Hvornår knækker Brøndby?

JEG HØRTE EN GANG musikeren Marie Key fortælle, hvordan hendes eget band skulle spille samme sted som Nephew. Da hun hørte Simon Kvamm og co., slog det hende, hvor sammentømret, gedigent og professionelt samspillet var hos dem.

Hendes eget band – derimod – sagde hun, var langt mere skrøbeligt, og hun havde en fornemmelse af, at det kunne knække sammen hvert øjeblik, det skulle være.

LANGT TILLØB, beklager, men jeg har det faktisk lidt på samme måde med Brøndby … Knækker de? I givet fald hvornår? Er forskellen på pointhøsten og indsatsen på banen ikke lige lovlig stor?

Altså, det er jo en vanvittig flot start Niels Frederiksens tropper har fået på Superliga-sæsonen. Imponerende, faktisk. Respekt herfra.

FIRE KAMPE – 12 point. Carsten V. Jensen kunne ikke i sine vildeste drømme have tænkt på en bedre start for den kombinerede spare- og udviklingsplan, han har lagt for Brøndby.

Ud med højtlønnede i den øvre aldersgruppe og ind med billigere talenter – helst hjemmedyrkede – med salgspotentiale.

NÅR MAN SÅ ser Brøndby spille, kan man hurtigt konstatere, at der er andre hold i Superligaen, der er langt bedre venner med bolden ...

Den lille runde bliver i hvert fald ikke altid behandlet efter fortjeneste – og den bliver for ofte smidt væk. Men der er dæleme også ting, der lykkes for Brøndby – ud over Jesper Lindstrøms rolle som potentiel stjernespiller og kreatør.

Her kigger vi i hvert fald på tre ting, der har siddet nogenlunde i skabet. Fart, forsvar, moral – og held …

Artiklen fortsætter under billedet ...

Brøndby har haft masser at juble over i denne sæson. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

NOGET AF DET, som Niels Frederiksen er lykkedes med, er farten på holdet. Den fungerer, når typer som Mikael Uhre, der søreme er begyndt at score mål, og Simon Hedlund sendes i dybden. Når der skal spilles hurtigt, kan boldsikkerheden naturligvis ryge en tur, men en type som Jesper Lindstrøm evner at slå de svære bolde.

MED ANDREAS MAXSØ retur i forsvaret er der kommet mere styr på den del. Tremands-forsvaret med en Anthony Jung og en Sigurd Rosted i formfremgang virker faktisk nogenlunde stabilt. Også selvom det endnu ikke er lykkedes at holde nullet.

MORALEN OG INDSTILLINGEN fra to sejre vundet i overtiden – mod FCN og FCK i de to første runder – præger holdet i den rigtige retning. Troen på, at det nok skal gå, er kæmpestor, og det er selvfølgelig guld værd.

OK, SÅ KOMMER det. Brøndby har sgu også været pænt heldige med maksimumpoint efter de fire kampe. Flot at kæmpe sig tilbage mod FCN og FCK, men selv i 2-1-sejren over Horsens overlod de initiativet til gæsterne, der snildt kunne have nappet det ene point. Randers-sejren var måske den, der var mest efter bogen, men stadig ikke en kamp, hvor Brøndby bare styrer det hele.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Brøndby har været flyvende. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

En kvart milliard i kassen - her er den store CL-plan for FC Midtjylland

DET STORE SPØRGSMÅL er selvfølgelig: Hvor længe holder det?

Jamen, jeg ser heller ikke andre hold, der bare stormer af sted i Superligaen. OK, både FCK og FCM skal nok komme i højere gear – og AGF virker også solide trods en noget øst-vest-indsats i Aalborg.

Derfor: Kan Brøndby få bedre styr på bolden – og lukke en spids mere af, så er der kvalitet og ungdommelig vildskab nok på holdet til at gøre det til en flot sæson, samtidig med at lønkronerne er barberet helt i bund.

Så svaret er vel det samme som hos Marie Key og hendes band. De knækkede ikke. Det gør Brøndby formentlig heller ikke, selvom alt over en tredjeplads vil være en mindre sensation.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Peter Vindahl, FCN, redder et forsøg fra FCK's Victor Nelsson. Foto: Lars Poulsen

ELLERS NOGET go’ lir i denne Superliga-runde:

VEJLE har for alvor knækket Superliga-koden. Som noteret på denne plads i sidste uge vil oprykkerne volde mange hold problemer. Nu fik OB fortjent ørerne i Vejles offensiv-maskine, selvom det kun blev til en 1-0-sejr – og de bliver ikke de eneste.

har for alvor knækket Superliga-koden. Som noteret på denne plads i sidste uge vil oprykkerne volde mange hold problemer. Nu fik OB fortjent ørerne i Vejles offensiv-maskine, selvom det kun blev til en 1-0-sejr – og de bliver ikke de eneste. FCK leverede den klart bedste Superliga-præstation i denne sæson i 3-2-sejren over FCN. Selvom det ikke siger alverden, var der langt mere friskhed, initiativ og kvalitet hos FCK’erne. Selv Pep Biel strålede, mens forsvaret virker stadig pænt hullet.

leverede den klart bedste Superliga-præstation i denne sæson i 3-2-sejren over FCN. Selvom det ikke siger alverden, var der langt mere friskhed, initiativ og kvalitet hos FCK’erne. Selv Pep Biel strålede, mens forsvaret virker stadig pænt hullet. FCM ville gerne lige flekse muskler og skifte et halvt hold i forhold til ideal-opstillingen. Det havde da også være sød musik, hvis man på den måde kunne spare spille til Champions League og stadig vinde tre point i Superligaen. Træerne vokser bare ikke ind i himlen. Heller ikke for FC Midtjylland.

Ekstra Bladets dommerekspert kræver flere røde kort i Superligaen. Den holdning folder han ud her (+)

FCK-ejerne har spillet fallit

Se stort Horsens-comvack mod FC Midtjylland:

Liverpool ydmyget med 7-2 af Aston Villa