selv spillerne har købt sætningerne om, at fællesskabet er det vigtigste. At man har hinandens ryg.

Andreas Cornelius, Kasper Schmeichel, Joakim Mæhle, Thomas Delaney og Joachim Andersen i vild jubel efter sejren. Foto: Lars Poulsen

DET VILDE OG MÅSKE opsigtsvækkende er, at det sådan set også gælder for de tre andre semifinalister.

England har tidligere været revet midt over af klikedannelse, vilde historier om fodboldfruer, store stjerner i clash – og en kniv-hvæssende presse, der først har skabt vanvittige forventninger og derefter stak sværdet ind. Nu spiller Gareth Southgate på de samme instrumenter som Hjulmand – og selv de store navne på bænken retter ind. De fik lidt hug efter 0-0 mod Skotland – og største debatemne har været, hvorfor Jack Grealish ikke spiller.

Italien har heller ikke fortidens primadonnaer og er et hold uden kæmpe verdensstjerner. Til gengæld har Roberto Mancini skabt et hold, der arbejder benhårdt for hinanden – og samtidig spiller noget blændende angrebsfodbold.

Det samme gælder Spanien, der også er stjerneløst, når vi taler den helt store hylde og fortidens navne som Xavi, Iniesta, Ramos og Torres. Der er ingen Real Madrid-spillere på et hold med 17 slutrunde-debutanter, så rivaliseringen internt på holdet mellem Barcelona- og Real Madrid-spillere findes heller ikke.

SHIT, DET ER egentlig kedeligt …

Jeg kan jo lige så godt indrømme, at et godt slagsmål eller en skandale ikke er det værste, vi ved i medieverdenen, men indtil videre har rivegildet i Holland og Frankrig efter overraskende 1/8-finale-nederlag været det tætteste på noget i den genre.

Så derfor er konklusionen jo nærliggende: Idyl vinder mesterskaber!

DESVÆRRE HAR Danmark ikke patent på den stråtækte hygge i denne slutrunde.

Den er blevet gps’en til succes og altså omfavnet af de tre andre semifinalehold.

Endnu en dansk eksportsucces ...

Idyl i den danske lejr. Det giver åbenbart resultater. Foto: Lars Poulsen

DANMARK MØDER som bekendt England i semifinalen på et Wembley, som vil være fuldstændig elektrisk af begejstring over den foreløbige engelske succes. It’s coming home, jubler briterne om udsigten til fodbold-triumfen forude.

Det gør fodbolden måske også, men altså uden mange gæster til fodboldfesten. Brexit-Boris og hans regering har lukket portene for selv færdigvaccinerede danskere, der ikke er bosat i England.

Ja, de er hårdt ramt af Delta-varianten, men der må kunne findes en løsning, og helt ufatteligt, at UEFA – og den danske regering – bare har accepteret, at sådan er det.

NEJ, RUSSERNE MÅTTE heller ikke komme til Danmark, hvilket bare understreger, at UEFA’s EM spredt ud over hele Europa er blevet præcist det modsatte af, hvad de ønskede.

De ville have folkefest over det hele – vi har fået en ulige fordelt, uretfærdig og uforståelig EM-slutrunde.

