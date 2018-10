Hylder FCK efter pragtpræstation: Magnifique!

BORDEAUX’EN VAR HÆLDT op i de store glas, og FCK tømte hele bægeret!

Skål på de tre point – og et vanvittigt flot resultat i Europa League. En enestående præstation og et nyt mesterstykke fra Ståle Solbakken.

2-1-sejren i det sydvestlige hjørne af Frankrig beviste endnu engang, at FCK finder ekstra motivation, ekstra kvalitet og et ekstra sammenhold, når der blæses op til europæisk bold.

OK, LAD OS lige få med, at lykkens gudinde var i det gavmilde hjørne.

Et brændt Bordeaux-straffespark og to hug på træværket bag Stephan Andersen skal naturligvis lige med i bogen, men hvem hulen husker det, når stillingen og den videre færd i Europa League skal gøres op…

SAMME STEPHAN Andersen smed også lige en vaskeægte pragtredning i puljen med en strakt højrearm på Karamohs drøn tæt under mål.

Så ja, Bordeaux var til tider farlige, men det skal ikke tage mange korkpropper fra FCK’s vanvittigt flotte resultat.

For gennem det meste af kampen var det FCK i udmærket kontrol.

STÅLE SOLBAKKEN havde valgt fysik fremfor finesse på midtbanen med Zeca, Gregus og en velspillende William Kvist som bølgebrydere for at dæmme op for en formodet fransk offensiv.

Den kom bare aldrig for fuld skrue - og var FCK’erne arrogante mod Vendsyssel i søndags, så lignede det tekniske stærke Bordeaux-hold også et mandskab, der ikke havde store tanker om modstanderen fra det høje nord.

TIL GENGÆLD VAR FCK iklædt den sædvanlige Europa-brynje og udstrålede indædt vilje.

Symboliseret ved midtbanen og en ukuelig Dame N’Doye, men også med modet til at spille og bringe folk med frem, når situationerne indbød til det.

Endnu en gang en stærk hånd fra Ståle Solbakken, der altså ikke havde problemer med at finde en vinderformel uden Viktor Fischer.

Carlos Zexa jubler med fansene. Foto: Reuters

Superligaen indefra: Her er julegaven til AGF

TROEN PÅ AT man, uanset hvor i Europa man befinder sig, kan skabe et resultat, er ætset ind truppen, og den evne skal dansk fodbold være ualmindeligt tilfredse med.

Der er nemlig kun FCK til at kæmpe for den placering på UEFA’s rangliste, der giver gode seedninger og fastholder antallet af hold i Europa.

BLANDT ANDET TAKKET være FCK’s nye Europa League-stjerne, nemlig den ellers voldpryglede Pieros Sotiriou, der bragede et hovedstødsmål i kassen, så netmaskerne blafrer endnu.

I Superligaen er han genstand for den vildeste og rimelige kritik, men med mål mod både Zenit Skt. Petersborg, Bordeaux – og en straffesparksscoring mod Atalanta i kvalifikationen - så har han i hvert fald betalt lidt tilbage i Euro…

AT BORDEAUX KOM tilbage i kampen skyldtes i høj grad indskiftningen af Andreas Cornelius, der blandt andet fik verfet Sotirios Papagiannopoulos væk ved hjemmeholdets scoring og i det hele taget fik skabt masser af uro i FCK-forsvaret.

Heldigvis viste Robert Skov, hvilken venstrefod han er udstyret med, og indskiftningen af offensiv-spilleren var altså også godt set af Ståle Solbakken.

Forhåbentlig bliver årets høst af druer på Bordeaux-kanten bedre end områdets fodboldhold, der lyder af mere kvalitet end det rent faktisk indeholder.

Nu har franskmændene tabt til både Slavia Prag og FCK, så det er ved at være farvel til deres chancer for videre avancement.

Vive la FCK! Ståle Solbakken godt tilfreds. Foto: Reuters

bragende godt, og målet om at kvalificere sig til europæisk fodbold efter nytår står efterhånden krystalklart.

Et kæmpe skridt kan tages med en sejr i den næste kamp, hvor Slavia Prag gæster Parken – og her vil FCK være pæne favoritter.

For fodboldlivet bliver trods alt lidt sjovere med FCK i en europæisk turnering og præstationer, som den der blev fyret af i Bordeaux.

Merci!

